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    «Монпелье» и «Реймс» вышли в 1/16 финала Кубка Франции, «Анже» вылетел

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Анже Монпелье Реймс
    В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монпелье» одержал выездную победу над «Андрезьё» — 1:0.

    «Монпелье»
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    «Монпелье»

    Единственный мяч забил полузащитник Тежи Саванье, реализовавший пенальти на 68-й минуте.

    Футбол. Франция. Кубок
    Андрезьё — Монпелье 0:1
    Гол: 0:1 Тежи Саванье (пенальти) (68')

    В параллельном матче «Реймс» в гостях победил выступающих в пятом эшелоне французской футбольной лиги соседей из «Реймс Сент-Анне» — 1:0.

    Гости вырвали победу на 89-й минуте благодаря голу Мартена Аделина.

    Футбол. Франция. Кубок
    Реймс Сент-Анн — Реймс 0:1
    Гол: 0:1 Martin Adeline (89')

    Еще в одном матче «Анже» на выезде проиграл клубу пятого дивизиона «Линас-Монтлери» — 0:2.

    В составе победителей дуль в первом тайме оформил Паскаль Лено.

    Футбол. Франция. Кубок
    Лина Монлери — Анже 2:0
    Голы: 1:0 Pascal Leno (9'), 2:0 Pascal Leno (24')
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