Агент Захаряна высказался по поводу интереса «Барселоны»

Футбольный агентпрокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо»попал в сферу интересов

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.

«Официальных данных у нас нет. Может-быть в "Динамо" обращались, но к нам — нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Захарян в текущем чемпионате России провел семь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Напомним, Захарян дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

Захарян ранее сообщил, что откажется от возможности продолжить карьеру в «Зените».