Неудержимая Италия и рекорды Роналду: 7 главных событий группового этапа Евро-2020

Групповой этап Евро-2020 окончен — настало время подводить его итоги. Вспоминаем самые интересные и яркие события первой части чемпионата Европы.

Шикарный гол Шика

Чемпионат Европы давно перевалил за свой экватор — из 51 матча турнира сыграно в рамках группового этапа уже 36 матчей, в которых команды забили 94 гола — в среднем по 2,64 гола за матч. Неплохая результативность.

Среди этих голов хватало шедевров — можно вспомнить мяч, отправленный украинцем Андреем Ярмоленко в ворота голландцев, гол датчанина Андреаса Кристенсена в ворота россиян, пушку Модрича или проснувшихся к третьему туру поляка Левандовского и турка Ирфана Кахведжи.

Но самым сумасшедшим получился гол чешского форварда Патрика Шика, блистающего на этом Евро. Мяч, забитый им с центра поля в матче с Шотландией — настоящее украшение турнира.

Все прогнозы на Евро-2020

Более 40 лет никто на Евро не мог забить с такой дистанции, и повторения этого достижения, придется ждать еще долго.

Автогол Дубравки

На официальном сайте УЕФА лучшим бомбардиром турнира на данный момент значится португалец Криштиану Роналду, забивший пять голов, но это не совсем верно.

Лучший бомбардир этого Евро — это автогол. Уже в матче открытия турнира турок Мерих Демирал срезал мяч в свои ворота, а дальше пошло-поехало.

На групповом турнире автоголов набралось уже восемь, включая три вратарских, и это рекордные показатели.

Календарь и таблица Евро-2020

Ярче всех «блеснул» словацкий вратарь Мартин Дубравка, который стал первым голкипером в истории чемпионата Европы или чемпионата мира, который отразил пенальти и забил автогол в одном матче.

📸 Martin Dúbravka own goal puts Spain ahead ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/eIx4S6ik8y — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Во встрече 3-го тура с Испанией Дубравка отразил одиннадцатиметровый в исполнении Альваро Мораты на 12-й минуте, а спустя 18 минут стал автором автогола.

Словацкие защитники подарили мяч Сарабии, который с 22-х метров пальнул в перекладину. Над вратарской зажглась «свечка», мяч опускался на Дубравку, но тот умудрился, находясь на линии ворот, в прыжке отбить мяч не на угловой, а в собственные ворота.

Может быть вратаря ослепило солнце, может быть нашло помрачение разума, но этот гол стал началом полного и окончательного разгрома Словакии.

Нереализованные пенальти

Кстати об одиннадцатиметровых, которые принято считать приговором вратарям. На групповом этапе турнира было назначено 14 ударов с точки, и в шести случаях бьющий не сумел переиграть голкипера.

Испанцы например в трех матчах пробили два пенальти, и два разных игрока (Морено и Мората) не сумели переиграть вратарей. «Фурия Роха» не может реализовать уже пять пенальти подряд.

Впрочем, не всегда это была заслуга вратаря — наиболее впечатляющим был промах валлийца Гарета Бейла, отправившего мяч куда-то на трибуны.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo has now scored 47 goals in his last 45 matches for Portugal 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/Lzx5BtbMPN — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

При этом, лишь в последнем туре баланс сместился на положительную сторону — в заключительном матче группового этапа испанский рефери Антониу Матеу Лаос трижды указал на точку в игре Португалия — Франция, позволив Криштиану Роналду побить очередной рекорд.

Рекорды Роналду

А рекордов у 36-летнего капитана сборной Португалии на этом турнире хоть отбавляй. Реализовав второй пенальти в ворота сборной Испании, Роналду забил свой 109-й гол за сборную.

Он сравнялся с рекордом бывшего игрока сборной Ирана Али Даеи (109). Также Криштиану Роналду вышел на первое место в истории по суммарному количеству голов на чемпионатах мира и Европы.

Португалец, забивший семь мячей на мировых первенствах и 14 на континентальных, обогнал Мирослава Клозе, который удерживает рекорд по голам на чемпионатах мира — 16.

Криштиану стал первым игроком, который сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд. Он принял участие в Евро-2004, после чего регулярно выходил на поле в следующих турнирах.

А еще Роналду стал первым игроком в истории Евро, который забил не менее трех голов в трех разных турнирах (Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020).

Неудержимая Италия

В то время, как записные фавориты вроде Бельгии, Франции или Англии проводили групповой этап в прагматичном режиме, не затрачивая лишних усилий, по-настоящему «глаза горели» у команд, пропустивших прошлый Евро — Голландии, и в первую очередь — Италии.

«Скуадра Адзурра» совершенно преобразилась под руководством Роберто Манчини, как в плане игры, так и в плане атмосферы в раздевалке.

К Евро-2020 итальянцы подходили на фоне беспроигрышной серии из 27 матчей, и на ЧЕ не стали сбавлять обороты даже в третьем матче группового этапа, не имеющем турнирного значения.

В итоге рекордная серия из 30 матчей без поражений во всех турнирах, 11 подряд «сухих» игр и 32 забитых мяча.

Даже интересно, насколько хватит так резво начавших итальянцев — не надорвутся ли они в плей-офф?

Отважные мадьяры

Впрочем, не только фавориты впечатляли своей игрой на Евро, среди вылетевших команд тоже есть свои герои.

Пока «патриотические» спортивные издания объявляют, что сборная России стала лучшей командой, из занявших четвертое место, люди с функционирующим зрением и головным мозгом смотрят в сторону команды Венгрии.

Мадьяры решили, что после попадания в группу смерти с Германией, Францией и Португалией, терять им ничего, и выложились по полной.

WOW!

🇭🇺 Schäfer nods Hungary back in front in Germany ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/ld0rdzd12N — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Да, в итоге они набрали два очка, а россияне три, но что стоит вымучанная благодаря индивидуальному мастерству Алексея Миранчука минимальная победа над Финляндией, по сравнению с боевыми ничейными результатами Венгрии в матчах с Францией, и особенно с немцами в Мюнхене.

В игре с Германией Венгрия дважды вела в счете и почти отправила немцев мимо плей-офф. Тем не менее за 6 минут до окончания основного времени встречи Горецка сравнял счет и добыл путевку в 1/8 финала, оставив Венгрию за бортом турнира.

И, разумеется, благодаря стадиону «Ференца Пушкаша» в Будапеште, который заполнялся на 100%, мы вновь вспомнили, что такое аншлаг в европейском футболе.

Сердце Эриксена

А самое яркое событие группового этапа вышло и самым драматичным. В третьем матче турнира полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен отключился на поле и безумно напугал весь мир, наблюдавший за этим в прямом эфире.

К счастью, партнеры по команды были знакомы с первой помощью и непрямым массажем сердца, а подоспевшие врачи успели откачать хавбека и умчаться с ним в больницу.

Так что, уже спустя пару дней Эриксен выложил пост в инстаграм, чтобы успокоить болельщиков.

И хотя для него турнир на этом закончился, его партнеры по команде сплотились на фоне трагедии, и даже после двух поражений сумели вырвать путевку в 1/8 финала.... у сборной России.

Неизвестно, когда Эриксен сумеет вернуться на футбольное поле, но в историю чемпионатов Европы он уже вошел.



