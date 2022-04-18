С «Реалом» нельзя расслабляться. Команда Анчелотти устроила ураган во втором тайме

«Севилья» провела два разных тайма. «Реал» вышел на вторую половину встречи заряженным на 3 очка, которые в итоге и получил. О том, как это было, в нашем отчете.

Ход матча

2' С правого фланга последовала опасная передача на Антони Марсьяля, который не успел к мячу.

6' Эдуард Камавинга сыграл первым на подборе и в касание пробил с линии штрафной, но выше.

7' Винисиус отдал пож удар Кариму Бензема. Удар француза заблокировали.

9' Марсьяль в окружении соперников пробил в ближний угол. Рядом со штангой прошел мяч.

19' Вратарь «Севильи» не поделил мяч о своим же защитником. Из-за этого в штрафной хозяев появился сумбур.

21' «Севилья» заработала стандарт у линии штрафной «Реала». Бить взялся Иван Ракитич. Хорват положил мяч в левый нижний угол ворот, перебив стенку.

Иван Ракитич globallookpress.com

26' Хесус Корона продавил Эдера Милитао, прошел к воротам и успел пробросить мяч в зону 11 метров, прежде чем Тибо Куртуа накрыл его. Эрику Ламеле оставалось только попасть по пустым воротам. Он попал. 2:0.

Эрик Ламела globallookpress.com

31' Эдуарду Камавинга получил первую желтую карточку. Отсчет в матче пошел.

40' Антони Марсьяль получил повреждение. Вместо него вышел Рафа Мир.

44' Карим Бензема попытался накрутить оппонентов. Он почти прошел двух и пробил с острого угла. Будет удар от ворот.

46' По одной замене сделали команды на старте второго тайма.

48' Карим Бензема оторвался от опекуна и открылся на свободное пространство. Лука Модрич Заметил и отдал на него, но форвард с близкого расстояния не переиграл вратаря.

50' Винисиус и Дани Карвахаль показали отличное понимание друг друга. Левый защитник «Реала» прострелил слева на ближнюю штангу, где передачу замкнул Родриго, опередивший Диего Карлоса.

Родриго Twitter Ла Лиги

53' Яссин Буну пришлось тащить мяч из-под перекладины после удара Эдера Милитао.

62' Оливер Торрес выиграл борьбу за мяч, но ему не удалось точно пробить головой.

64' Родриго и Карим Бензема неплохо сыгрались. Бразилец пятой вывел на ударную позицию француза, который в касание пробил в дальний угол, но не хватило точности.

76' После навеса мяч попал к Родриго, который был на дальней штанге. Он принял мяч и пробил низом. Взятие ворот не засчитали, так как арбитрам показалась игра рукой при остановке мяча грудью.

82' Родриго справа по краю ворвался в штрафную и отдал на линию вратарской, где жал Начо Фернандес. Тот в касание пробил низом, сравняв счет.

Начо Фернандес Twitter Ла Лиги

90+2' «Севилье» не удалось дотерпеть. Карим Бензема оказался в штрафной с мячом. Чуть сместившись вправо, он пробил в ближний угол, который всеми силами закрывали футболисты «Севильи».

Карим Бензема Twitter Ла Лиги

Футбол. Испания. Примера Севилья — Реал Мадрид 2:3 Голы: 1:0 Иван Ракитич (21'), 2:0 Эрик Ламела (25'), 2:1 Родриго (50'), 2:2 Начо Фернандес (83'), 2:3 Карим Бензема (90 + 2') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас, Жюль Кунде, Диего Карлос, Маркос Акунья (Неманья Гудель, 62'), Жоан Жордан, Иван Ракитич, Эрик Ламела (Лукас Окампос, 72'), Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 46'), Хесус Корона (Людвиг Аугустинсон, 62'), Антони Марсьяль (Рафаэль Мир Висенте, 41') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Мариано Диас, 90'), Федерико Вальверде, Тони Кроос, Эдуардо Камавинжа (Родриго, 46'), Лука Модрич (Марко Асенсио, 81'), Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Эдер Милитао, Лукас Васкес (Начо Фернандес, 82'), Тибо Куртуа Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (31'), Антони Марсьяль (39'), Начо Фернандес (78'), Диего Карлос (81'), Оливер Торрес (84'), Мариано Диас (90 + 9')

Следующие матчи

«Реал» вырывает волевую победу у «Севильи», уступая в счете 0:2. Он продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании с 75 баллами.

«Севилья» не смогла выйти на второе место и остается третьей. У нее 60 очков.

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем туре «сливочные» сыграют на выезде с «Осасуной», а днем позже «Севилья» будет играть с «Леванте».

Прямая речь

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти

— Очень важная победа. Во втором тайме нам удалось очень сильно отреагировать: футболисты показали мастерство и проявили самоотдачу.

Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо начали игру, но не потеряли уверенность в своих силах.

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги

— Соперник был лучше во втором тайме. Но очевидно, что они должны были играть в меньшинстве.

Во время перерыва мы говорили о том, чтобы продолжать играть в том же духе. Мы недостаточно хорошо распоряжались нашими шансами. Был страх одержать победу.

Защитник «Реала» Начо

— Это фундаментальная победа на моральном уровне. Во втором тайме мы были намного лучше. Это три очень важных очка, особенно из-за того, как мы их добыли. Команда показала характер с очень трудным соперником. «Севилья» сильно давила и играла лучше нас в первом тайме, но мы изменили ситуацию и заслужили победу. Впереди еще долгий путь, и в среду у нас очень важная игра.