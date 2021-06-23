Испания разнесла Словакию, а Польша осталась без Евро. Итоговые расклады группы E

Продуктивная Швеция, проснувшаяся Испания, разбитая Словакия и провал Польши. Финальное положение команд в группе E.

Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь

1. Швеция

Кристоффер Олссон globallookpress.com

В группе E шведская сборная стала сильнейшей командой. Победа над Польшей помогла подопечным Янне Андерссона занять первое место в таблице с разницей голов — 4:2. В плей-офф Евро Швеция встретится с одной из третьих сборных из групп A, C или D.

2. Испания

Альваро Мората globallookpress.com

Два матча на групповом этапе чемпионата Европы испанская сборная проспала. К счастью, ей удалось проснуться в решающей игре, в которой она втоптала в газон «Эстадио де-ла-Картухи» Словакию и финишировала второй.

Таблица группы E LiveSport.Ru

В трех играх Испания сумела забить 6 голов и пропустила всего 1, а также набрала пять очков. На стадии 1/8 финала подопечные Луиса Энрике встретятся с Хорватией.

3. Словакия

Марек Гамшик globallookpress.com

Погром в Севилье оставил сборную Словакии с тремя очками на счету. Коллектив Штефана Тарковича оказался третьим в группе E с гандикапом мячей — 2:7, из-за чего словаки пролетают мимо рейтинга четырех третьих команд.

4. Польша

Роберт Левандовский globallookpress.com

Хуже всех группу закончила Польша. За три встречи подопечные Паулу Соузы добились лишь одной ничьей и заработали один балл. С голевой разницей — 4:6 поляки остались четвертыми в своем квартете и попрощались с Евро.