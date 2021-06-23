Мор: Бердыев — идеальный вариант для сборной России

Бывший футболист «Спартака»считает, что идеальной заменой дляв сборной России может стать

Сборная России под руководством Черчесова неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе.

«Я соглашусь, что есть уже определенный тупик. Не видно, какими еще красками наша сборная может заиграть.

Мне кажется, то, как видел Черчесов игру, он выжал максимум. Было очевидно, что мы проиграем Бельгии и Дании. Думал, что проиграем датчанам не с разгромным счетом, выйдем дальше с третьего места.

Когда звучала фамилия Бердыева по отношению к "Спартаку", то я был против, а для сборной, мне кажется, это идеальный вариант. Если не Черчесов, то Бердыев. Думаю, это самый лучший вариант», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Черчесов не собирается подавать в отставку.