Унижение «МЮ» продолжается. «Арсенал» укрепил свои надежды на топ-4

Лондонский «Арсенал» на своём поле уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» — 3:1. Первый тайм прошёл на высоких скоростях — команды много атаковали. У лондонцев отличились Тавареш и Сака, а манкунианцы ответили голом Роналду. После перерыва манкунианцы много владели мячом — убойный момент был у Фернандеша, который не реализовал пенальти. «Арсенал» одержал вторую победу подряд, набрал 60 очков и поднялся на четвёртое место в АПЛ. А «МЮ» остался на шестой строчке и рискует остаться без Лиги чемпионов.

Мучительный конец унылого сезона

Автор The Telegraph Сэм Уоллес находит причины неудачной концовки сезона «Юнайтед» и они вовсе не совпадают с объяснениями Ральфа Рангника.

«До конца унылого сезона для "Манчестер Юнайтед" осталось всего четыре игры, но, когда они улетят из Лондона в субботу, он будет тянуться, как настоящая пытка — старое доброе таскание по всей стране к очередному унижению в местах, где они раньше праздновали победы.

На этот раз это был "Арсенал", через четыре дня после того, как "МЮ" был сам на себя не похож в стремительном разгроме а "Энфилде", и в некоторых отношениях можно сказать, что этот удар был более болезненным. Во время упадка, наступившего в "Арсенале" после 2006 года под руководством Арсена Венгера, "Юнайтед" часто возвращался в новый дом своих старых соперников, чтобы напомнить им о том, кем они были раньше. "Арсенал" много потерял с тех пор, но это был день, когда команда Микеля Артеты показала "Юнайтед", что в футболе всегда есть куда падать.

Позже Ральф Рангник попытается с оптимизмом взглянуть на неудачную игру "Юнайтед" и их пятое поражение в последних восьми играх, потому что снова начинать горевать так скоро после вторника, должно быть, показалось ему не слишком удачным. Он обвинил арбитра ВАР Джарреда Джиллета в том, что он не оспорил не засчитанный гол Криштиану Роналду, который, по словам официальных лиц на поле, был вне игры, а также в целом ряде других решений.

Но, в конце концов, все вернулось к сути: пришедшая в упадок к концу сезона форма игроков "Юнайтед" стала причиной того, что они выбыли из борьбы за место в четверке, оставив оспаривать его "Арсеналу" и "Тоттенхэму" в их лондонском соперничестве».

Ральф Рангник Главный тренер «МЮ» Сегодня мы сыграли лучше, чем во вторник. Могли забить больше голов, чем вышло на самом деле. Мы оправились от плохого начала игры и имели множество голевых моментов: попадали в перекладину и штангу. У нас было достаточно моментов, чтобы добиться благоприятного результата. Единственное, что у нас не получалось, — это защищаться в собственной штрафной и рядом с ней. Это наша проблема на протяжении всего сезона. Мы должны лучше защищаться. С другой стороны, третий гол забит из явного офсайда — я не понимаю, почему ВАР не вмешался. Футболисты очень разочарованы и расстроены. Забей мы пенальти, это изменило бы всю игру, но этого не получилось сделать. Нам показалось, что Криштиану Роналду забивал не из офсайда. Три раза не повезло с решениями ВАР — еще был момент с игрой рукой в штрафной. Но что есть, то есть, приходится справляться с этим. Наша игра улучшилась, но результат разочаровывает.

«МЮ» мог забить шесть голов

Автор The Guardian Барни Рони рассуждает о том, поможет ли приглашение Тен Хага на пост главного тренера «МЮ», учитывая насколько в плохом состоянии находится клуб и команда.

«Посмотрим правде в глаза, если вы идете в неправильном направлении, вы вообще не доберетесь туда. Но есть и что-то глубоко поверхностное в том, чтобы нанять тренера в качестве своего рода целительного бальзама. Исправьте нас. Дайте нам "футбольную культуру". Сделайте нас похожими на "Аякс", но без структур, которые превращают "Аякс" в "Аякс". Во многих отношениях прикрутить Тен Хага к этой больной машине — все равно, что купить копию игровой майки в надежде, что она превратит вас в Йохана Кройффа.

Тем не менее, поскольку "Арсенал", во главе со стабильно превосходным Букайо Сака, извлек из этой веселой, слегка безумной игры результат, который потенциально может определить исход сезона, и поскольку "Юнайтед" был разнесен в щепки, возникло искушение задуматься. Все разговоры о проблемах "МЮ" коренятся в идеях болельщиков о моральной слабости или физической трусости. Но так ли все сложно на самом деле?

В основном футбол — это игра таланта и денег. И у пятого в списке самых богатых футбольных клубов мира по-прежнему много и того, и другого. "Юнайтед" вполне мог забить шесть голов к часовой отметке. Они продолжали бить в штангу, в перекладину, во вратаря. И даже в усеянном ошибками поражении со счетом 1:3 они продемонстрировали, что такой организованный и сосредоточенный тренер, как Тен Хаг, все еще может быть в состоянии добиться успеха с этой командой».

Микель Артета Главный тренер «Арсенала» Это был важный матч после двух дней на восстановление и удачного результата в матче с «Челси». Мы хотели снова победить и понимали, как будут важны наши болельщики, которые придали нам энергии. Мы рассчитывали начать матч быстро и забить первыми. Мы не контролировали игру последние 15 минут первого тайма и первые 15 минут второй половины. Здесь нам требовалось везение. К тому же у нас есть Аарон Рэмсдейл, который сделал несколько важных сэйвов. Соперник не реализовал пенальти, а это редкость, учитывая их мастерство. Мы извлечем из этого уроки, но в то же время после этого команда показала великолепную реакцию. Нельзя рассчитывать на победу в каждом матче, так как это дано только одной или двум командам в лиге. Мы должны заслужить право побеждать. Нам нужно было немного везения, и оно у нас было сегодня.

Шоу ужасов Бруну Фернандеша на «Эмирейтс»

Автор The Telegraph Сэм Дин критикует основного плеймейкера «Манчестер Юнайтед» видя в его неудачах отржаения провальной концовки сезона клуба.

«Трудно понять, с чего начать разговор о Бруну Фернандеше в один из худших дней в его карьере в "Манчестер Юнайтед". Как насчет нереализованного пенальти и попадания в штангу после комично медленного разбега, когда "Юнайтед" отставал на один гол? Как насчет последующей ошибки на краю своей штрафной площади, в результате которой Гранит Джака забил третий гол "Арсенала"?

А как насчет его неприятного, запоздалого и ненужного фола на Нуно Тавареше, и шипах, прочно всаженных в лодыжку левого защитника "Арсенала", за которые он мог бы увидеть красную карточку? Это действительно была серия феноменальных провалов от игрока, который сделал так много хорошего после переезда в Манчестер, но теперь, похоже, ничего не может сделать правильно.

К тому времени, когда Бруну был снят с последнего проигранного матча "Юнайтед", после 84 бестолковых минут в северном Лондоне, это было похоже на акт милосердия со стороны Ральфа Рангника. Присаживайся, Бруну. Это просто не твой день.

Однако проблема "Юнайтед" заключается в том, что день Бруну уже давно не наставал. Основной плеймейкер "Юнайтед", лучший бомбардир прошлого сезона, не забивал и не помогал своему клубу с февраля. С 28 голов во всех соревнованиях в прошлом году он спустился до девяти в этом сезоне.

Конечно, Фернандеш далеко не один испытывает трудности в "Юнайтед". Его проблема в том, что в центре внимания неизбежно оказывается игрок с его способностями и влиянием, особенно когда Харри Магуайр выпал из обоймы. В игре с "Арсеналом" капитанская повязка стала для Фернандеша таким же бременем, как и для Магуайра в последние недели.

Все это становится еще более очевидным благодаря решению клуба вознаградить Фернандеша именно тем, о чем мечтали некоторые болельщики — новым контрактом. Сроки этой сделки, о которых было объявлено в начале этого месяца, становится все труднее и труднее обосновать, не в последнюю очередь потому, что она привела к худшему периоду в карьере 27-летнего футболиста в "Юнайтед".

Его день был значительно хуже из-за контраста между его выступлением и выступлением Мартина Эдегора, его противоположного номера с точки зрения позиционирования и лидерства. Эдегор также выступал в роли плеймейкера, и он также носил капитанскую повязку, но он снова был великолепен для своей команды».