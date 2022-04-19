«Барселона» за неделю потеряла шансы на два трофея

В 32 туре испанской Ла Лиги «Барселона» проиграла «Кадису» (0:1) на своем поле. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Барселона» потерпела второе поражение кряду

«Гости нанесли "Барселоне" второе домашнее поражение кряду, разгромив каталонцев со счетом 0:1 на "Камп Ноу". Каталонцы вылетели из Лиги Европы на прошлой неделе после поражения от "Айнтрахта" со счетом 2:3, в результате чего выбыли из турнира со счетом 3:4 по сумме двух матчей. До поражения от франкфуртцев команда Хави не проигрывала в 15 матчах», — констатирует ESPN.

«Хозяева стремились сравнять счет, но "Кадис" держался твердо и удержал победу, после чего "блауграна" опустилась еще ниже в таблице и поставила под угрозу свои шансы на попадание в Лигу чемпионов. Это было первое поражение в 16 поединках Ла Лиги для "Барсы", которая также выиграла последние семь матчей кряду, забив при этом 22 гола. В результате клуб застрял на втором месте с 60 очками после 31 тура, отставая на 15 от лидера "Реала", который убежал далеко вперед».

«Кадис» добыл важную победу в борьбе за выживание

«Какая победа "Кадиса"! Это его первый матч на "Камп Ноу" в истории клуба, и это означает, что "Желтая Субмарина" еще не проигрывала "Барселоне" в Ла Лиге с тех пор, как вернулась в элиту еще в 2020 году. С точки зрения ее борьбы за выживание, этот результат означает, что наставнику андалузцев Серхио Гонсалесу наконец-то удалось добиться долгожданной победы над каталонцами, и теперь его команда находится вне зоны вылета», — отмечает в материале Eurosport Этан ван Ристел.

«Что касается "Барселоны", то это два поражения кряду во всех турнирах, и Хави захочет найти ответы на недавние выступления подопечных. Поскольку в этом сезоне команде не за что играть, эти неудачи не являются серьезной причиной для беспокойства, но после 15 поединков без поражений в Ла Лиге пришло время для "блауграна" перезагрузиться и сильно завершить сезон, чтобы обеспечить выход в Лигу чемпионов».

«Барселона» лишилась последних шансов на титул

«Хави был в ярости после того, как его команда упустила "золотую возможность" выйти на второе место в Ла Лиге. Вылетев из Лиги Европы на своем поле от "Айнтрахта" в прошлый четверг, "Барселона" проиграла два матча кряду на "Камп Ноу" впервые с апреля 2003 года, когда скромный "Кадис" обрек их на поражение со счетом 1:0», — рассказывает AS.

«15-матчевая беспроигрышная серия клуба в Ла Лиге давала надежду на борьбу за титул, но теперь у них осталось всего семь матчей, чтобы догнать "Реал", который оторвался на 15 очков. Основное внимание "блауграна" теперь будет сосредоточено на командах ниже ее в таблице. "Атлетико" и "Севилья" набрали по 60 очков, равно как и сине-гранатовые, но "Бетис" (57) и "Реал Сосьедад" (55) отстают недалеко».

«Барселона» имеет проблемы с характером

«Каталонцам удалось выиграть только шесть из 22 матчей, по ходу которых они уступали в этом сезоне в Ла Лиге, Лиге чемпионов, Кубке Испании, Лиге Европы и Суперкубке Испании. Единственные поединки, где "Барселона" отыгралась, были против "Валенсии", "Линареса", "Атлетико", "Эльче", "Галатасарая" и "Леванте", а проиграли 11 и сыграли вничью в пяти из 22 вышеупомянутых встреч», — пишет на страницах Marca Кристина Наварро.

«Одно из этих 11 поражений произошло в понедельник вечером против "Кадиса", который вышел вперед на "Камп Ноу" благодаря Лукасу Пересу сразу после перерыва. Любопытно, что "Барселона" уступала в счете во всех последних четырех матчах. Хотя "блауграна" будет конкурировать с "Реалом" за титул до тех пор, пока это математически невозможно, поражение от андалузцев стало тяжелым ударом для подопечных Хави».