Зарема Салихова: Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить в «Марсель» в феврале

, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что бывший главный тренер красно-белыхмог покинуть команду еще в начале года.

«Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить в "Марсель" в феврале.

Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в "Спартаке" только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения.

С 12-го места довел до 2-го, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт еще говном обкидали через свои телеграм-каналы, упомянув Бакаева и 5 вратарей.

Вы реально думали, что я молча вам позволю это все?», — написала Салихова в своем телеграм-канале.

Напомним, Тедеско отказался продлевать контракт со «Спартаком». В минувшем чемпионате России команда под его руководством заняла второе место.

Ранее Зарема Салихова рассказала, сколько хотел получать в «Спартаке» португальский тренер Паулу Фонсека.