«Монпелье» и «Реймс» вышли в 1/16 финала Кубка Франции, «Анже» вылетел

«Монпелье» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч забил полузащитник Тежи Саванье, реализовавший пенальти на 68-й минуте.
Футбол. Франция. Кубок
Андрезьё — Монпелье 0:1
Гол: 0:1 Тежи Саванье (пенальти) (68')
В параллельном матче «Реймс» в гостях победил выступающих в пятом эшелоне французской футбольной лиги соседей из «Реймс Сент-Анне» — 1:0.
Гости вырвали победу на 89-й минуте благодаря голу Мартена Аделина.
Футбол. Франция. Кубок
Реймс Сент-Анн — Реймс 0:1
Гол: 0:1 Martin Adeline (89')
Еще в одном матче «Анже» на выезде проиграл клубу пятого дивизиона «Линас-Монтлери» — 0:2.
В составе победителей дуль в первом тайме оформил Паскаль Лено.
Футбол. Франция. Кубок
Лина Монлери — Анже 2:0
Голы: 1:0 Pascal Leno (9'), 2:0 Pascal Leno (24')