Захарян: Хотелось выиграть у Хорватии, но матч получился неплохой

Полузащитник «Динамо»поделился впечатлениями от дебюта за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

«Эмоции, думаю, хорошие. Хотелось, конечно, выиграть, но я думаю, матч получился неплохой, поэтому доволен.

Был хороший момент, под правую убрал, ударил. Чуть не исполнил. Надо было, наверное, похладнокровнее. Дай бог, еще будут моменты в следующих матчах, надо будет забивать.

Что Карпин сказал в перерыве? Ну какие-то моменты, что делали неправильно, и подчеркнули, что делали правильно, чтобы так продолжать во втором тайме», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

Напомним, 4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра, а еще через три дня встретится на своем поле с Мальтой. Оба матча пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.