Селюк высмеял информацию об интересе «Барселоны» к Захаряну

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.
«
"Барселоне" сейчас не до Зхаряна. Хенесс говорит, что в Германии нынешняя "Барселона" обанкротилась бы. Так что говорить про Захаряна с прицелом на какой-то год — такое себе.
Еще недавно сватали туда Пиняева. По этим новостям складывается ощущение, что "Барселона" только и смотрит на российский рынок», — приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».
Захарян в текущем чемпионате России провел семь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.
Напомним, Захарян дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).
Захарян ранее сообщил, что откажется от возможности продолжить карьеру в «Зените».