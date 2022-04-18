С «Реалом» нельзя расслабляться. Команда Анчелотти устроила ураган во втором тайме

Ход матча
2' С правого фланга последовала опасная передача на Антони Марсьяля, который не успел к мячу.
6' Эдуард Камавинга сыграл первым на подборе и в касание пробил с линии штрафной, но выше.
7' Винисиус отдал пож удар Кариму Бензема. Удар француза заблокировали.
9' Марсьяль в окружении соперников пробил в ближний угол. Рядом со штангой прошел мяч.
19' Вратарь «Севильи» не поделил мяч о своим же защитником. Из-за этого в штрафной хозяев появился сумбур.
21' «Севилья» заработала стандарт у линии штрафной «Реала». Бить взялся Иван Ракитич. Хорват положил мяч в левый нижний угол ворот, перебив стенку.
26' Хесус Корона продавил Эдера Милитао, прошел к воротам и успел пробросить мяч в зону 11 метров, прежде чем Тибо Куртуа накрыл его. Эрику Ламеле оставалось только попасть по пустым воротам. Он попал. 2:0.
31' Эдуарду Камавинга получил первую желтую карточку. Отсчет в матче пошел.
40' Антони Марсьяль получил повреждение. Вместо него вышел Рафа Мир.
44' Карим Бензема попытался накрутить оппонентов. Он почти прошел двух и пробил с острого угла. Будет удар от ворот.
46' По одной замене сделали команды на старте второго тайма.
48' Карим Бензема оторвался от опекуна и открылся на свободное пространство. Лука Модрич Заметил и отдал на него, но форвард с близкого расстояния не переиграл вратаря.
50' Винисиус и Дани Карвахаль показали отличное понимание друг друга. Левый защитник «Реала» прострелил слева на ближнюю штангу, где передачу замкнул Родриго, опередивший Диего Карлоса.
53' Яссин Буну пришлось тащить мяч из-под перекладины после удара Эдера Милитао.
62' Оливер Торрес выиграл борьбу за мяч, но ему не удалось точно пробить головой.
64' Родриго и Карим Бензема неплохо сыгрались. Бразилец пятой вывел на ударную позицию француза, который в касание пробил в дальний угол, но не хватило точности.
76' После навеса мяч попал к Родриго, который был на дальней штанге. Он принял мяч и пробил низом. Взятие ворот не засчитали, так как арбитрам показалась игра рукой при остановке мяча грудью.
82' Родриго справа по краю ворвался в штрафную и отдал на линию вратарской, где жал Начо Фернандес. Тот в касание пробил низом, сравняв счет.
90+2' «Севилье» не удалось дотерпеть. Карим Бензема оказался в штрафной с мячом. Чуть сместившись вправо, он пробил в ближний угол, который всеми силами закрывали футболисты «Севильи».
Следующие матчи
«Реал» вырывает волевую победу у «Севильи», уступая в счете 0:2. Он продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании с 75 баллами.
«Севилья» не смогла выйти на второе место и остается третьей. У нее 60 очков.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре «сливочные» сыграют на выезде с «Осасуной», а днем позже «Севилья» будет играть с «Леванте».
Прямая речь
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти
— Очень важная победа. Во втором тайме нам удалось очень сильно отреагировать: футболисты показали мастерство и проявили самоотдачу.
Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо начали игру, но не потеряли уверенность в своих силах.
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги
— Соперник был лучше во втором тайме. Но очевидно, что они должны были играть в меньшинстве.
Во время перерыва мы говорили о том, чтобы продолжать играть в том же духе. Мы недостаточно хорошо распоряжались нашими шансами. Был страх одержать победу.
Защитник «Реала» Начо
— Это фундаментальная победа на моральном уровне. Во втором тайме мы были намного лучше. Это три очень важных очка, особенно из-за того, как мы их добыли. Команда показала характер с очень трудным соперником. «Севилья» сильно давила и играла лучше нас в первом тайме, но мы изменили ситуацию и заслужили победу. Впереди еще долгий путь, и в среду у нас очень важная игра.