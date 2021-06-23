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    Испания разнесла Словакию, а Польша осталась без Евро. Итоговые расклады группы E

    Расклады Евро-2020: группа E

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    Сборная Испании
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    Сборная Испании
    Продуктивная Швеция, проснувшаяся Испания, разбитая Словакия и провал Польши. Финальное положение команд в группе E.
    Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь.

    1. Швеция

    Кристоффер Олссон
    globallookpress.com

    В группе E шведская сборная стала сильнейшей командой. Победа над Польшей помогла подопечным Янне Андерссона занять первое место в таблице с разницей голов — 4:2. В плей-офф Евро Швеция встретится с одной из третьих сборных из групп A, C или D.

    2. Испания

    Альваро Мората
    globallookpress.com

    Два матча на групповом этапе чемпионата Европы испанская сборная проспала. К счастью, ей удалось проснуться в решающей игре, в которой она втоптала в газон «Эстадио де-ла-Картухи» Словакию и финишировала второй.

    Таблица группы E
    LiveSport.Ru

    В трех играх Испания сумела забить 6 голов и пропустила всего 1, а также набрала пять очков. На стадии 1/8 финала подопечные Луиса Энрике встретятся с Хорватией.

    3. Словакия

    Марек Гамшик
    globallookpress.com

    Погром в Севилье оставил сборную Словакии с тремя очками на счету. Коллектив Штефана Тарковича оказался третьим в группе E с гандикапом мячей — 2:7, из-за чего словаки пролетают мимо рейтинга четырех третьих команд.

    4. Польша

    Роберт Левандовский
    globallookpress.com

    Хуже всех группу закончила Польша. За три встречи подопечные Паулу Соузы добились лишь одной ничьей и заработали один балл. С голевой разницей — 4:6 поляки остались четвертыми в своем квартете и попрощались с Евро.

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