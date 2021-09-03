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    Орлов: Захаряна надо постепенно доводить до ума, чтобы он, не дай бог, не почувствовал себя звездой

    Футбол Сборная России Футбол России Динамо
    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что у полузащитника сборной России и «Динамо» Арсена Захаряна может начаться звездная болезнь.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    18-летний Захарян дебютировал за национальную команду в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

    «Дебют Захаряна. Забудьте такое понятие, как "очень хорошо". Да, сейчас этот парень среди российских футболистов один из лучших. Но надо еще посмотреть, как он будет действовать в стрессовой ситуации, под давлением защитников, полузащитников.

    Ведь хорваты нам вчера давали играть, обрабатывать мяч, делать не одно, а два касания. Мы не увидели того прессинга, который они применяли на чемпионате мира. Это совсем другая сборная. Да, есть Перишич, Ковачич, но коллективных действий нет. Влашич сейчас явно не в форме, ему надо набирать. Вы же знаете, что фамилии в футбол не играют.

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    • Возвращаясь к Захаряну: я рад, что у нас появился такой парень. В 18 лет и уже в первой сборной. Но с ним надо осторожно обращаться. Постепенно его доводить до ума, чтобы он, не дай бог, не почувствовал себя звездой. Важно его не задергать.

    Мне кажется, он попал в правильные руки в "Динамо". С Сандро Шварцем ему повезло», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, 4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра, а еще через три дня встретится на своем поле с Мальтой. Оба матча пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.

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