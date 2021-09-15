СМИ: У Кумана состоялась напряженная встреча с президентом «Барселоны» после разгрома от «Баварии»

Рональд Куман Фото: globallookpress.com
Как сообщает El Chiringuito, разговор между Лапортой и Куманом состоялся в напряженной атмосфере.
Кроме того, Лапорта провел экстренное совещание с вице-президентом и спортивным директором «Барселоны». Встреча продолжалась до двух часов ночи.
Руководители каталонского клуба были озадачены игрой команды и тем фактом, что за весь матч она так и не нанесла ни одного удара в створ ворот «Баварии».
Домашняя серия поражений «Барселоны» в еврокубках составляет уже три матча. Ранее на «Камп Ноу» выиграли «Ювентус» (3:0) и «Пари Сен-Жермен» (4:1).