Стало известно, когда Кумана могут уволить из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны»в ближайшее время может покинуть свой пост, утверждают испанские СМИ.

Будущее голландского тренера зависит от результатов в четырех предстоящих матчах.

До конца месяца «Барселона» сыграет с «Гранадой», «Кадисом», «Леванте» в Ла Лиге и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

По информации Deportes Cuatro, по итогам этих матчей будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с Куманом.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта был разочарован игрой команды в домашнем матче Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонцы впервые в своей истории не нанесли за всю игру ни одного удара в створ. После матча у Кумана был серьезный разговор с Лапортой, который также провел экстренное совещание с вице-президентом и спортивным директором «Барселоны».

Домашняя серия поражений «Барселоны» в еврокубках составляет уже три матча. Ранее на «Камп Ноу» выиграли «Ювентус» (3:0) и «Пари Сен-Жермен» (4:1).