Пирло может заменить Кумана в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Ювентуса»может возглавитьв случае отставки

Ранее сообщалось, что решение о дальнейшем сотрудничестве с Куманом руководство «Барселоны» примет по итогам оставшихся сентябрьских матчей. Накануне сине-гранатовые не смогли выиграть на своем поле у «Гранады» (1:1).

По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, одним из основных претендентов на пост главного тренера «Барселоны» является Пирло.

📺 Antonio Conte también estaría en la lista del #Barça para sustituir a #Koeman Estamos hablando de la lista de 5-6 entrenadores entre los que también están Pirlo y Xavi Hernández. #koemanout Lo estamos hablando en https://t.co/vrsj4Xxjlb — Gerard Romero (@gerardromero) September 20, 2021

В список кандидатов входят пять-шесть специалистов, но президент каталонского клуба Жоан Лапорта, в первую очередь, попытается договориться с итальянцем.

«Барселона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании после четырех сыгранных матчей. В групповом этапе Лиги чемпионов каталонцы стартовали с разгромного поражения от «Баварии» (0:3).

Сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта был разочарован игрой команды в домашнем матче Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонцы впервые в своей истории не нанесли за всю игру ни одного удара в створ. После матча у Кумана был серьезный разговор с Лапортой, который также провел экстренное совещание с вице-президентом и спортивным директором «Барселоны».