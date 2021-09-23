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    Анри входит в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

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    Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри попал в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны», сообщает El Mundo Deportivo.

    Тьерри Анри
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    Тьерри Анри

    44-летний француз в настоящее время входит в тренерский штаб сборной Бельгии, который возглавляет Роберто Мартинес.

    Руководство «Барселоны», как известно, рассматривает и кандидатуру Мартинеса, несмотря на то, что контракт испанца с бельгийской федерацией футбола рассчитан до декабря 2022 года.

    Основным претендентом на пост главного тренера «Барселоны» в случае отставки Рональда Кумана остается Хави, который сейчас занимает пост наставника «Аль-Садд» из Катара.

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    • Кроме того, сообщалось, что «Барселона» может пригласить бывшего главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

    Напомним, Куман при переходе в «Барселону» расторг контракт со сборной Нидерландов и самостоятельно выплатил сумму отступных в размере 6 миллионов евро.

    Сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта был разочарован игрой команды в домашнем матче Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонцы впервые в своей истории не нанесли за всю игру ни одного удара в створ. После матча у Кумана был серьезный разговор с Лапортой, который также провел экстренное совещание с вице-президентом и спортивным директором «Барселоны».

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