Дубль Нкунку приблизил «Лейпциг» к финалу Лиги Европы. Клубу придется потрудиться, чтобы сохранить игрока летом

Ход матча
5' Давиде Дзаппакоста прошел с мячом мимо нескольких соперников и пробил низом. Петер Гулачи справился с угрозой.
9' Бенжамин Хенрикс получил передачу и нанес удар в сторону ворот «Аталанты». Защитник заблокировал выстрел.
15' Андре Силва подловил оборону «Аталанты» и после отскока пробил по воротам из хорошей позиции. Мяч полетел выше.
18' Конрад Лаймер на скорости протащил мяч по правому флангу, вошел в штрафную и оказавшись у лицевой, откатил передачу под удар Кристоферу Нкунку, который сильно пробил с близкого расстояния.
25' Дани Ольмо хорошо открылся между линиями, но передача у партнера получилась сильной. Игрок не смог завладеть мячом и обострить ситуацию.
28' Руслан Малиновский увидел Дувана Сапату в выгодной позиции, но не смог отдать точную передачу.
30' Анхелино нанес удар в нижний угол. Вратарь бергамасков без проблем справился с угрозой.
34' Тён Копмейнерс нанес сильный удар по воротам с линии штрафной. Было неточно.
41' Конрад Лайнер получил пас перед штрафной, но неудачно обработал мяч, из-за чего удар получился смазанным.
44' Удар Жереми Бога из штрафной был заблокирован защитником.
49' Первая желтая карточка в матче. Бенжамин Хендрикс получил горчичник за игру рукой.
50' Руслану Малиновскому не удался штрафной удар из выгодной позиции. При этом была замечена рука у Дани Ольмо, который стоял в стенке.
52' Арбитру пришлось посмотреть видеоповтор, так как рука у Ольмо была в пределах штрафной площади. После просмотра повтора 11-метровый не назначили.
55' Конрад Лаймер вышел один на один в вратарем, но тот быстро сократил дистанцию и помешал игроку «Лейпцига» удвоить счет.
62' За 4 минуты арбитр матча Матеу Лаос показал 4 желтые карточки.
63' Ханс Хатебур оторвался от опекуна в штрафной, в падении добрался до мяча, но запустил его чуть выше ворот. Шанс сравнять был отличный.
68' Нкунку слева вошел в штрафную, убрал соперника и с острого угла пробил по воротам. Мяч ушел за лицевую от вратаря «Аталанты».
70' Жереми Бога запустил мяч выше ворот.
81' Дуван Сапата опередил соперника на подаче с углового, но удар у него не получился.
87' Вратарь «Аталанты» Хуан Муссо сфолил в штрафной и заработал пенальти. Кристофер Нкунку точно пробил в левый угол и удвоил преимущество «Лейпцига».
90+3' Марио Пашалич оказался сильнее всех в штрафной. Он выиграл борьбу на угловом, но вот точно пробить не смог.
95' Матеу Лаос выписал пару желтых карточек в технической зоне «Лейпцига».
90+7' Дуван Сапата нанес последний удар в матче с левого угла штрафной. Неточно.
«Лейпциг» победил 2:0 и прошел в полуфинал. Счет по сумме двух встреч составил 3:1 в пользу «быков».
Следующий матч
В полуфинале Лиги Европы «Лейпциг» сыграет с «Рейнджерс», который прошел «Брагу».
Календарь и таблица Лиги Европы
17 апреля «быки» проведут следующий матч. В чемпионате Германии они встретятся с «Байером».
18 апреля «Аталанта» примет на своем поле «Верону» в рамках чемпионата Италии.
Прямая речь
Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини
— Матчи на таком уровне всегда непросты. Сегодня мы сыграли не так хорошо, как в первом матче. «Лейпциг» удачно начал матч, а нам все время чего-то не хватало у чужих ворот. Нужно помнить, насколько важны для «Аталанты» турниры УЕФА.
Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско
— Шикарный вечер, ведь выиграть здесь крайне непросто. Никаких сверхсекретов у нас нет — мы просто хорошо защищались и смогли найти ключ к их контрпрессингу, чего у нас не было в первой встрече.
Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи
— Мы усвоили урок, полученный в первом матче. Считаю, по итогам двух поединков мы были сильнее. Теперь нас ждет очень серьезный оппонент в полуфинале.