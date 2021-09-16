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    Стало известно, когда Кумана могут уволить из «Барселоны»

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в ближайшее время может покинуть свой пост, утверждают испанские СМИ.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    Будущее голландского тренера зависит от результатов в четырех предстоящих матчах.

    До конца месяца «Барселона» сыграет с «Гранадой», «Кадисом», «Леванте» в Ла Лиге и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

    По информации Deportes Cuatro, по итогам этих матчей будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с Куманом.

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    • Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта был разочарован игрой команды в домашнем матче Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонцы впервые в своей истории не нанесли за всю игру ни одного удара в створ. После матча у Кумана был серьезный разговор с Лапортой, который также провел экстренное совещание с вице-президентом и спортивным директором «Барселоны».

    Домашняя серия поражений «Барселоны» в еврокубках составляет уже три матча. Ранее на «Камп Ноу» выиграли «Ювентус» (3:0) и «Пари Сен-Жермен» (4:1).

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