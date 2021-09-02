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    Карпин объяснил отсутствие Смолова и свое раздражение в матче с Хорватией

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничьей в игре с Хорватией (0:0) рассказал, почему в этом матче не играл нападающий Федор Смолов.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Так планировали действовать, чтобы центральные защитники выдергивались на Миранчука. Не все получалось, но задумка такая была. И для прессинга.

    Во втором тайме не вышел, потому что понимали: придется тяжело, хорваты станут оказывать давление. Мы хотели за счет мощного нападающего отодвинуть игру с нашей половины поля, поэтому появился Заболотный.

    Когда изучили Хорватию — она играла не 4-4-2 или 4-2-3-1, а ромбом — то мысль такая появилась, чтобы использовать Миранчука в этой зоне. Было несколько вариантов состава. В конце концов, остановились на этом.

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    • По поводу Захаряна: считаю, что для 18-летнего футболиста более чем достойно себя проявил. До 60-й минуты, пока оставались силы, абсолютно не выпадал. Не ощущалось растерянности, Арсен не тушевался, все было по делу. Допускал потери, и не только он, но от большого желания. Возможно, какой-то паузы не хватало всей команды. Хотелось быстро сыграть вперед, что иногда подводит, поэтому часто теряли мяч.

    Не могу сказать, что доволен игрой и результатом. Окей, одно очко, двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если победим Кипр и Мальту — надо думать уже об этих командах. Волнения уже нет, есть отходняк.

    Самошников очень прилично сыграл. У него был дебют — и как и Захарян, парень не стушевался. Выглядел на своем хорошем уровне, как в "Рубине". Направо убежал в запаре. Я, наверное, тоже виноват. Сказал ему: "Выходишь на свою позицию". Он отправился направо, потом я увидел, поменял фланг. Моя вина в том, что не сказал четко: выходишь налево. Подразумевал, что он понимал — если тренируется слева, туда и выходит.

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    • Идея такая, что Головин, по моему мнению, футболист центра поля, а не фланговый в системе 4-3-3. Крайние игроки — не полузащитники, а нападающие. Ионов, Захарян, постоянно выходящий в "Динамо" в той же схеме и знающий требования. Головин с его объемом мог помочь и в центре поля, и в обороне, и в атаке — как позиционной, так и быстрой.

    Недовольство связано с необоснованными потерями. Когда торопились, когда можно было взять паузу с мячом. Все понятно, что это от большого желания поскорее приблизиться к воротам соперника. По поводу самоотдачи, борьбы, желания не то, что раздражения нет — только благодарность команде можно выразить. И стартовому составу, и тем, кто вышел на замену», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, 4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра, а еще через три дня встретится на своем поле с Мальтой.

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