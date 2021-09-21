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    Пирло может заменить Кумана в «Барселоне»

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    Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Барселону» в случае отставки Рональда Кумана.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    Ранее сообщалось, что решение о дальнейшем сотрудничестве с Куманом руководство «Барселоны» примет по итогам оставшихся сентябрьских матчей. Накануне сине-гранатовые не смогли выиграть на своем поле у «Гранады» (1:1).

    По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, одним из основных претендентов на пост главного тренера «Барселоны» является Пирло.

    В список кандидатов входят пять-шесть специалистов, но президент каталонского клуба Жоан Лапорта, в первую очередь, попытается договориться с итальянцем.

    «Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании после четырех сыгранных матчей. В групповом этапе Лиги чемпионов каталонцы стартовали с разгромного поражения от «Баварии» (0:3).

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    • Сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта был разочарован игрой команды в домашнем матче Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонцы впервые в своей истории не нанесли за всю игру ни одного удара в створ. После матча у Кумана был серьезный разговор с Лапортой, который также провел экстренное совещание с вице-президентом и спортивным директором «Барселоны».

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