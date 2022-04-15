Сенсация на «Камп Ноу». Бенефис Костича оставил «Барсу» без Лиги Европы

Франкфуртский «Айнтрахт» сенсационно оставил Лигу Европы без главного фаворита, обыграв в ответном матче «Барселону» на «Камп Ноу». Главным героем матча стал сербский хавбек гостей Филип Костич, записавший на свой счет два гола и результативную передачу.

Ход матча

3’ Пенальти! Прошла подача с правого фланга в штрафную площадь «Барселоны», Эрик Гарсия руками прихватил Линнстрема и аккуратно уложил его на газон руками.

4’ 0:1 Филип Костич (П). Мощнейшим ударом с «точки» сербский полузащитник «Айнтрахта» отправил мяч в правый от себя угол, а Тер Штеген прыгнул в противоположный.

10’ Прямо на голову Обамеянгу навесил Дембеле, но Пьер-Эмерик от линии вратарской гостей пробил в прыжке чуть выше цели.

18’ Штрафной заработали игроки «Барселоны» на левом фланге. Жорди Альба навесил на ближний угол вратарской, мяч отскочил к Араухо, который мощно пробил по воротам из района одиннадцатиметровой отметки под перекладину, но успел среагировать Трапп.

30’ Навесил Костич со штрафного к границе вратарской «Барсы», где Туре в падении через себя пробил — правее ворот получилось.

37’ 0:2 Рафаэль Борре. Костич немного затянул и сам момент для удара упустил, но покатил мяч на Борре, который метров с 20 прекрасно пробил почти без вращения точно в левую девятку.

44’ Кнауфф на скорости ворвался справа в штрафную «Барселоны», легко уйдя в сторону от Альбы, и резко пробил по воротам — чуть выше цели.

48’ Дембеле прострелил из правой части штрафной «Айнтрахта» к дальней штанге, Трапп оказался отыгран, а Обамеянг просто чуть-чуть не дотянулся до мяча.

58’ Очередная опаснейшая контратака «Айнтрахта». Пошла передача направо на ход Линдстрему, который ворвался в штрафную один на один, пробил низом, и лишь Тер Штеген свою команду спас.

67’ 0:3 Филип Костич. Камада отличной передачей нашёл слева Костича, тот вошёл в штрафную и из-под Деста пробил низом под дальнюю штангу — тер Штеген не дотянулся.

75’ Навесил Кнауфф с фланга к линии вратарской «Барсы», где Борре неудачно подстроился под мяч и пробил мимо цели из отличной позиции.

78’ Камада прошёл к линии штрафной каталонцев между двумя защитниками и резко пробил в направлении правого угла — рядом со штангой.

84’ Разыграли штрафной игроки «Барселоны», Френки Де Йонг в штрафной площади отыграл на Бускетса, который из пределов вратарской переправил мяч в створ. Но, как выяснилось после консультации с ВАР, из офсайда.

90+1’ 1:3 Серхио Бускетс. Отскочил мяч к Бускетсу на подступах к штрафной «Айнтрахта», тот развернулся и из-под Якича нанёс отличный удар в левый нижний угол ворот.

90+2’ Дембеле закрутил мяч слева в штрафную гостей, Н'Дика не смог его выбить, и Араухо головой из вратарской рядом со штангой пробил.

90+9’ Удаление! Эван Н'Дика буквально напрыгнул на Люка де Йонга в штрафной «Айнтрахта» и получил за это вторую жёлтую и пенальти в ворота гостей.

90+10’ 2:3 Мемфис Депай (П). Мощно пробил с «точки» в правый угол Депай, Трапп в прыжке дотянулся до мяча, тот отскочил в перекладину и от неё срикошетил за линию ворот.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Барселона — Айнтрахт Ф 2:3 Голы: 0:1 Филип Костич (пенальти) (4'), 0:2 Рафаэль Сантос Борре (36'), 0:3 Филип Костич (67'), 1:3 Серхио Бускетс (90 + 1'), 2:3 Мемфис Депай (пенальти) (90 + 11') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Оскар Мингуэза (Серджино Дест, 61'), Рональд Араухо, Эрик Гарсия (Люк де Йонг, 70'), Жорди Альба, Педри (Френки де Йонг, 46'), Серхио Бускетс, Пабло Гавира, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг (Адама Траоре, 61'), Ферран Торрес (Мемфис Депай, 80') Айнтрахт Ф: Рафаэль Сантос Борре (Рагнар Ахе, 90'), Даити Камада, Йеспер Линдстрём (Йенс Хеуге, 80'), Филип Костич, Себастьян Роде (Айдин Хрустич, 80'), Кристиян Якич, Ансгар Кнауфф (Тимоти Чэндлер, 90'), Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Алмами Туре (Макото Хасебе, 90'), Кевин Трапп Предупреждения: Эрик Гарсия (3'), Кристиян Якич (24'), Пабло Гавира (28'), Айдин Хрустич (83'), Усман Дембеле (90 + 4'), Evan N'Dicka (90 + 5'), Ансгар Кнауфф (90 + 5'), Xavi Hernandez (90 + 6'), Evan N'Dicka (90 + 10')

Следующие матчи

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей «Айнтрахт» вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Вест Хэмом».

Календарь и таблица Лиги Европы

Первый матч состоится 28 апреля в Лондоне, ответный — 5 мая во Франкфурте. Финал должен состояться 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Прямая речь

Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»

— В концовке мы героически попытались совершить подвиг, но этого оказалось недостаточно. Мы сыграли не лучшим образом. Сегодня мы не были хороши — это факт. Франкфуртцы удачно сыграли на контратаках, и, хотя второй их гол, был фантастическим, он стал результатом очень глупой нашей ошибки.

Оливер Гласнер, главный тренер «Айнтрахта»

— Сегодня мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно. Выражаю благодарность футболистам и болельщикам «Айнтрахта». Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире. Взять, к примеру, Туре, который не играл уже на протяжении нескольких недель, а сегодня вот выдал такую игру. Это и есть то, что называется командным духом.

Оливер Гласнер

Кевин Трапп, вратарь «Айнтрахта»

— Да уж, у меня... [нет слов]. Никто, если быть честным, такого не ожидал. Все ждали, что придется отбиваться, что каталонцы будут беспрестанно владеть мячом. Нам необходимо было пользоваться теми шансами, которые возникали, и сегодня мы были в этом очень эффективны. Когда пропускаешь в Барселоне, ведя до этого со счетом 2:0, сразу же становится тяжелее. Вот почему мы так стремились забить третий мяч.

Я слегка повредил руку в момент пробития пенальти, но ничего страшного не произошло. Теперь, когда мы в полуфинале, хотим пройти как можно дальше. Следующий соперник будет таким же сложным — тяжело будет и играть против него. Мы подтвердили, что не должны ни от кого закрываться в обороне, и сейчас уже, без сомнения, хотим в финал.

Рональд Араухо, защитник «Барселоны»

— Как жаль, что проиграли этот матч. Несмотря на итоговый результат, мы выполнили то, над чем работали на тренировках. Жаль потому, что нас наказывали за допущенные ошибки в каждом из ключевых моментов матча. Есть ошибки, которые на европейской арене допускать нельзя, потому мы и вылетаем. Нам важно было внимательно и терпеливо выдерживать линии построения и, столкнувшись с быстрым переходом соперником центра поля, четко на это реагировать. Как же сильно нам хотелось пройти в полуфинал...

Очень удивило то, насколько много болельщиков «Айнтрахта» приехало на «Камп Ноу». Итоговый результат назовут катастрофическим для нас, ведь мы действительно хотели выиграть Лигу Европы. Но вешать нос нам нельзя — немедленно надо продолжать с высоко поднятой головой, ведь есть еще чемпионат Испании, в котором необходимо продолжать борьбу.