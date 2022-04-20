Итоги 32-го тура Ла лиги. Шансы команд

Изменения в турнирной таблице

Верхушка Ла Лиги — без изменений. Битва за 9 место развернулась между «Осасуной» и «Валенсией». «Красные» переиграли «летучих мышей» (2:1). У «Осасуны» теперь 44 очка, у «Валенсии» — 42.

Удачный тур получился для «Сельты». Победа над командой «Атлетик» (2:0) подняла «Сельту» на 11 строчку в турнирной таблице. На одну позицию ниже опустился «Эспаньол». И это после поражения от «Атлетико» (1:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

В зоне спасения теперь «Кадис». «Желтая подлодка» отскочила от дна после сенсационной победой над «Барселоной» (1:0). На Камп Ноу победный гол забил Мартинес. Сразу двум командами пришлось свалиться в пропасть — «Гранаде» и «Мальорке».

Коронованный «Реал»?

«Реал» (1 место и 75 очков) — приближается к титулу чемпиона Ла Лиги. «Сливочные» выиграли третий матч подряд. На этот раз волевая победа над «Севильей» (3:2). К слову, «севильцы» — в числе конкурентов «галактикос».

Игроки «Реала» globallookpress.com

Победа над «андалусийцами» укрепила королевский клуб на троне Примеры. За 6 туров до финиша «Реал» опережает трех конкурентов на 15 очков.

Битва за серебро. Великолепная пятёрка

60 очков сразу у трех клубов испанского чемпионата: «Барселона» (2 место) и «Севилья» (3 место) потерпели поражение в 32-м туре. А вот «Атлетико» (4 место) добилось победы.

Рядом расположились «Реал Бетис» (5 место и 57 очков) и «Реал Сосьедад» (6 место и 55 очков). Всего 5 баллов отделяют целую группу команд друг от друга.

В следующем туре ожидаем грандиозной битвы в Сан-Себастьяне. 21 апреля «Реал Сосьедад» примет «Барселону».

Хави globallookpress.com

В 35-м туре супервывеска — «Реал Бетис» vs «Барселона» (8 мая). На десерт -37-й игровой день. Дата 15 мая. Вкусная игра с участием «Атлетико» и «Севильи». И вишенка на торте — поединок заключительного тура «Реал Сосьедад» — «Атлетико».

Зона вылета

«Мальорка» (18 место и 29 очков) — открывает опасную зону. В 32-м туре потерпела крупное поражение от «Эльче» (0:3). Выше «островитян» расположилась «Гранада» — она на спасительной 17-й позиции. Хотя оба клуба набрали одинаковое количество баллов.

«Мальорка» — ниже из-за личной встречи. В первом круге «Гранада» одержала крупную победу (4:1). 8 мая соперники встретятся вновь.

В плачевной ситуации «Леванте» и «Алавес». Оба клуба имеют в активе по 25 очков. Шансы на спасение минимальны. В шести оставшихся матчах нужно одержать минимум две победы, чтобы появилась надежда на выживание.