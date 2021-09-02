Уткин о матче с Хорватией: Сборная России стала играть гораздо смелее

Известный блогерподелился впечатлениями от игры сборнойв матче с(0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Полагаю, всем очень хочется ответов на главные вопросы, но ничья, сама по себе, ничего существенного не меняет, не дает каких-то акцентированных тезисов, точно также сейчас не время искать и окончательные ответы.

Получить ответов на все вопросы сегодня получить мы никак не могли. Если предположить, что сегодня сборная России провела бы три успешные контратаки и забила бы три мяча, не пропустив ни одного, — это бы тоже не было ответом на вопросы, это было бы самообольщение. Совершенно очевидно, что команда даже толком не потренировалась друг с другом, но мне очень нравятся кадровые акценты, сделанные в этой команде, нравится, что в команде появляется больше игроков атакующих по своему амплуа.

Выход Заболотного во втором тайме, наверное, себя оправдал, потому что сборная России стала чаще цепляться за мяч, но к обострениям все-таки приводили совершенно другие ситуации.

Ближе к победе конечно были хорваты и во втором тайме они нас существенно перебили, думаю, что они точно были ближе нас к голу и сожалеть об упущенных возможностях должны именно они.

Показал ли Карпин, то что он обещал? Он обещал, что сборная будет играть смело и по тому, что мы увидели на Евро-2020, определенно, что сборная стала играть гораздо смелее.

Вернемся здесь и к выбору атакующих футболистов, и к серьезному доверию довольно юному Захаряну, который просто может стать новой физиономией сборной. Мне кажется, то что Карпин обещал, то он и собирается делать», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.