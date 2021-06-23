«Фурия» проснулась. Испанцы вышли в плей-офф и отправили Словакию домой

Ход матча
10’ После видеопросмотра в ворота сборной Словакии был назначен пенальти — Громада нарушал правила против Коке, который удачно вставил ногу — Якуб по ней ударил.
12’ 0:0 Нереализованный пенальти. Альваро Мората подошёл к «точке» и не забил. Испанец достаточно сильно пробивал ближе к левому углу ворот, но Дубравка угадал направление удара, и сумел парировать мяч в сторону.
19’ С левого фланга последовала диагональная подача в центр штрафной площади сборной Словакии, куда набегал Пабло Сарабия и пытался с лёту пробить по воротам ногой, но промахнулся мимо мяча.
20’ Аспиликуэта с левого фланга выполнил диагональный кросс на дальнюю штангу ворот словаков, но Мората промахнулся по мячу головой с линии вратарской площади.
25’ Мората принял мяч на подступах к чужой штрафной площади, и плотно выстрелил из-под защитника с 19-ти метров под перекладину — словацкий вратарь потащил мяч на угловой.
📸 Martin Dúbravka own goal puts Spain ahead ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/eIx4S6ik8y— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021
30’ 0:1 Мартин Дубравка (А). Привоз организовали словацкие защитники, подарив мяч Сарабии, который с 22-х метров пальнул в перекладину.
Над вратарской зажглась «свечка», мяч опускался на Дубравку, но тот умудрился, находясь на линии ворот, в прыжке отбить мяч не на угловой, а в собственные ворота.
45+3’ 0:2 Эмерик Лапорт. Угловой на левом фланге подали испанцы, мяч был отбил словаками, но недалеко.
Пошла атака вторым темпом: Педро забросил мяч на правый край штрафной площади, где Морено опередил Дубравку, ушёл немного в сторону и мягко навесил в центр на голову Лапорту, который пробил точно в правый верхний угол ворот.
49’ Длинный пас прошёл на Губочана на левый фланг, тот сыграл немного в центр на Мака, а Роберт пасовал в штрафную площадку Испании на Гараслина, который падал в борьбе с защитником, но правила против словака нарушены не были.
56’ 0:3 Пабло Сарабия. Прошла передача на левый фланг испанской атаки на Альбу, который прицельно прострелил в центр штрафной площади Словакии. Там Сарабия сумел опередить Губочана, в касание переправив мяч в правый нижний угол ворот.
67’ 0:4 Ферран Торрес. Угловой на правом фланге накоротке разыграли испанцы, закружили голову защитникам передачами, и уже из штрафной площади вдоль ворот прострелил Сарабия, а Торрес пяткой изящно переправил снаряд в ворота.
Примечательно, что молодой форвард появился на поле минутой ранее, заменив Морату, и забил первым же касанием.
72’ 0:5 Юрай Куцка (А). С левого фланга штрафной удар подали испанцы, у вратарской площади в стане защищающихся возникла паника, Пау Торрес ударил головой и мяч от ноги Куцки оказался в сетке ворот.
82’ Альба с левого фланга выполнил сильный прострел вдоль ворот сборной Словакии, и всего несколько сантиметров не хватило Оярсабалю, чтобы сработать на добивании.
Звездой матча в этой яркой игре был признан полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс. Игрок «Барселоны» обеспечил баланс как в атаке, так и в обороне своей команды, показав блестящий пример правильного выбора позиции и футбольного интеллекта.
🇪🇸 Positioning and football intelligence masterclass ... Sergio Busquets 👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/71azqFunkx— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021
Турнирная таблица
После этой победы сборная Испании набрала 5 очков и заняла второе место в группе Е, выйдя в 1/8 финала.
Словакия с 3 очками и разницей мячей 2-7 заняла третье место и не сумела войти в четверку команд, выходящих в плей-офф с 3-го места.
Следующие матчи
В первом раунде плей-офф сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Эти соперники встречаются уже на третьем Евро подряд.
Встреча пройдет 28 июня на арене «Паркен» в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.
🇭🇷🇪🇸 It's Spain!— HNS (@HNS_CFF) June 23, 2021
👋 Hola, @SeFutbol — see you in Copenhagen!
💥 Just how exciting will this encounter be?#EURO2020 | #Vatreni🔥 pic.twitter.com/YZ9D0I7nfl
Прямая речь
Штефан Таркович, главный тренер сборной Словакии
— Сложно играть против такого соперника. Команда должна быть организованной, хорошо действовать в обороне, а нам это не удалось. Делать такие ошибки в матче с Испанией просто недопустимо. Мы кое-что поменяли, в том числе схему, но после третьего гола матч, по-моему, превратился в бенефис Испании.
Серхио Бускетс, полузащитник сборной Испании
— Именно так мы хотим играть дальше. Сегодняшний матч придаст нам уверенности, подбодрит нас. Теперь нам предстоит встретиться с вице-чемпионами мира. Надеюсь, мы сможем сыграть на том же уровне и еще на шаг приблизиться к цели.