СМИ: Черчесов не планирует подавать в отставку

намерен продолжить работу на посту главного тренера сборной России.

Ранее сообщалось, что Черчесову было предложено подать в отставку после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы.

По информации «Спорт-Экспресса», 57-летний специалист не собирается подавать отставку по собственной инициативе. Разговоров о таком варианте с руководством РФС пока было.

Во вторник Черчесов попрощался на базе в Новогорске с футболистами, сообщив, что ждет встречи с ними в сентябре, когда продолжатся отборочные матчи чемпионата мира.

В понедельник сборная России проиграла Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа Евро-2020. Команда Черчесова не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.

Напомним, после матча с Данией Черчесов дал понять, что не планирует покидать свою должность.