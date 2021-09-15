ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Зенит»Не дотерпели. «Зенит» мог увезти ничью из Лондона — если бы не Лукаку
  • 12:37
    • СМИ: У Кумана состоялась напряженная встреча с президентом «Барселоны» после разгрома от «Баварии»
  • 12:15
    • «Идут довольно вяло». В «Миннесоте» рассказали, как продвигаются переговоры с Капризовым
  • 23:50
    • Гол Лукаку принес «Челси» домашнюю победу над «Зенитом»
  • 23:53
    • «Ювентус» крупно обыграл «Мальмё» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    СМИ: У Кумана состоялась напряженная встреча с президентом «Барселоны» после разгрома от «Баварии»

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лига чемпионов Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с главным тренером команды Рональдом Куманом сразу после крупного поражения от «Баварии» (0:3) в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Рональд Куман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман

    Как сообщает El Chiringuito, разговор между Лапортой и Куманом состоялся в напряженной атмосфере.

    Кроме того, Лапорта провел экстренное совещание с вице-президентом и спортивным директором «Барселоны». Встреча продолжалась до двух часов ночи.

  • В роли мальчиков для битья. «Барселона» слишком далека от уровня «Баварии»
  • Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:0 на «Камп Ноу» обыграла «Барселону» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Руководители каталонского клуба были озадачены игрой команды и тем фактом, что за весь матч она так и не нанесла ни одного удара в створ ворот «Баварии».

    Домашняя серия поражений «Барселоны» в еврокубках составляет уже три матча. Ранее на «Камп Ноу» выиграли «Ювентус» (3:0) и «Пари Сен-Жермен» (4:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» пропустит от «Легии» больше одного мяча?
  • «Спартак» — «Легия». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Шахтер» выиграть у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Пробьет ли «Манчестер Сити» «РБ Лейпциг»?
  • «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шериф — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брюгге — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры