«Рубин» обратился к Зареме Салиховой: Готовы взять вас вне конкурса в SMM и принять в совет директоров

Пресс-службаобратилась к, жене владельца «Спартака» Леонида Федуна, с предложением войти в совет директоров казанского клуба.

«Уважаемая Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать!», — говорится в сообщении в твиттере «Рубина».

«В Казань! К эчпочмакам! А совет директоров не нужен, толку от него мало. P.S. С Франко или без переходить? Кстати, я ни разу не была в Казани и эчпочмаки не ела татарские», — ответила Салихова.

Уважаемая, Зарема!

Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать! pic.twitter.com/YR8QWRLlkl — «Рубин» Казань (@fcrk) June 18, 2021

С недавних пор Зарема Салихова ведет телеграм-канал, в котором регулярно озвучивает свое мнение о событиях в российском футболе.