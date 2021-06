«Немецкая машина» со скрипом смогла пробиться в плей-офф. Леву придется провести техосмотр

4' Немцы сразу же попытались найти момент для взятия ворот. Спустя несколько минут после старта Хуммельс сделал шикарную длинную передачу на Киммиха, который принял мяч в штрафной соперника и пробил в дальний угол. Вратарь венгров угрозу отвел.

8' Тони Кроос исполнил штрафной удра, заработай Киммихом, но Рюдигер не сумел точно пробить голов. От ворот.

11' Венгры убежали в контратаку. Шоллои сделал заброс за спину Хуммельсу прямо в центр штрафной. Там Адам Солои в падении ударом головой переправил мяч в сетку.

17' После забитого гола венгры плотно прижались к своим воротам. Удар Сержа Гнабри пришелся в защитника.

21' Киммих остро подал с углового флажка, а Хуммельс головой пробил в перекладину. После отскока Гинтер бьет по воротам снова, но на этот раз Гулачи забирает мяч в руки.

28' На этот раз Хуммельс не смог попасть аже в каркас ворот. Защитник дортмундской «Боруссии» пробил выше ворот после подачи Тони Крооса со штрафного.

33' Опасная атака сборной Венгрии. Шоллои ворвался в штрафную слева и с правой ноги пробил в направлении ворот Нойера, но Хуммельс вовремя выставил ногу.

35' Игра усложнилась из-за дождя. Сильный ливень накрыл «Альянц Арену».

38' Венгр Шефер решил использовать погодные условия и запустил мяч с дальней дистанции, но не попал в створ.

40' Снова удар от Шоллои. Футболист пробил в угол ворот — Нойер мяч забрал.

45' Хаверц нанес два удара подряд. Первый раз его удар заблокировал Орбан, а со второй попытки полузащитник немцев попросту не попал по воротам. Мяч прошел рядом со штангой.

52' После старта второго тайма у немцев было два момента. В первом Сане не успел пробить до того, как его накроет соперник. Во втором эпизоде Хаверц получил передачу от Сане справа и нанес удар левой ногой в ближний угол. Гулачи словил мяч.

58' Германия дважды пыталась осадить ворота Венгрии. В первом случае Кроос неудачно подал и чуть не организовал контратаку в свои ворота. Также был момент у Рюдигера, но защитник даже не успел попасть по мячу, а судьи уже зафиксировали у него офсайд.

59' Илкай Гюндоган покидает поле после столкновения с игроком сборной Венгрии. Его меняет Леон Горецка.

62' Шоллои нанес опасный удар по ворота Нойера, попав в крестовину. Мяч летел в ближний верхний угол.

66' Фиоло заработал сфолил против Гинтера, а штрафной взялася исполнять Кроос. Полузащитник «Реала» подал в штрафную, Гулачи неудачно сыграл на выходе, Хуммельс достал мяч головой и сделал скидку на дальнюю штангу, откуда Хаверц забил уже в пустые ворота.

68' Песня немцев играла не долго, поскольку почти сразу венгры забили в ответ. Солои сделал навесную передачу на спины защитникам, а в зону уже врывался Шефер, который опередил Нойера и головой отправил мяч в ворота.

73' Команды обменялись опасными моментами. Сначала Госенс пробил рядом со штангой, а затем нанес удар по воротам Германии и Нойеру пришлось вступать в игру.

80' Матч становился все напряженнее. На 78 минуте Кроос сделал наброс в штрафную, куда врывался Горецка, но Гулачи забрал мяч в руки. Спустя пару минут Мюллер нанес удар в сторону ворот, однако снаряд пролетел выше.

82' Тони Кроос обыгрался в стеночку с Робином Госенсом, и выйдя на ударную позицию, не сумел попасть в дальний нижний угол.

Another one! Goretzka levels to keep Germany's hopes alive...

84' Германия все же добивается своего и забивает. Леон Горецка отважился на удар практически с линии штрафной. Удар получился сильным и точным. Полузащитник попал в правый нижний угол.

90' До конца поединка ничего опасного венгры в ответ не создали. Игроки сборной Германии откровенно тянули время. При этом еще раз могли забить именно немцы. Сане пошел по правому флангу после передачи на ход. Это был выход 3 в 2, но вингер сделал неточный прострел и все испортил.

В итоге ничья 2:2. Сборная Германии скрепя зубами выходит в плей-офф.

Always creative & impressed further when he moved inside in the second half. Joshua Kimmich