Революционное решение. Почему отмена правила выездного гола изменит футбол

На следующий день после завершения группового этапа Евро-2020 УЕФА принял революционное решение. Со следующего сезона в европейских клубных турнирах больше не будет действовать постоянно вызывавшее споры правило выездного гола. Теперь все просто: если по сумме двух матчей ничья, в ответной игре команды продолжат выяснять, кто лучше, в овертайме.

Почему именно сейчас

«Правило выездного гола внедрили в 1965 году. На это было две основные причины:

Переигровки всем окончательно надоели. Их организация дорого обходилась УЕФА, командам было сложнее путешествовать. Как альтернатива подбрасыванию монетки выездные голы выглядели действительно неплохо.

Выездные матчи в еврокубках были адски трудными. Только в 16% гостевая команда побеждала. Часто гости закрывались в надежде на ничью.

Сейчас переигровки исчезли — их заменили дополнительное время и серия пенальти. А процент гостевых побед сильно подрос.

Есть очевидный тренд снижения соотношения количества домашних побед к гостевым (от 61%/19% в 70-х до 47%/30% в наше время), а также соотношения среднего числа голов хозяев/гостей (с 2,02/0,95 в 70-х до 1,58/1,15 в наше время) в мужских турнирах. А в женской ЛЧ начиная с сезона-2009/10 число голов сохраняется примерно на одном высоком уровне: 1,92 гола в среднем у хозяев и 1,6 — у гостей.

В прошлом в УЕФА несколько раз задумывались о пересмотре правила. Среди вариантов было ограничить ценность выездного гола только основным временем.

В 2018-м за изменения выступали Арсен Венгер (главный противник выездных голов), Жозе Моуринью, Диего Симеоне, Карло Анчелотти, Томас Тухель. Но в то время руководители европейского футбола посчитали, что такой поддержки мало.

Сейчас же ситуация располагает. Из-за коронавируса многие матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграли на нейтральных полях — странно считать гостевые голы, когда обе игры между "Челси" и "Порту" прошли в Севилье.

В этом сезоне из-за правила выездного гола вылетели сразу два больших клуба — "Бавария" и "Ювентус". Причем, "Порту" прошел "Ювентус" благодаря гостевому голу в дополнительное время — итальянцы в ответ тоже забили, но им был нужен еще один мяч.

Дисбаланс, который вносит правило гостевого гола в дополнительное время, в прошлом сезоне раскритиковал Симеоне — и это после победы на "Энфилде".

Важно: правила выездного гола отменил только УЕФА, этот пункт сохраняется в общих правилах футбола (за него отвечает ИФАБ). То есть организатор турнира (например, местная федерация) все еще может использовать его на свое усмотрение», — пишет автор Sports.ru Максим Полтавец.

Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения на этот счет не было, многие тренеры, болельщики и другие вовлеченные стороны подвергали сомнению его справедливость и высказывались за отмену. Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды — особенно в стартовых матчах — от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени. Будет справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не настолько значительно, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, Исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома. Александер Чеферин, президент УЕФА

Правило нужно было оставить

Так считает бывший футболист сборной России и миланского «Интера» Игорь Шалимов. По его мнению, правильно выездного гола нельзя было отменять.

«Я этот вердикт не поддерживаю. Мне кажется, когда ты играешь дома на заполненном стадионе, то должен иметь преимущество, иначе болельщики поймут, что нет разницы, играть дома или на выезде.

Вспоминается противостояние "Реала" и менхенгладбахской "Боруссии" в 1/8 финала Кубка УЕФА-1985/86. В первом матче немцы на своей арене одержали победу — 5:1, а на ответную игру приехали, что называется, "на отдыхе". Но мадридцам нужно было забить четыре на "Сантьяго Бернабеу", чтобы пройти дальше, и это все понимали. В итоге "Реал" добился своей цели, вышел в четвертьфинал. Представьте, если бы правила выездного гола не существовало и "Боруссия" выиграла бы по пенальти? Вышло бы не совсем справедливо. Потому преимущество своего поля должно быть всегда.

И в современном футболе такие примеры есть, например встреча ПСЖ и "Барселоны" в Лиге чемпионов», — приводит слова Шалимова RT.

Торжество футбольной бюрократии, которая имитирует работу в комитетах УЕФА. Как правило золотого гола, думали, что будет торжество атаки. В итоге никто атаковать не хотел. Так будет и на этот раз. Оборона и скучный футбол. Дмитрий Губерниев, комментатор

Венгер — главный инициатор отмены

Одним из главных противников правила выездного гола был бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который с 2019 года работает в ФИФА в отделе по глобальному развитию футбола.

Вот его аргументы:

«Дома команды играют с мыслями "каждый пропущенный гол — это наполовину вылет". Иногда мне кажется, что гол, пропущенный от гостевой команды — это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома.

Это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов.

Я уже давно предлагал отменить это правило, поскольку значение гола на выезде чересчур велико в современном футболе.

Теперь это правило уже ничем не обосновано. Оно было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими. Думаю, будет правильным покончить с этим — за исключением матчей, когда назначается дополнительное время», — считает французский специалист.

Наверное, всё правильно и справедливо. Я не думаю, что это убьет зрелищность в футболе. На это можно смотреть по-другому. Два одинаковых матча, где нужно постоянно атаковать. В любом случае нужно забить на один гол больше. Я поддерживаю это решение! Жизнь и футбол продолжаются. Всегда происходят определенные изменения. Всё это касается и нас всех. Над этим решением работали специалисты. УЕФА всегда привлекает тренеров для принятия взвешенного решения. Работают люди, которые всё знают в футболе. Возможно, есть много факторов для отмены выездного гола. В них разбиралась большая группа людей. Они — профессионалы. Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива»

В эпоху пандемии правило не работает

«Здесь стоит заметить, что фактор своего поля перестал работать в эпоху пандемии, так как хозяева при пустых трибунах лишились эмоциональной подпитки от своих болельщиков. Впрочем, тенденция наметилась раньше, и закрытие стадионов для посещения лишь ускорило данный процесс, и приведенные УЕФА цифры это убедительно доказывают.

Что касается возможного увеличения матчей с дополнительным временем, то оно тоже бывает разное. Одно дело — страдать у экрана лишние полчаса после двух унылых нулевых ничьих. И совсем другое — продлить удовольствие от фантастического по накалу противостояния "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" в сезоне-2018/19. Вы ведь помните, как ликование Хосепа Гвардиолы сменилось шоком, когда после подсказки ВАР "горожане" лишились пятого гола, и "шпоры" вышли в полуфинал за счет высокой результативности в Манчестере (3:4 после домашних 1:0). А потом лондонцы, проиграв "Аяксу" дома (0:1), прорвались в финал на последней минуте игры в Амстердаме (3:2).

России тоже есть что вспомнить о выездных голах. Например, соло Аршавина в Марселе, после чего на 1:3 на "Велодроме" последовал ответ в виде 2:0 на берегах Невы. Так был проложен путь к триумфу в Кубке УЕФА, где до этого сине-бело-голубые прошли "Вильярреал", сыграв на выезде 1:2 после домашних 1:0. И кто знает, как все пошло бы с дополнительным временем?

То есть своя прелесть в выездных голах все-таки была. Но, например, в сезоне-2011/12 "Локомотив" из-за них не прошел в Лиге Европы "Атлетик" (2:1, 0:1). А у "Рубина" при новых правилах были бы шансы против "Челси". 3:2 после 1:3 — и один удар означал переход в дополнительные полчаса. В реальности же интрига умерла до финального свистка, так как забить дважды было нереально.

В общем, далеко не факт, что УЕФА нашел золотую середину. При новой системе мы не увидели бы множество трагедий и триумфов, но она обязательно предложит свои удивительные истории. И очевидно, что реформа отчасти уравнивает возможности и в какой-то мере она — шаг к справедливости», — пишет корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

Я за олдскул! За старый формат. Хочу, чтобы все было как раньше и все оставалось. ВАР и это все — мне не по душе. Может, для других это пойдет на пользу, но по моим ощущениям — раньше футбол был лучше. Александр Самедов, бывший футболист сборной России

Будет больше ничьих

«Пока правило отменил только УЕФА в своих соревнованиях. Местные федерации все еще могут использовать его на свое усмотрение. В общих правилах футбола, за которые отвечает ИФАБ, "выездной гол" сохраняется.

Очевидно, что при новом регламенте станет больших ничьих по сумме двух встреч, а, значит, победитель будет чаще определяться в серии пенальти. Это тоже кажется не совсем справедливым. Возможно, УЕФА стоит подумать о возвращении правила "Золотого гола" в овертаймах. Кто-то считает, что игра в дополнительное время из-за "Золотого гола" становилась скучнее, поскольку команды опасались атаковать и делали ставку на оборону.

Но, с другой стороны, при таком правиле каждая атака становилась потенциально решающей, что увеличивало интригу и давало больше шансов завершить матч без серии пенальти», — считает автор «Спорт день за днем» Веня Пьянов.