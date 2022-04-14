Дубль Нкунку приблизил «Лейпциг» к финалу Лиги Европы. Клубу придется потрудиться, чтобы сохранить игрока летом

Команда Доменико Тедеско вышла в полуфинал Лиги Европы и теперь шансы на получение заветного евротрофея заметно увеличились. О том, как «быки» выиграли, в нашем обзоре.

Ход матча

5' Давиде Дзаппакоста прошел с мячом мимо нескольких соперников и пробил низом. Петер Гулачи справился с угрозой.

9' Бенжамин Хенрикс получил передачу и нанес удар в сторону ворот «Аталанты». Защитник заблокировал выстрел.

15' Андре Силва подловил оборону «Аталанты» и после отскока пробил по воротам из хорошей позиции. Мяч полетел выше.

18' Конрад Лаймер на скорости протащил мяч по правому флангу, вошел в штрафную и оказавшись у лицевой, откатил передачу под удар Кристоферу Нкунку, который сильно пробил с близкого расстояния.

25' Дани Ольмо хорошо открылся между линиями, но передача у партнера получилась сильной. Игрок не смог завладеть мячом и обострить ситуацию.

28' Руслан Малиновский увидел Дувана Сапату в выгодной позиции, но не смог отдать точную передачу.

30' Анхелино нанес удар в нижний угол. Вратарь бергамасков без проблем справился с угрозой.

34' Тён Копмейнерс нанес сильный удар по воротам с линии штрафной. Было неточно.

41' Конрад Лайнер получил пас перед штрафной, но неудачно обработал мяч, из-за чего удар получился смазанным.

44' Удар Жереми Бога из штрафной был заблокирован защитником.

49' Первая желтая карточка в матче. Бенжамин Хендрикс получил горчичник за игру рукой.

50' Руслану Малиновскому не удался штрафной удар из выгодной позиции. При этом была замечена рука у Дани Ольмо, который стоял в стенке.

52' Арбитру пришлось посмотреть видеоповтор, так как рука у Ольмо была в пределах штрафной площади. После просмотра повтора 11-метровый не назначили.

55' Конрад Лаймер вышел один на один в вратарем, но тот быстро сократил дистанцию и помешал игроку «Лейпцига» удвоить счет.

62' За 4 минуты арбитр матча Матеу Лаос показал 4 желтые карточки.

63' Ханс Хатебур оторвался от опекуна в штрафной, в падении добрался до мяча, но запустил его чуть выше ворот. Шанс сравнять был отличный.

68' Нкунку слева вошел в штрафную, убрал соперника и с острого угла пробил по воротам. Мяч ушел за лицевую от вратаря «Аталанты».

70' Жереми Бога запустил мяч выше ворот.

81' Дуван Сапата опередил соперника на подаче с углового, но удар у него не получился.

87' Вратарь «Аталанты» Хуан Муссо сфолил в штрафной и заработал пенальти. Кристофер Нкунку точно пробил в левый угол и удвоил преимущество «Лейпцига».

90+3' Марио Пашалич оказался сильнее всех в штрафной. Он выиграл борьбу на угловом, но вот точно пробить не смог.

95' Матеу Лаос выписал пару желтых карточек в технической зоне «Лейпцига».

90+7' Дуван Сапата нанес последний удар в матче с левого угла штрафной. Неточно.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Аталанта — РБ Лейпциг 0:2 Голы: 0:1 Кристофер Нкунку (18'), 0:2 Кристофер Нкунку (пенальти) (87') Аталанта: Хуан Муссо, Мартен де Рон, Мерих Демирал (Джорджио Скальвини, 70'), Хосе Луис Паломино, Ханс Хатебур, Теун Коопмейнерс, Ремо Фройлер (Марио Пашалич, 88'), Давиде Дзаппакоста, Руслан Малиновский (Луис Мурьель, 58'), Жереми Бога (Алексей Миранчук, 70'), Дуван Сапата РБ Лейпциг: Кристофер Нкунку, Андре Силва (Доминик Собослаи, 63'), Даниэль Ольмо, Анхелиньо, Конрад Лаймер (Тайлер Адамс, 73'), Кевин Кампль (Марцель Хальстенберг, 79'), Бенджамин Хенрихс (Лукас Клостерман, 73'), Йошко Гвардиол (Юссуф Поульсен, 79'), Вилли Орбан, Мохамед Симакан, Петер Гулачи Предупреждения: Бенджамин Хенрихс (49'), Дуван Сапата (59'), Ремо Фройлер (59'), Мерих Демирал (60'), Вилли Орбан (62'), Теун Коопмейнерс (75'), Ханс Хатебур (90 + 2'), Давиде Дзаппакоста (90 + 5')

«Лейпциг» победил 2:0 и прошел в полуфинал. Счет по сумме двух встреч составил 3:1 в пользу «быков».

Следующий матч

В полуфинале Лиги Европы «Лейпциг» сыграет с «Рейнджерс», который прошел «Брагу».

Календарь и таблица Лиги Европы

17 апреля «быки» проведут следующий матч. В чемпионате Германии они встретятся с «Байером».

18 апреля «Аталанта» примет на своем поле «Верону» в рамках чемпионата Италии.

Прямая речь

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини

— Матчи на таком уровне всегда непросты. Сегодня мы сыграли не так хорошо, как в первом матче. «Лейпциг» удачно начал матч, а нам все время чего-то не хватало у чужих ворот. Нужно помнить, насколько важны для «Аталанты» турниры УЕФА.

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско

— Шикарный вечер, ведь выиграть здесь крайне непросто. Никаких сверхсекретов у нас нет — мы просто хорошо защищались и смогли найти ключ к их контрпрессингу, чего у нас не было в первой встрече.

Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи

— Мы усвоили урок, полученный в первом матче. Считаю, по итогам двух поединков мы были сильнее. Теперь нас ждет очень серьезный оппонент в полуфинале.