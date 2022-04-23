Суперлига: как поживает проект спустя год после краха?

В среду исполняется год с момента распада европейской Суперлиги. Самый революционный проект в истории клубного футбола формально начал разваливаться после заявления «Челси» о выходе из состава участников турнира. Вскоре его примеру последовали другие клубы, некоторые даже добавили к этому публичные извинения перед болельщиками. От своих первоначальных планов не отказались только мадридский «Реал», «Ювентус» и «Барселона».

Они продолжают бороться в европейских судах, утверждая, что УЕФА и ФИФА злоупотребляют монопольным положением и нарушают закон о конкуренции, выступая одновременно в качестве регуляторов и организаторов соревнований. Многое будет зависеть от вердикта Европейского суда. Но в любом случае основные проблемы, которые привели к тому, что 12 больших клубов создали Суперлигу, никуда не делись, пишет автор ESPN Габриэле Маркотти.

Означает ли это, что Суперлига может вернуться?

Если Европейский суд вынесет решение в пользу «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны», то проект, скорее всего, получит еще один шанс. Конечно, многое будет зависеть от формулировки вердикта. Но если в постановлении суда будет указано, клубы не могут быть наказаны регулирующими органами — УЕФА, ФИФА, национальные лиги или федерации — за организацию собственных турниров и участие в них, тогда для бунтарей больше не будет никаких препятствий.

И несмотря на все извинения, которые исходили от многих клубов, которые сначала присоединились, а затем вышли из проекта, заявив, что совершили ужасную ошибку, большинство из них, скорее всего, вернутся. В конце концов, они могут сказать, что их действия не нарушают никаких законов. И закон позволяет им создать Суперлигу.

Насколько велика вероятность, что Европейский суд поддержит Суперлигу? И когда он вынесет свой вердикт?

Нет ни малейшего представления, когда это может случиться. И случится ли это вообще. Есть предположения, что это произойдет позже в этом году. Но суд вполне может перенести дату рассмотрения дела или вообще решить, что нет никаких оснований для вынесения вердикта. Поэтому нельзя исключать, что вопрос так и останется в состоянии неопределенности. Возможно, это даст футболу (или даже спорту в целом) повод для освобождения от некоторых аспектов закона о конкуренции. В таком случае это означало бы поражение Суперлиги и, вероятно, покончило бы с ней раз и навсегда.

С другой стороны, а что, если Европейский суд придет к выводу, что профессиональный футбол — это, прежде всего, бизнес, а европейское законодательство гарантирует право бизнеса конкурировать так, как он считает нужным? Это уже совсем другое дело.

Какие контраргументы есть у Европейского футбольного союза (УЕФА)?

УЕФА, прежде всего, скажет, что футбол — это не бизнес, а общественное доверие, которое управляет игрой на всех уровнях, от любителей до профессионалов. Да, УЕФА контролирует самые прибыльные соревнования в клубном футболе, но не присваивает себе эти деньги.

Наоборот, он возвращает их клубам и федерациям для развития и поддержки игры. Может быть, в этом и есть монополия, но то же самое тогда можно сказать о полиции, службу общественного здравоохранения или дорожную систему. УЕФА не получает от этого прибыль, каждая копейка реинвестируется на развитие.

Какая ситуация на данный момент?

У Суперлиги, судя по всему, по-прежнему очень много противников. 12 клубов Суперлиги представляют только три европейских чемпионата. Даже если представить, что «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен» присоединятся к проекту, если Европейский суд даст зеленый свет, это все равно будет лишь горстка клубов из пяти стран.

Безусловно, в Европе гораздо больше чемпионатов и клубов. А есть есть очень много болельщиков других клубов. И, разумеется, Европейский суд (как и все суды) должен быть независим от политики, но на самом деле он руководствуется текущими нормами и настроениями. Клубы, не входящие в Суперлигу, решительно настроены против проекта, главным образом из-за небрежности, с которой он был представлен.

И что это значит?

Суперлига просто зверски объясняла, почему есть острая необходимость в ее создании. «УЕФА — монополист, система сломана, и это лучший способ ее исправить, что мы и собираемся это сделать. УЕФА будет вести с нами переговоры...».

Помимо подробностей о том, что по-прежнему будут осуществляться солидарные выплаты тем, кто не входит в Суперлигу, никогда не объяснялось, какую пользу это принесет остальному футболу. И когда вы посмотрите на бедственное финансовое положение многих клубов Суперлиги, неудивительно, что многие за ее пределами просто сказали что-то вроде: «Окей, некоторые из вас делают это из жадности; некоторые из вас делают это, чтобы спасти свои задницы».

Помимо этого, их бизнес-аргумент состоял в том, чтобы гарантировать себе места, получать больше дохода, играя большее количество матчей, сохраняя большую часть этого дохода и обещая обеспечить контроль над расходами, например, как в в случае с ограничением заработной платы.

Абсолютно понятно, почему болельщики других клубов были против Суперлиги. Но почему были против проекта болельщики даже тех клубов, которые стремились создать этот революционный турнир? Или это была всего лишь реакция СМИ и политиков?

Вряд ли. Болельщики все-таки считают, что их клуб находится на вершине чего-то большого, которое представляет собой пирамидальную систему, так хорошо служившую европейскому футболу на протяжении 100 с лишним лет. Это выглядело как захват власти.

И даже среди болельщиков «Реала» или «Ювентуса» многие до сих пор недовольны этим. Далеко не всем нравится роль плохих парней.

Вернемся к «деловому аргументу» в пользу Суперлиги: больше европейских матчей, больше мест для европейских клубов, большой кусок пирога для топ-клубов и более жесткий финансовый контроль. Разве это не то, к чему все стремятся? Например, если взять тот же проект Лиги чемпионов с 2024 года?

Именно поэтому некоторые говорят, что это Суперлига под другим названием. А такие вещи, как «исторический коэффициент», — это то, что многих раздражает. А также расширенный формат. УЕФА также ввел новые правила устойчивого развития, которые ограничивают расходы по отношению к доходам.

Можно ли сказать, что клубы Суперлиги получили то, что хотели? Или хотя бы некоторые из них?

В некотором смысла, да. Это говорит о том, что некоторые их опасения были, откровенно говоря, законными. Они хотят больше денег и более низкие затраты, чего хочет любой бизнес. Понимаю, что большее количество матчей принесет больший доход, но если зарабатывают больше денег, то все, что вы делаете, — это разбрызгивание денег в системе, большая часть которых уходит на трансферы и зарплаты.

Итак, вам нужен контроль над расходами — например, финансовый «фэйр-плей» или потолок зарплат или что-то еще, на что будут похожи новые правила устойчивого развития УЕФА, — но проблема в том, что они должны быть обеспечены, и они должны быть прозрачными, в идеале не препятствующими законным инвестициям. И, как мы видели в случае с «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», когда клубы подвергались санкциям, а затем подавали апелляции и часто побеждали, УЕФА было очень трудно это

контролировать.

Мы мало что знаем о новых механизмах , но пока они не будут жесткими и прозрачными, европейский футбол не избавится от того, что некоторые могут делать все, что им заблагорассудится. И это только приведет к еще большему цинизму и язвительности.

Прежде всего в европейском футболе есть проблема «доверия».

Но это не единственная проблема. То же самое можно сказать про дисбаланс ресурсов.

«Бавария» близка к тому, чтобы десятый раз подряд стать чемпионом Германии. «ПСЖ» в ближайшее время выиграет Лигу 1 в восьмой раз за последние десять лет. «Ювентус» не так давно выигрывал чемпионат Италии в течение девяти сезонов. Даже если взять АПЛ, где чемпионат все-таки выигрывают разные клубы, в Лиге чемпионов почти всегда играют одни и те же. С 2005 года только одна команда АПЛ, не входящая в «большую шестерку» — «Лестер» в их сказочном сезоне-2015/2016 — финишировала в четверке лучших.

Даже внутри группы суперклубов существуют радикально разные структуры в плане собственности. «ПСЖ» и «Манчестер Сити» действуют определенным образом, потому что их владельцы, обладая огромными ресурсами, не мотивированы прибылью. «Барселона», «Бавария», «Реал» и «Боруссия» в той или иной степени являются некоммерческими организациями, которые реинвестируют в клуб и не измеряют успех по чистой прибыли. У «Милана», «Атлетико», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» есть владельцы, которые являются бизнесменами и хотят получать прибыль в долгосрочной перспективе.

Глобализация и коммерциализация только усугубили ситуацию. Но именно поэтому, вне зависимости от правил Европейского суда, к перспективам Суперлиги сложно относиться без скепсиса. Это не НФЛ. Это не владельцы-единомышленники и клубы-единомышленники.