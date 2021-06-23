Кризис нападающих. Евро-2020 повысило ценность Холанна, который даже не попал на турнир

Норвегия не смогла пройти квалификацию на Евро-2020, так что Эрлинг Холанн не играет на турнире. Вместо этого большую часть отпуска форвард «Боруссии» Дортмунд провел, публикуя в соцсетях фотографии из отпуска на греческих островах. Одновременно он, возможно, видел, как его и без того солидная репутация повышалась еще больше.

На выходных на Евро-2020 должна начаться стадия плей-офф. И мы все еще находимся в ожидании того, сможет ли какой-то нападающий стать более дешевой альтернативой покупке 20-летнего Холанна (за него хотят получить 180 миллионов евро) для клубов, которые жаждут подписать надежного центрального нападающего этим летом.

Прямо сейчас ряд клубов нуждается в усилении этой позиции. «Манчестер Сити» хочет заменить Серхио Агуэро, который свободным агентом перешел в «Барселону». «Тоттенхэму» придется строить дальнейшие планы без Гарри Кейна, если капитан сборной Англии все же добьется желаемого трансфера.

«Челси» также ищет новые варианты для атаки — и Оливье Жиру, и Тэмми Абрахам могут искать новые клубы. В то же время «Манчестер Юнайтед» отложил вопрос поиска нового нападающего, возможно, лишь на 12 месяцев, на год продлив соглашение с 34-летним Эдинсоном Кавани.

Топ-клубов, которым не нужен бомбардир прямо сейчас, не так много. Это «Реал», «Ювентус», «Бавария» и «Ливерпуль», у которых есть Карим Бензема, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Мохамед Салах соответственно. Но вскоре их тоже будет заботить этот вопрос: Бензема — 33 года, Роналду — 36, Левандовски — 32, а Салаху — 29.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Если вы взглянете на гонку бомбардиров на Евро-2020, то вас не удивит, что на вершине находится Роналду (3 гола), который делит первое место с Патриком Шиком из Чехии, полузащитником сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдумом и 28-летним бельгийцем Ромелу Лукаку. Позади них 31-летний итальянец Чиро Иммобиле, который входит в число шести игроков, забивших по два гола.

25-летний нападающий «Байера» Шик приближается к расцвету своей карьеры. Украинский нападающий Роман Яремчук (2 гола) — того же возраста, и делает все возможное, чтобы летом улучшить свои перспективы для перехода из бельгийского «Гента». Но Шик и Яремчук выступают в Европе уже достаточно долго, чтобы топ-клубы могли оценить их потенциал и перспективу оказывать влияние на высшем уровне. И ни один из них еще не перешел в элитную команду.

Один скаут из клуба АПЛ сказал ESPN, что существует опасение насчет того, что пул первоклассных центральных нападающих резко сокращается. Евро-2020 (и Кубок Америки) мало что сделал, чтобы развеять это мнение. Поэтому каждый топ-клуб захочет подписать Холанна, если «Боруссия» будет готова отпустить его.

Сценарий мечты для каждого клуба — подписать такого игрока, как Агуэро, который подарил «Сити» десять лет стабильности (260 голов в 390 матчах) после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Холанна можно рассматривать, как такого нападающего.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Например, Килиан Мбаппе — другой. Но нападающий ПСЖ не является центрфорвардом в классическом понимании, хотя его показатели в составе ПСЖ (111 голов в 127 играх) впечатляют. И, несмотря на контракт, который истекает в 2022 году, трансферная стоимость Мбаппе превышает 150 миллионов евро.

На Евро-2020 пропасть между лучшими нападающими и остальными огромна. Клубных скаутов беспокоит то, что лучшие игроки слишком стары для того, чтобы их подписывать, а остальные просто не соответствуют требуемому уровню.

За последние годы футбол изменился. Возможно, теперь центральным нападающим нужно больше времени, чтобы созреть и достичь своего пика? Не считая Холанна, нет других молодых сенсаций — таких, как Майкл Оуэн или Уэйн Руни. Имена лучших бомбардиров сейчас говорят о том, что в Европе наблюдается дефицит высококлассных центральных нападающих.

Роналду, Лукаку, Иммобиле и Левандовски подтверждают свою репутацию на Евро-2020. Кейн пока, пожалуй, единственный топ-центрфорвард, который слабо проводит турнир. Но у него еще будет время, чтобы все исправить.

Гарри Кейн globallookpress.com

Испании явно не хватает элитного нападающего, как показал Альваро Мората (29-летний Жерар Морено — единственный другой вариант). Шотландия уже могла бы выйти из группы, если бы у них был нападающий с большим арсеналом возможностей, чем Линдон Дайкс, который провел прошлый сезон в «Куинз Парк Рейнджерс» в Чемпионшипе. Похожая история у России, которая продолжает полагаться на выглядевшего тяжело Артема Дзюбу.

Были некоторые сюрпризы: Киффер Мур из «Кардиффа» оказался критически важным игроком для Уэльса, а Джоэл Похьянпало из «Байера» впечатлил своей скоростью работы и физической подготовкой в составе Финляндии. Александр Исак из «Реал Сосьедад» также показал многообещающие результаты в составе шведской сборной в двух играх.

Но это остается неизбежным фактом — предтурнирные опасения по поводу нехватки новых центральных нападающих становятся реальностью. Это также означает, что ценность Холанна продолжает расти, пока он наслаждается отдыхом.