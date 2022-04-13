Камбэка не вышло. Бензема и Модрич испортили сказку «Челси» на «Бернабеу»

«Реал» проиграл на своём поле «Челси» со счётом 2:3, но этот результат с учётом первой встречи полностью устроил мадридцев. Поведя со счетом 3:0, лондонцы могли уже видеть себя в полуфинале, но все изменили два ветерана «Реала»: Модрич, выдавший Родриго чудо-пас, и Бензема, который суммарно в этом противостоянии забил четырежды. В награду — 31-й в истории клуба выход в полуфинал.

Ход матча

10’ Винисиус легко прокинул мяч между ног Джеймса, заставив того фолить в двух метрах от штрафной «Челси». Прямой удар Бензема со стандарта получился выше ворот.

15’ 0:1 Мэйсон Маунт. Тонким пасом Лофтус-Чик запустил в штрафную соперника Маунта, который оторвался от защитников и вколотил мяч точно в дальний верхний угол, без шансов для Куртуа.

24’ Бензема совершил подбор на радиусе лондонской штрафной и пробил без лишнего промедления — мяч после рикошета полетел над перекладиной.

32’ Каземиро от радиуса штрафной «Челси» с ходу пробил, но Модрич немного помешал партнёру по команде — мяч отправился на трибуны.

47’ Куртуа спасал «Реал» от назначения углового, но в итоге Хаверц едва не подкараулил отскок мяча в центр штрафной.

51’ 0:2 Антонио Рюдигер. С угла поля навесил Маунт точно на дальний угол вратарской, где выиграл верховую борьбу Рюдигер и головой пробил по воротам. Мяч влетел точно в дальний нижний угол, а Куртуа не смог спасти.

56’ Кроос со штрафного пробил над стенкой, но Менди в прыжке дотянулся до мяча. Это былпервый удар «Реала» в створ в этом матче.

62’ Накрыли лондонцы Ферлана Менди на чужой половине, после чего разогнали контратаку. Канте сделал пас в штрафную, первый удар Алонсо с левой Карвахаль заблокировал в подкате, но Маркос подобрал мяч и с правой пробил точно в дальнюю девятку. Однако при этом подыграл себе рукой, так что гол не засчитали.

66’ Карим Бензема откликнулся на фланговую подачу и пробил головой — в перекладину ворот «Челси» угодил мяч.

75’ 0:3 Тимо Вернер. Ворвался в штрафную соперника Вернер после паса от Маунта, уложил на замахе на газон Каземиро, а потом еще и Алабу, после чего закатил мяч точно в дальний нижний угол.

79’ Розыгрыш лондонского углового привёл к опасному удару Хаверца головой — Куртуа потащил.

80’ 1:3 Родриго. Модрич выполнил роскошную передачу внешней в штрафную прямо на ногу Родриго — и тот в касание пробил в ближний угол ворот.

82’ Модрич теперь уже сам решил пробить издали — Менди накрыл мяч у штанги.

90+4’ Счет по итогам двух встреч стал равным 4:4 и игра ушла в экстра-таймы.

96’ 2:3 Карим Бензема. Камавинга совершил перехват в центре поле, продолжил через Винисиуса, а тот уже от лицевой вырезал мягкую подачу к линии вратарской «Челси», откуда Бензема головой отправил мяч в сетку ворот.

104’ Камавинга на скорости зарядил с дальней дистанции — над перекладиной.

117’ Джеймс справа вырезал кросс в штрафную «Реала», Хаверц оторвался от защитника и пробил головой — чуть мимо ближней девятки.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Реал Мадрид — Челси 2:3 Голы: 0:1 Мэйсон Маунт (15'), 0:2 Антонио Рюдигер (51'), 0:3 Тимо Вернер (75'), 1:3 Родриго (80'), 2:3 Карим Бензема (96') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес (Лукас Васкес, 88'), Давид Алаба, Ферлан Менди (Марсело, 78'), Лука Модрич, Каземиро (Родриго, 78'), Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 73'), Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Даниель Себальос, 115') Челси: Кай Хаверц, Тимо Вернер (Кристиан Пулишич, 83'), Мэйсон Маунт, Матео Ковачич (Жоржиньо, 106'), Н’Голо Канте (Хаким Зиеш, 99'), Рубен Лофтус-Чик (Сауль Ньигес, 106'), Маркос Алонсо, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Рис Джеймс, Эдуард Менди Предупреждения: Рис Джеймс (10'), Карим Бензема (37'), Федерико Вальверде (68'), Эдуардо Камавинжа (90 + 2'), Хаким Зиеш (102'), Кай Хаверц (109'), Thomas Tuchel (113'), Сесар Аспиликуэта (113'), Даниэль Карвахаль (118')

Полузащитник «Реала» Лука Модрич был признан Pлчушим игроком матча. Представитель группы технических наблюдателей УЕФА так прокомментировал это решение:

«Он оказывал большое влияние на контроль "Реалом" центра поля и был плацдармом для начала атак, а также сыграл ключевую роль при подборах мяча в обороне. Наконец, его голевая передача на ход Родриго была просто поразительной».

Лука Модрич globallookpress.com

Следующие матчи

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей (5:4), а «Челси» покинул турнир, не сумев защитить титул.

В 1/2 финала «Реал» сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» и «Атлетико» — в первом матче со счетом 1:0 победили англичане.

Первый полуфинальный матч пройдет 26/27 апреля, ответный — 3/4 мая. Финал состоится 28 матча на «Парк де Пренс» в Париже.

Прямая речь

Томас Тухель, главный тренер «Челси»

— Мы разочарованы исходом, но вместе с тем гордимся собой, поскольку провели отличный матч. Считаю, что мы это заслужили. Мы забили четырежды, а могли забить даже больше. Нам не повезло, и поэтому все так опечалены. Проиграли из-за индивидуального мастерства футболистов соперника.

Они создали не так много моментов на «Стэмфорд Бридж», но пользовались каждым полушансом. Этого хватило им для общей победы. Необходимо снижать количество ошибок для достижения больших результатов. Нам не удалось сократить их количество до минимума.

Томас Тухель globallookpress.com

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»

— Матч был трудным. Мы еще до игры знали, что таким он получится. А во время поединка все стало еще сложнее. Мы не заслуживали 0:2, но пропустили со «стандарта». Нам очень не хватало Эдера Милитао. У команды не было рвения забивать в первом тайме. Это правда. И при счете 0:2 у нас были проблемы, потому что игроки попали в психологическую яму. Но магия этого стадиона помогает игрокам и команде не сдаваться. Как еще это объяснить?

Мне ни разу не показалось, что матч проигран. Было трудно, но на «Бернабеу» матчи никогда не заканчиваются до финального свистка. Трудно объяснить эту магию. Но она помогает. Она помогла Карвахалю хорошо сыграть в центре обороны и помогла команде найти силы для выхода в полуфинал.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Начо, защитник «Реала»

— Просто невероятно! Один из тех самых вечеров на «Сантьяго Бернабеу». Это противостояние получилось очень сложным. Многое было похоже на битву с «ПСЖ» в прошлом круге. Когда переживаешь такой вечер на «Бернабеу», то мурашки бегут по коже. Нам нужно работать над многими аспектами, особенно над дебютом матчей. Но это «Реал» — нас с детства учат, что никогда нельзя сдаваться.

Антонио Рюдигер, защитник «Челси»

— Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать сюда и владеть таким преимуществом, которое было у нас. Но если говорить о двух матчах, за такие ошибки, которые мы допустили, всегда следует наказание. Мы владели инициативой и не паниковали. Считаю, сыграли совсем неплохо. Во втором тайме мы забили дважды и сделали все, что могли.

Лука Модрич, полузащитник «Реала»

— В это трудно поверить. Мы были за бортом турнира, пока не удалось размочить счет. Не могу сказать, что мы провели плохой матч, но «Челси» здорово пользовался своими шансами и забивал голы. Даже после поединка в Лондоне мы знали, что будет трудно. Для меня это точно самый сложный оппонент.