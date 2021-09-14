Селюк высмеял информацию об интересе «Барселоны» к Захаряну

Известный агентпрокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо»попал в сферу интересов

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.

« Это все сказки про белого бычка . Когда "Барселона" кем-то интересуется, они об этом не рассуждают, они сразу делают. Я в эту информацию не верю.

"Барселоне" сейчас не до Зхаряна. Хенесс говорит, что в Германии нынешняя "Барселона" обанкротилась бы. Так что говорить про Захаряна с прицелом на какой-то год — такое себе.

Еще недавно сватали туда Пиняева. По этим новостям складывается ощущение, что "Барселона" только и смотрит на российский рынок», — приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

Захарян в текущем чемпионате России провел семь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Напомним, Захарян дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

Захарян ранее сообщил, что откажется от возможности продолжить карьеру в «Зените».