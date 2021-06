«Фурия» проснулась. Испанцы вышли в плей-офф и отправили Словакию домой

10’ После видеопросмотра в ворота сборной Словакии был назначен пенальти — Громада нарушал правила против Коке, который удачно вставил ногу — Якуб по ней ударил.

12’ 0:0 Нереализованный пенальти. Альваро Мората подошёл к «точке» и не забил. Испанец достаточно сильно пробивал ближе к левому углу ворот, но Дубравка угадал направление удара, и сумел парировать мяч в сторону.

19’ С левого фланга последовала диагональная подача в центр штрафной площади сборной Словакии, куда набегал Пабло Сарабия и пытался с лёту пробить по воротам ногой, но промахнулся мимо мяча.

20’ Аспиликуэта с левого фланга выполнил диагональный кросс на дальнюю штангу ворот словаков, но Мората промахнулся по мячу головой с линии вратарской площади.

25’ Мората принял мяч на подступах к чужой штрафной площади, и плотно выстрелил из-под защитника с 19-ти метров под перекладину — словацкий вратарь потащил мяч на угловой.

30’ 0:1 Мартин Дубравка (А). Привоз организовали словацкие защитники, подарив мяч Сарабии, который с 22-х метров пальнул в перекладину.

Над вратарской зажглась «свечка», мяч опускался на Дубравку, но тот умудрился, находясь на линии ворот, в прыжке отбить мяч не на угловой, а в собственные ворота.

45+3’ 0:2 Эмерик Лапорт. Угловой на левом фланге подали испанцы, мяч был отбил словаками, но недалеко.

Пошла атака вторым темпом: Педро забросил мяч на правый край штрафной площади, где Морено опередил Дубравку, ушёл немного в сторону и мягко навесил в центр на голову Лапорту, который пробил точно в правый верхний угол ворот.

49’ Длинный пас прошёл на Губочана на левый фланг, тот сыграл немного в центр на Мака, а Роберт пасовал в штрафную площадку Испании на Гараслина, который падал в борьбе с защитником, но правила против словака нарушены не были.

56’ 0:3 Пабло Сарабия. Прошла передача на левый фланг испанской атаки на Альбу, который прицельно прострелил в центр штрафной площади Словакии. Там Сарабия сумел опередить Губочана, в касание переправив мяч в правый нижний угол ворот.

67’ 0:4 Ферран Торрес. Угловой на правом фланге накоротке разыграли испанцы, закружили голову защитникам передачами, и уже из штрафной площади вдоль ворот прострелил Сарабия, а Торрес пяткой изящно переправил снаряд в ворота.

Примечательно, что молодой форвард появился на поле минутой ранее, заменив Морату, и забил первым же касанием.

72’ 0:5 Юрай Куцка (А). С левого фланга штрафной удар подали испанцы, у вратарской площади в стане защищающихся возникла паника, Пау Торрес ударил головой и мяч от ноги Куцки оказался в сетке ворот.

82’ Альба с левого фланга выполнил сильный прострел вдоль ворот сборной Словакии, и всего несколько сантиметров не хватило Оярсабалю, чтобы сработать на добивании.

Звездой матча в этой яркой игре был признан полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс. Игрок «Барселоны» обеспечил баланс как в атаке, так и в обороне своей команды, показав блестящий пример правильного выбора позиции и футбольного интеллекта.

После этой победы сборная Испании набрала 5 очков и заняла второе место в группе Е, выйдя в 1/8 финала.

Словакия с 3 очками и разницей мячей 2-7 заняла третье место и не сумела войти в четверку команд, выходящих в плей-офф с 3-го места.

В первом раунде плей-офф сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Эти соперники встречаются уже на третьем Евро подряд.

Встреча пройдет 28 июня на арене «Паркен» в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.

