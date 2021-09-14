Арустамян: «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна

Известный журналистсообщил об интересек полузащитнику «Динамо» и сборной России

«Игра Арсена Захаряна в "Динамо", на молодежном Евро и дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе. По моим данным, появился гранд, который всерьез нацелился на Арсена.

Это "Барселона". Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи "Динамо", чтобы оценить игру Захаряна. Представили "Барсы" остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с "Динамо", так и с самим игроком. Они должны состоятся в ближайшие недели.

Вполне возможно, этой осенью "Барса" захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года — в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе "Динамо".

Ранее Захаряном интересовались "Брюгге", "Лейпциг" и Сассуоло», — написал Захарян в своем телеграм-канале.

Напомним, Захарян дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

Захарян ранее сообщил, что откажется от возможности продолжить карьеру в «Зените».