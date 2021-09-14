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    Агент Захаряна высказался по поводу интереса «Барселоны»

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    Футбольный агент Павел Андреев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян попал в сферу интересов «Барселоны».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.

    «Официальных данных у нас нет. Может-быть в "Динамо" обращались, но к нам — нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

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    • Захарян в текущем чемпионате России провел семь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Напомним, Захарян дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

    Захарян ранее сообщил, что откажется от возможности продолжить карьеру в «Зените».

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