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    Бундеслига: Итоги 30-го тура. Развязка близко

    Расклады в чемпионате Германии за 4 тура до финиша

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    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский
    «Бавария» и «Боруссия» разыграют серебряную салатницу в следующем туре. «Лейпциг» выходит на 3 место, а «Герта» покинула зону вылета.

    Изменения в турнирной таблице

    Таблица немецкой Бундеслиги поменялась на 50%. Изменения не коснулись только лидеров. Итак, битва за бронзовую позицию осталась за «Лейпцигом». «Красные быки» одержали гостевую победу над «Байером» (1:0).

    «Хоффенхайм» потерял место в еврозоне. Домашняя осечка с главным неудачником чемпионата — командой «Гройтер» (0:0). Ситуацией воспользовались сразу два клуба: «Унион» переиграл «Айнтрахт» (2:0), а «Кёльн» — «Боруссию» (М) (3:1).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    И восхождение «Герты». Берлинский клуб минимально переиграл «Аугсбург» (1:0). Команда поднялась на спасительное 15 место. Ниже опустились «Арминия» и «Штутгарт».

    «Золотой матч» для «Баварии»

    «Бавария» (1 место и 72 очка) — выиграть Бундеслигу — дело времени. «Красная машина» опережает главного преследователя на 9 очков. Конкурент в битве за золото — «Боруссия» (2 место и 63 очка).

    «Арминия» — «Бавария»
    globallookpress.com

    В 30-м туре ТОПы слегка поиздевались над командами уровнем ниже. «Бавария» разгромила «Арминию» (3:0), а дортмундская «Боруссия» уничтожила «Вольфсбург» (6:1).

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  • 15/04/2022

    • 23 апреля — ключевая дата для Бундеслиги. «Бавария» и «Боруссия» сразятся между собой в Мюнхене. В случае победы банда Юлиана Нагельсмана может выиграть титул чемпиона Германии досрочно. За три тура до финиша.

    Кому бронзу?

    Претендентов три. На третье место пока прицеливается «Фрайбург». В 30-м туре клуб крупно переиграл «Бохум» (3:0). Все внимание к центральным фигурам — «Байеру» и «Лейпцигу». Как мы уже писали выше — успех отпраздновали «быки», благодаря победному голу Доминика Собослаи.

    «Байер» — «РБ Лейпциг»
    globallookpress.com

    До конца сезона — 4 тура. У конкурентов ровный календарь. У кого нервы окажутся крепче, тот и возьмет бронзу:

    «Лейпциг» (3 место и 54 очка): «Унион», «Боруссия» (М), «Аугсбург», «Арминия».

    «Байер» (4 мето и 52 очка): «Гройтер», «Айнтрахт», «Хоффенхайм», «Фрайбург».

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  • 13/04/2022

    • «Фрайбург» (5 место и 51 очко): «Боруссия» М, «Хоффенхайм», «Унион», «Байер».

    Минус «Герта», плюс «Штутгарт»

    «Штутгарт» (16 место и 28 очков) — теперь в зоне стыковых матчей за выживание. Ничья с «Майнцем» (0:0) и победа «Герты» над «Аугсбургом» изменила ситуацию в турнирной таблице.

    «Майнц» — «Штутгарт»
    globallookpress.com

    На эту минуту «Штутгарт» всего на 1 очко отстает от «Герты». Дело поправимое. Особенно если соперникам в следующем туре играть между собой. Битва за выживание пройдет 24 апреля в Берлине.

    «Арминия» (17 место и 26 очков) — вот уже шестой матч команда не знает радости победы. Поражение от «Баварии» лишь усугубила ситуацию в турнирке. Команда из Билефельда в зоне вылета.

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  • 15/04/2022

    • До конца сезона осталось провести 4 матча. «Кёльн» и «Лейпциг». С этими клубами «Арминии» ловить нечего. А вот в поединках с «Бохумом» и «Гертой» — шансы есть. Важно, сохранить прописку в Бундеслиге на следующий сезон.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Гройтер» (18 место и 17 очков) — неожиданно для всех набрал очко в 30-м туре. И это в поединке с «Хоффенхаймом». В следующем туре Бундеслига может попрощаться с клубом.

    «Гройтер» покинет элиту немецкого чемпионата, если проиграет «Байеру». И это случится, в этом не сомневайтесь. «Арминия например, сыграет вничью с "Кёльном".

    Немецкая Бундеслига на финишной прямой. Уже скоро мы узнаем имя чемпиона, участников еврокубков и неудачников лиги.

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