Неудержимая Италия и рекорды Роналду: 7 главных событий группового этапа Евро-2020

Чемпионат Европы давно перевалил за свой экватор — из 51 матча турнира сыграно в рамках группового этапа уже 36 матчей, в которых команды забили 94 гола — в среднем по 2,64 гола за матч. Неплохая результативность.

Среди этих голов хватало шедевров — можно вспомнить мяч, отправленный украинцем Андреем Ярмоленко в ворота голландцев, гол датчанина Андреаса Кристенсена в ворота россиян, пушку Модрича или проснувшихся к третьему туру поляка Левандовского и турка Ирфана Кахведжи.

Но самым сумасшедшим получился гол чешского форварда Патрика Шика, блистающего на этом Евро. Мяч, забитый им с центра поля в матче с Шотландией — настоящее украшение турнира.

Все прогнозы на Евро-2020

Более 40 лет никто на Евро не мог забить с такой дистанции, и повторения этого достижения, придется ждать еще долго.

На официальном сайте УЕФА лучшим бомбардиром турнира на данный момент значится португалец Криштиану Роналду, забивший пять голов, но это не совсем верно.

Лучший бомбардир этого Евро — это автогол. Уже в матче открытия турнира турок Мерих Демирал срезал мяч в свои ворота, а дальше пошло-поехало.

На групповом турнире автоголов набралось уже восемь, включая три вратарских, и это рекордные показатели.

Календарь и таблица Евро-2020

Ярче всех «блеснул» словацкий вратарь Мартин Дубравка, который стал первым голкипером в истории чемпионата Европы или чемпионата мира, который отразил пенальти и забил автогол в одном матче.

Во встрече 3-го тура с Испанией Дубравка отразил одиннадцатиметровый в исполнении Альваро Мораты на 12-й минуте, а спустя 18 минут стал автором автогола.

Словацкие защитники подарили мяч Сарабии, который с 22-х метров пальнул в перекладину. Над вратарской зажглась «свечка», мяч опускался на Дубравку, но тот умудрился, находясь на линии ворот, в прыжке отбить мяч не на угловой, а в собственные ворота.

Может быть вратаря ослепило солнце, может быть нашло помрачение разума, но этот гол стал началом полного и окончательного разгрома Словакии.

Кстати об одиннадцатиметровых, которые принято считать приговором вратарям. На групповом этапе турнира было назначено 14 ударов с точки, и в шести случаях бьющий не сумел переиграть голкипера.

Испанцы например в трех матчах пробили два пенальти, и два разных игрока (Морено и Мората) не сумели переиграть вратарей. «Фурия Роха» не может реализовать уже пять пенальти подряд.

Впрочем, не всегда это была заслуга вратаря — наиболее впечатляющим был промах валлийца Гарета Бейла, отправившего мяч куда-то на трибуны.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo has now scored 47 goals in his last 45 matches for Portugal 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/Lzx5BtbMPN