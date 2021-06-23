Карпин, Лёв или Уткин. Кто может заменить Черчесова в сборной России

Валерий Карпин

Как только у сборной проблемы, СМИ и простые болельщики нередко вспоминают про Валерия Карпина. И это логично. Во-первых, нынешний тренер «Ростова» доказал свою компетентность, а во-вторых — у него есть правильная харизма. Черчесов тоже может похвастаться харизмой, но в его случае она чересчур своеобразная. А Карпина любят болельщики, ему открыто симпатизируют журналисты, и можно не сомневаться, что его назначение станет глотком свежего воздуха. Во многом из-за упертости Черчесова сборная находится под постоянным «прессом». В такой обстановке тяжело абсолютно всем, в том числе и нынешнему тренеру, который старается делать вид, что на него это вообще никак не влияет.

Карпин — отличный мотиватор, что для сборной крайне важно. Не в последнюю очередь благодаря этому его «Ростов» регулярно проводит классные матчи против топ-клубов РПЛ.

Катастрофой назначение Карпина станет только для поклонников Артема Дзюбы. Их отношения серьезно испортились еще в то время, когда Карпин работал в «Спартаке». С тех пор они даже не здороваются. Так что, кто знает, возможно, матч с Данией стал для Дзюбы последним в сборной.

Курбан Бердыев

Еще чаще в контексте сборной России вспоминают Курбана Бердыева. Умнейший тренер, который дважды привел к чемпионству казанский «Рубин». А еще он обыгрывал на «Камп Ноу» «Барселону» с молодыми Лионелем Месси, Хави и Андресом Иньестой, которыми руководил Хосеп Гвардиола.

В отличие от Черчесова, 68-летний Бердыев отлично подкован тактически и умеет работать с молодыми игроками. А сборная, судя по всему, очень нуждается в обновлении состава, учитывая возраст многих футболистов текущего состава.

При Бердыеве сборная вряд ли станет играть в яркий футбол, но с организацией и дисциплиной точно не будет проблем. Надо признать, что сейчас у национальной команды вообще отсутствует какой-либо стиль. Во что хочет играть команда Черчесова, не очень понятно.

Сергей Семак

Прямо сейчас Сергей Семак готовит «Зенит» к новому сезону. Несмотря на то, что питерский клуб совсем недавно снова выиграл чемпионат России, в СМИ все равно проскакивает информация о желании руководства назначить нового тренера. Причина, в принципе, ясна: у «Зенита» есть результат в РПЛ, но при этом команда вообще ничего не показывает в еврокубках. По мнению Семака, не хватает классных игроков.

Но если «Зенит» вдруг решится на замену тренера, почему бы РФС не рассмотреть вариант с Семаком? Уж кому-кому, а ему точно не придется долго вникать в суть дела. И Дзюба будет доволен.

Другой вопрос, что в случае с Семаком после первой же неудачи тоже начнутся разговоры про «план Б». В РПЛ все здорово, а вот в матчах Лиги чемпионов тренеру «Зенита» очень часто не хватает тактической гибкости.

Владимир Федотов

Не самый очевидный вариант, но на тренера «Сочи» действительно стоит обратить внимание. Федотов своей работой в предыдущих сезонах доказал, что на данный момент входит в список лучших российских специалистов. Если почитать его интервью, можно легко заметить, что у этого человека очень много классных идей.

С коммуникабельностью у Федотова тоже все в порядке. Если вы вдруг назовете матч «товарищеским», а не «контрольным», он точно не расстроится, в отличие от некоторых.

И самое главное. В карьере Федотова наблюдается постоянный прогресс. В прошлом сезоне его «Сочи» заняли в РПЛ пятое место, обогнав ЦСКА, «Динамо» и еще парочку серьезных конкурентов. Нет сомнений, Федотов смог бы спокойно работать и в любом российском топ-клубе, и в национальной команде.

И да, чуть не забыли. Благодаря Федотову на новый уровень вышел даже Антон Заболотный, подписавший перед началом Евро контракт с ЦСКА.

Доменико Тедеско

Ох, Доменико только что сбежал из России, и сейчас после ряда очень громких заявлений жены владельцы «Спартака» Заремы Салиховой мы, кажется, понимаем, почему талантливого тренера так и не уговорили остаться в московском клубе. Как оказалось, терпеть такой армагеддон сложно даже за большие деньги.

Тедеско действительно мог бы стать идеальной заменой Черчесову. За те несколько лет, что Доменико провел в России, вряд ли кто-то назовет его слабым тренером. Другой вопрос, что после всех странных ситуаций в «Спартаке», о которых, опять-таки, мы узнаем от Заремы, Тедеско вряд ли готов еще раз окунуться в этот хаос.

Андре Виллаш-Боаш

Еще один европеец, который отлично знаком с российским футболом. Виллаш-Боаш в течение двух лет возглавлял «Зенит». В первом же полноценном сезоне под руководством португальца питерский клуб стал чемпионом. Интересно, что сразу после этого Андре захотел покинуть Россию, но его уговорили остаться. Через год Виллаш-Боаш все-таки уехал, чтобы возглавить китайский «Шанхай СИПГ». А его последним местом работы был «Марсель». Оттуда экс-наставник «Зенита» ушел в феврале этого года из-за разногласий с руководством клуба.

В общем, Виллаш-Боаш — еще один потенциально очень перспективный вариант для сборной России. На португальца вряд ли будет спрос со стороны европейских топ-клубов, поэтому от такого предложения он вряд ли откажется.

Йоахим Лёв

Пока что Лёв занят, но через несколько недель он освободится. 61-летний специалист покинет сборную Германии сразу после Евро-2020. «Этим летом я не возглавлю какой-либо клуб. Я ни с кем не контактировал и не изменю своей позиции», — сказал Лёв незадолго до чемпионата Европы. А если так, то почему бы не предложить ему стать преемником Черчесова. Придется, конечно, раскошелиться, но, думается, в РФС найдут деньги для такого тренера. Как тут сомневаться, если даже для Черчесова не жалко 2,5 млн евро в год.

Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно. Гарри Реднапп, бывший главный тренер «Тоттенхэма»

Франк Райкард

Все самые яркие воспоминания в современной истории сборной России связаны с тренером из Нидерландов. В 2008 году Гус Хиддик дотащил нашу команду до полуфинала Евро. Так почему бы не повторить? 74-летний Гус, наверное, уже не поедет к нам, тем более сейчас он занят делами сборной Кюрасао. Но зато можно позвонить, например, Франку Райкарду. Бывший тренер «Барселоны» не практиковал с 2013 года, когда покинул сборную Саудовской Аравии. Но, как известно, человека можно заинтересовать. И не только интересным проектом. Ну в общем, вы поняли.

Есть еще Рууд Гуллит, которого однажды занесло в грозненский «Терек», но если действительно нужен голландец, лучше сделать выбор в пользу Райкарда.

Олег Кононов

Нужен красивый комбинационный футбол? Не вопрос, Олег Кононов в этом плане точно не подведет. Просто вспомните, как играл его «Краснодар». Позже в его карьере был еще и «Спартак», но этот период не стоит учитывать, понимая, что там ему просто не давали нормально работать. Если без шуток, после Черчесова даже Кононов покажется идеальным вариантом.

Дмитрий Аленичев

Еще один бывший тренер «Спартака», после которого Массимо Каррера привел красно-белых к долгожданной победе в чемпионате России.

Репутация Аленичева тоже в какой-то момент пострадала, но, опять-таки, сложно представить, что у него получится хуже, чем у нынешнего тренера. Кстати, сам Аленичев на днях сказал, что доверил бы сборную или Йоахиму Леву, или Валерию Карпину, а о своей кандидатуре скромно промолчал.

Массимо Каррера

Бывший главный тренер «Спартака», в первую очередь, научит сборную России играть в защите. Сейчас в обороне национальной команды настоящий проходной двор, при итальянце такого точно не будет. Но при этом очевидно, что красивого футбола от Карреры нет смысла требовать. Его «Спартак» часто выигрывал как раз за счет характера и относительно надежной игры на своей половине поля. Если что, Каррера сейчас свободен.

Виктор Онопко

Честно говоря, самостоятельно мы, наверное, не додумались бы включить в этот список бывшего игрока «Спартака» и тренера ЦСКА. Но сразу после сокрушительного поражения сборной России от Дании Виктор Онопко заявил, что хоть завтра готов взяться за работу в национальной команде. Кстати, Онопко один из рекордсменов по количеству матчей за сборную России, который, к тому же, долгое время играл в Испании.

Василий Уткин

И это не стёб, которым так любит злоупотреблять знаменитый на всю страну блогер. Уткин никогда не работал тренером и не играл на профессиональном уровне, но, судя по его регулярным обзорам, в футболе он разбирается. Василий не просто критикует — он анализирует. И если что, в сборной ему легко помогут два известных в России футбольных блогера-аналитика — Вадим Лукомский и Александр Дорский.

К слову, подобное в истории футбола уже было. В конце 60-х годов прошлого века сборную Бразилии возглавил известный журналист Жуан Салданья. В 1968 году президент Бразильской конфедерации футбола Жоао Авеланж предложил Салданье пост тренера национальной команды в надежде на то, что журналисты, постоянно критикующие сборную, хотя бы немного сбавят обороты. И надо сказать, что Салданья совершенно не разочаровал. Его уволили за несколько месяцев до ЧМ-1970, но это никак не было связано с игрой и результатами команды.

Так почему бы не попробовать? За тем, как Уткин тренирует сборную России, будет следить вся страна. И было бы очень символично, если бы Черчесова заменил его главный критик.