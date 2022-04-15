Сенсация на «Камп Ноу». Бенефис Костича оставил «Барсу» без Лиги Европы

Ход матча
3’ Пенальти! Прошла подача с правого фланга в штрафную площадь «Барселоны», Эрик Гарсия руками прихватил Линнстрема и аккуратно уложил его на газон руками.
4’ 0:1 Филип Костич (П). Мощнейшим ударом с «точки» сербский полузащитник «Айнтрахта» отправил мяч в правый от себя угол, а Тер Штеген прыгнул в противоположный.
10’ Прямо на голову Обамеянгу навесил Дембеле, но Пьер-Эмерик от линии вратарской гостей пробил в прыжке чуть выше цели.
18’ Штрафной заработали игроки «Барселоны» на левом фланге. Жорди Альба навесил на ближний угол вратарской, мяч отскочил к Араухо, который мощно пробил по воротам из района одиннадцатиметровой отметки под перекладину, но успел среагировать Трапп.
30’ Навесил Костич со штрафного к границе вратарской «Барсы», где Туре в падении через себя пробил — правее ворот получилось.
37’ 0:2 Рафаэль Борре. Костич немного затянул и сам момент для удара упустил, но покатил мяч на Борре, который метров с 20 прекрасно пробил почти без вращения точно в левую девятку.
44’ Кнауфф на скорости ворвался справа в штрафную «Барселоны», легко уйдя в сторону от Альбы, и резко пробил по воротам — чуть выше цели.
48’ Дембеле прострелил из правой части штрафной «Айнтрахта» к дальней штанге, Трапп оказался отыгран, а Обамеянг просто чуть-чуть не дотянулся до мяча.
58’ Очередная опаснейшая контратака «Айнтрахта». Пошла передача направо на ход Линдстрему, который ворвался в штрафную один на один, пробил низом, и лишь Тер Штеген свою команду спас.
67’ 0:3 Филип Костич. Камада отличной передачей нашёл слева Костича, тот вошёл в штрафную и из-под Деста пробил низом под дальнюю штангу — тер Штеген не дотянулся.
75’ Навесил Кнауфф с фланга к линии вратарской «Барсы», где Борре неудачно подстроился под мяч и пробил мимо цели из отличной позиции.
78’ Камада прошёл к линии штрафной каталонцев между двумя защитниками и резко пробил в направлении правого угла — рядом со штангой.
84’ Разыграли штрафной игроки «Барселоны», Френки Де Йонг в штрафной площади отыграл на Бускетса, который из пределов вратарской переправил мяч в створ. Но, как выяснилось после консультации с ВАР, из офсайда.
90+1’ 1:3 Серхио Бускетс. Отскочил мяч к Бускетсу на подступах к штрафной «Айнтрахта», тот развернулся и из-под Якича нанёс отличный удар в левый нижний угол ворот.
90+2’ Дембеле закрутил мяч слева в штрафную гостей, Н'Дика не смог его выбить, и Араухо головой из вратарской рядом со штангой пробил.
90+9’ Удаление! Эван Н'Дика буквально напрыгнул на Люка де Йонга в штрафной «Айнтрахта» и получил за это вторую жёлтую и пенальти в ворота гостей.
90+10’ 2:3 Мемфис Депай (П). Мощно пробил с «точки» в правый угол Депай, Трапп в прыжке дотянулся до мяча, тот отскочил в перекладину и от неё срикошетил за линию ворот.
Следующие матчи
Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей «Айнтрахт» вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Вест Хэмом».
Календарь и таблица Лиги Европы
Первый матч состоится 28 апреля в Лондоне, ответный — 5 мая во Франкфурте. Финал должен состояться 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Прямая речь
Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»
— В концовке мы героически попытались совершить подвиг, но этого оказалось недостаточно. Мы сыграли не лучшим образом. Сегодня мы не были хороши — это факт. Франкфуртцы удачно сыграли на контратаках, и, хотя второй их гол, был фантастическим, он стал результатом очень глупой нашей ошибки.
Оливер Гласнер, главный тренер «Айнтрахта»
— Сегодня мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно. Выражаю благодарность футболистам и болельщикам «Айнтрахта». Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире. Взять, к примеру, Туре, который не играл уже на протяжении нескольких недель, а сегодня вот выдал такую игру. Это и есть то, что называется командным духом.
Кевин Трапп, вратарь «Айнтрахта»
— Да уж, у меня... [нет слов]. Никто, если быть честным, такого не ожидал. Все ждали, что придется отбиваться, что каталонцы будут беспрестанно владеть мячом. Нам необходимо было пользоваться теми шансами, которые возникали, и сегодня мы были в этом очень эффективны. Когда пропускаешь в Барселоне, ведя до этого со счетом 2:0, сразу же становится тяжелее. Вот почему мы так стремились забить третий мяч.
Я слегка повредил руку в момент пробития пенальти, но ничего страшного не произошло. Теперь, когда мы в полуфинале, хотим пройти как можно дальше. Следующий соперник будет таким же сложным — тяжело будет и играть против него. Мы подтвердили, что не должны ни от кого закрываться в обороне, и сейчас уже, без сомнения, хотим в финал.
Рональд Араухо, защитник «Барселоны»
— Как жаль, что проиграли этот матч. Несмотря на итоговый результат, мы выполнили то, над чем работали на тренировках. Жаль потому, что нас наказывали за допущенные ошибки в каждом из ключевых моментов матча. Есть ошибки, которые на европейской арене допускать нельзя, потому мы и вылетаем. Нам важно было внимательно и терпеливо выдерживать линии построения и, столкнувшись с быстрым переходом соперником центра поля, четко на это реагировать. Как же сильно нам хотелось пройти в полуфинал...
Очень удивило то, насколько много болельщиков «Айнтрахта» приехало на «Камп Ноу». Итоговый результат назовут катастрофическим для нас, ведь мы действительно хотели выиграть Лигу Европы. Но вешать нос нам нельзя — немедленно надо продолжать с высоко поднятой головой, ведь есть еще чемпионат Испании, в котором необходимо продолжать борьбу.