«Немецкая машина» со скрипом смогла пробиться в плей-офф. Леву придется провести техосмотр

Этот результат позволил немцам напрямую выйти в плей-офф чемпионата Европы. Тем не менее подопечные Йоахима Лева показали не самый лучший футбол на стадии группового этапа.

Ход матча

4' Немцы сразу же попытались найти момент для взятия ворот. Спустя несколько минут после старта Хуммельс сделал шикарную длинную передачу на Киммиха, который принял мяч в штрафной соперника и пробил в дальний угол. Вратарь венгров угрозу отвел.

8' Тони Кроос исполнил штрафной удра, заработай Киммихом, но Рюдигер не сумел точно пробить голов. От ворот.

11' Венгры убежали в контратаку. Шоллои сделал заброс за спину Хуммельсу прямо в центр штрафной. Там Адам Солои в падении ударом головой переправил мяч в сетку.

Адам Салаи euro2020

17' После забитого гола венгры плотно прижались к своим воротам. Удар Сержа Гнабри пришелся в защитника.

21' Киммих остро подал с углового флажка, а Хуммельс головой пробил в перекладину. После отскока Гинтер бьет по воротам снова, но на этот раз Гулачи забирает мяч в руки.

28' На этот раз Хуммельс не смог попасть аже в каркас ворот. Защитник дортмундской «Боруссии» пробил выше ворот после подачи Тони Крооса со штрафного.

33' Опасная атака сборной Венгрии. Шоллои ворвался в штрафную слева и с правой ноги пробил в направлении ворот Нойера, но Хуммельс вовремя выставил ногу.

35' Игра усложнилась из-за дождя. Сильный ливень накрыл «Альянц Арену».

38' Венгр Шефер решил использовать погодные условия и запустил мяч с дальней дистанции, но не попал в створ.

40' Снова удар от Шоллои. Футболист пробил в угол ворот — Нойер мяч забрал.

45' Хаверц нанес два удара подряд. Первый раз его удар заблокировал Орбан, а со второй попытки полузащитник немцев попросту не попал по воротам. Мяч прошел рядом со штангой.

52' После старта второго тайма у немцев было два момента. В первом Сане не успел пробить до того, как его накроет соперник. Во втором эпизоде Хаверц получил передачу от Сане справа и нанес удар левой ногой в ближний угол. Гулачи словил мяч.

58' Германия дважды пыталась осадить ворота Венгрии. В первом случае Кроос неудачно подал и чуть не организовал контратаку в свои ворота. Также был момент у Рюдигера, но защитник даже не успел попасть по мячу, а судьи уже зафиксировали у него офсайд.

59' Илкай Гюндоган покидает поле после столкновения с игроком сборной Венгрии. Его меняет Леон Горецка.

62' Шоллои нанес опасный удар по ворота Нойера, попав в крестовину. Мяч летел в ближний верхний угол.

66' Фиоло заработал сфолил против Гинтера, а штрафной взялася исполнять Кроос. Полузащитник «Реала» подал в штрафную, Гулачи неудачно сыграл на выходе, Хуммельс достал мяч головой и сделал скидку на дальнюю штангу, откуда Хаверц забил уже в пустые ворота.

68' Песня немцев играла не долго, поскольку почти сразу венгры забили в ответ. Солои сделал навесную передачу на спины защитникам, а в зону уже врывался Шефер, который опередил Нойера и головой отправил мяч в ворота.

WOW!

🇭🇺 Schäfer nods Hungary back in front in Germany ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/ld0rdzd12N — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

73' Команды обменялись опасными моментами. Сначала Госенс пробил рядом со штангой, а затем нанес удар по воротам Германии и Нойеру пришлось вступать в игру.

80' Матч становился все напряженнее. На 78 минуте Кроос сделал наброс в штрафную, куда врывался Горецка, но Гулачи забрал мяч в руки. Спустя пару минут Мюллер нанес удар в сторону ворот, однако снаряд пролетел выше.

82' Тони Кроос обыгрался в стеночку с Робином Госенсом, и выйдя на ударную позицию, не сумел попасть в дальний нижний угол.

🇩🇪 Another one! Goretzka levels to keep Germany's hopes alive...#EURO2020 pic.twitter.com/PvD0JPWB0r — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

84' Германия все же добивается своего и забивает. Леон Горецка отважился на удар практически с линии штрафной. Удар получился сильным и точным. Полузащитник попал в правый нижний угол.

Эмоции Йозуа Киммиха euro2020

90' До конца поединка ничего опасного венгры в ответ не создали. Игроки сборной Германии откровенно тянули время. При этом еще раз могли забить именно немцы. Сане пошел по правому флангу после передачи на ход. Это был выход 3 в 2, но вингер сделал неточный прострел и все испортил.

Футбол. Евро-2020. Группа F Германия — Венгрия 2:2 Голы: 0:1 Адам Салаи (11'), 1:1 Кай Хаверц (66'), 1:2 Андраш Шчафер (68'), 2:2 Леон Горецка (84') Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер (Кевин Фолланд, 82'), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Кай Хаверц (Тимо Вернер, 67'), Тони Кроос, Лерой Зане, Робин Гозенс (Джамал Мусиала, 82'), Илкай Гюндоган (Леон Горецка, 58'), Серж Гнабри (Томас Мюллер, 68') Венгрия: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Attila Fiola (Неманья Николич, 88'), Вилли Орбан, Loic Nego, Эндре Ботка, Адам Надь, Андраш Шчафер, Ласло Кляйнхайслер (Гергэ Ловренчич, 88'), Адам Салаи (Kevin Varga, 82'), Роланд Шаллаи (Szabolcs Schon, 75') Предупреждения: Эндре Ботка (28'), Илкай Гюндоган (29'), Лерой Зане (61'), Адам Салаи (64'), Attila Fiola (66')

В итоге ничья 2:2. Сборная Германии скрепя зубами выходит в плей-офф.

🇩🇪 Always creative & impressed further when he moved inside in the second half. Joshua Kimmich 🔝 @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/8oSZqaFTGt — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Звезду матча получил Йозуа Киммих. Как пишет пресс-служба УЕФА, ему вручили награду за креатив и универсальность на поле.

Турнирная таблица

При посредственной игре сборная Германии все же смогла ухватиться за путевку в плей-офф Евро. Подопечные Йоахима Лева набрали 4 очка и благодаря очной победе над Португалией заняли 2 место.

Таблица F LiveSport.Ru

Сборная Венгрии очень сильно удивила на этом турнире. Тем не менее 3 гола в трех матчах и ни одного набранного очка. Команда едет домой.

Все прогнозы на Евро-2020

Следующие матчи

Для сборной Германии начинается настоящее испытание. После такой тяжелой группы и невнятной игры, команду Лева ждет сборная Англии.

Календарь и таблица Евро-2020

Матч 1/8 Евро-2020 состоится 29 июня в 19:00 по мск.

Прямая речь

Роланд Шоллои, нападающий сборной Венгрии

— Я очень горжусь нашей игрой, но я разочарован тем, что нам не хватило совсем чуть-чуть до выхода из группы. Мы отлично играли на турнире. Нам не на что жаловаться.

Петер Гулачи, вратарь сборной Германии

— Мне трудно подобрать слова. Мы были так близки к тому, чтобы сотворить историю... Естественно, что я горько разочарован.

Йосуа Киммих, полузащитник сборной Германии

— Мы дважды уступали в счете. После 1:1 думаешь, что сейчас вот-вот сломишь соперника, а в ответ тут же получаешь 1:2. Тут невольно начинаешь нервничать. Мы с трудом создавали моменты, не могли взломать оборону соперника и допускали ошибки. Противник постоянно контратаковал.

Марко Росси, главный тренер сборной Венгрии

— Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене, а немцы довольны этим результатом. Это говорит само за себя. Мы расстроены, потому что мы были очень близки к выходу из группы. Ребята были достойны этого.

Леон Горецка, полузащитник сборной Германии

— Мы не сомневаемся в себе. На Евро любая игра может стать испытанием. Мы полны уверенности, хотя сегодняшняя игра получилась очень и очень сложной. Сегодня мы здорово проявили себя на глазах у собственных болельщиков.

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии

— Мы показали очень хороший настрой. Мы ошибались, но боролись, пока не сравняли счет. Команда показала отличный боевой дух. Это было не для слабонервных. Вы видите, что другим командам тоже нелегко, так называемые «карлики» всем дают отпор, им нечего терять. В конце концов важно то, что мы прошли дальше.