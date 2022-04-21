«Реал» — чемпион, осталось только определить дату

В 33 туре испанской Ла Лиги «Реал» на выезде переиграл «Осасуну» (3:1). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Реал» выиграл вопреки двум незабитым пенальти

«Было бы символически, если бы "Реал" завоевал чемпионский титул, победив "Севилью" в воскресенье вечером. После победы над "Осасуной" дошло до того, что люди начинают отсчитывать очки до того момента, как мадридцы его оформят. В этом случае требуется еще четыре очка», — отмечает в материале Football Espana Руаиридх Барлоу.

«Самый неприятный момент вечера заключался в том, что в перерыве травму получил Алаба и ушел с поля. "Сливочным" удалось еще больше растянуть "Осасуну" во втором тайме. Родриго стал главным героем хорошего выступления команды и заработал два пенальти, Карим Бензема их пробил, но Эррера парировал оба».

«Реал» близок к чемпионству

«Мадридцы обыграли "Осасуну" и уже едва не выиграли чемпионский титул. Только "Барселона" математически может отобрать его у них. "Сливочные" опережают "блауграна" на 18 очков за пять туров до конца первенства, хотя у каталонской команды еще есть два матча в запасе», — пишет на страницах Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа.

«"Реал" не может упустить титул, поэтому остается только назначить дату его оформления. Судя по тому, как идут дела у "Барселоны", все указывает на то, что королевский клуб станет чемпионом на следующей неделе. Как только коллектив Хави не выиграет один из своих следующих трех поединков, команда Анчелотти выиграет титул, победив "Эспаньол"».

Матч запомнится двумя промахами Бензема с пенальти

«Хотя были моменты индивидуального мастерства, не в последнюю очередь в первом тайме, эта игра запомнится нереализованными пенальти Бензема. Его решение пробить свой второй пенальти точь-в-точь, как первый, выглядело бы как впечатляющая демонстрация хладнокровия, если бы он забил, но в действительности это выглядело как акт огромного высокомерия», — критикует француза автор Eurosport Уилл Маги.

«Форвард королевского клуба не реализовал четыре из 11 пенальти в этом сезоне в Ла Лиге, что очень неубедительно для столь результативного нападающего. Имейте в виду, он не будет слишком беспокоиться, учитывая, что у него все еще 39 голов за "Реал" во всех турнирах».

Будущее Асенсио остается неопределенным

«Хотя у него хорошая статистика (он забил 11 голов в этом сезоне), Асенсио стал менее важным для команды при Карло Анчелотти, поскольку Родриго и Феде Вальверде приобрели большее влияние на ее игру. Бразилец отметился большими голами в концовках матчей, забив "Челси" и переведя игру в дополнительное время, и "Севилье" в битве лидеров чемпионата», — пишет на страницах AS Фернандо Таверо.

«В победном матче против "Осасуны" Асенсио был нацелен на ворота, но Родриго великолепено играл на левом фланге, заработав два пенальти, которые Карим Бензема не смог реализовать. Вальверде же выходит в больших матчах и является сильным вариантом для Анчелотти на правом фланге. Учитывая высокую конкуренцию и возможный приход Килиана Мбаппе из ПСЖ летом, это может быть подходящее время для Асенсио, чтобы уйти».