«Фурия» проснулась. Испанцы вышли в плей-офф и отправили Словакию домой

Сборная Испании лишь в 3-м туре гарантировала себе выход в 1/8 финала Евро-2020. «Красную Фурию» прорвало — пять из шести своих голов на турнире испанцы отправили в ворота словаков, похоронив надежды команды Штефана Тарковича на плей-офф.

Ход матча

10’ После видеопросмотра в ворота сборной Словакии был назначен пенальти — Громада нарушал правила против Коке, который удачно вставил ногу — Якуб по ней ударил.

12’ 0:0 Нереализованный пенальти. Альваро Мората подошёл к «точке» и не забил. Испанец достаточно сильно пробивал ближе к левому углу ворот, но Дубравка угадал направление удара, и сумел парировать мяч в сторону.

19’ С левого фланга последовала диагональная подача в центр штрафной площади сборной Словакии, куда набегал Пабло Сарабия и пытался с лёту пробить по воротам ногой, но промахнулся мимо мяча.

20’ Аспиликуэта с левого фланга выполнил диагональный кросс на дальнюю штангу ворот словаков, но Мората промахнулся по мячу головой с линии вратарской площади.

25’ Мората принял мяч на подступах к чужой штрафной площади, и плотно выстрелил из-под защитника с 19-ти метров под перекладину — словацкий вратарь потащил мяч на угловой.

📸 Martin Dúbravka own goal puts Spain ahead ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/eIx4S6ik8y — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

30’ 0:1 Мартин Дубравка (А). Привоз организовали словацкие защитники, подарив мяч Сарабии, который с 22-х метров пальнул в перекладину.

Над вратарской зажглась «свечка», мяч опускался на Дубравку, но тот умудрился, находясь на линии ворот, в прыжке отбить мяч не на угловой, а в собственные ворота.

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45+3’ 0:2 Эмерик Лапорт. Угловой на левом фланге подали испанцы, мяч был отбил словаками, но недалеко.

Пошла атака вторым темпом: Педро забросил мяч на правый край штрафной площади, где Морено опередил Дубравку, ушёл немного в сторону и мягко навесил в центр на голову Лапорту, который пробил точно в правый верхний угол ворот.

Словакия — Испания globallookpress.com

49’ Длинный пас прошёл на Губочана на левый фланг, тот сыграл немного в центр на Мака, а Роберт пасовал в штрафную площадку Испании на Гараслина, который падал в борьбе с защитником, но правила против словака нарушены не были.

56’ 0:3 Пабло Сарабия. Прошла передача на левый фланг испанской атаки на Альбу, который прицельно прострелил в центр штрафной площади Словакии. Там Сарабия сумел опередить Губочана, в касание переправив мяч в правый нижний угол ворот.

Словакия — Испания globallookpress.com

67’ 0:4 Ферран Торрес. Угловой на правом фланге накоротке разыграли испанцы, закружили голову защитникам передачами, и уже из штрафной площади вдоль ворот прострелил Сарабия, а Торрес пяткой изящно переправил снаряд в ворота.

Примечательно, что молодой форвард появился на поле минутой ранее, заменив Морату, и забил первым же касанием.

72’ 0:5 Юрай Куцка (А). С левого фланга штрафной удар подали испанцы, у вратарской площади в стане защищающихся возникла паника, Пау Торрес ударил головой и мяч от ноги Куцки оказался в сетке ворот.

82’ Альба с левого фланга выполнил сильный прострел вдоль ворот сборной Словакии, и всего несколько сантиметров не хватило Оярсабалю, чтобы сработать на добивании.

Футбол. Евро-2020. Группа E Словакия — Испания 0:5 Голы: 0:1 Мартин Дубравка (автогол) (30'), 0:2 Эмерик Лапорт (45'), 0:3 Пабло Сарабия (56'), 0:4 Ферран Торрес (67'), 0:5 Юрай Куцка (автогол) (71') Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Марек Гамшик (Ласло Бенеш, 90'), Лукаш Гараслин (Tomas Suslov, 69'), Юрай Куцка, Роберт Мак (Vladimir Weiss, 69'), Якуб Громада (Станислав Лоботка, 46'), Ондрей Дуда (Михал Дюриш, 46') Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта (Микель Оярсабаль, 77'), Эрик Гарсия (Пау Торрес, 71'), Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Серхио Бускетс (Тьяго Алькантара, 71'), Коке, Педри, Альваро Мората (Ферран Торрес, 66'), Херар Морено (Адама Траоре, 77'), Пабло Сарабия Предупреждения: Ондрей Дуда (12'), Серхио Бускетс (40'), Жорди Альба (60'), Милан Шкриньяр (90')

Звездой матча в этой яркой игре был признан полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс. Игрок «Барселоны» обеспечил баланс как в атаке, так и в обороне своей команды, показав блестящий пример правильного выбора позиции и футбольного интеллекта.

Турнирная таблица

После этой победы сборная Испании набрала 5 очков и заняла второе место в группе Е, выйдя в 1/8 финала.

Календарь и таблица Евро-2020

Словакия с 3 очками и разницей мячей 2-7 заняла третье место и не сумела войти в четверку команд, выходящих в плей-офф с 3-го места.

Таблица группы E LiveSport.Ru

Следующие матчи

В первом раунде плей-офф сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Эти соперники встречаются уже на третьем Евро подряд.

Встреча пройдет 28 июня на арене «Паркен» в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.

Прямая речь

Штефан Таркович, главный тренер сборной Словакии

— Сложно играть против такого соперника. Команда должна быть организованной, хорошо действовать в обороне, а нам это не удалось. Делать такие ошибки в матче с Испанией просто недопустимо. Мы кое-что поменяли, в том числе схему, но после третьего гола матч, по-моему, превратился в бенефис Испании.

Серхио Бускетс, полузащитник сборной Испании

— Именно так мы хотим играть дальше. Сегодняшний матч придаст нам уверенности, подбодрит нас. Теперь нам предстоит встретиться с вице-чемпионами мира. Надеюсь, мы сможем сыграть на том же уровне и еще на шаг приблизиться к цели.