Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия — один из главных фаворитов ЧЕ-2020Англия на Евро: почти идеальный состав, звездный форвард и статус фаворита
  • 16:18
    • Кудряшов точно пропустит две игры на Евро-2020
  • 16:07
    • «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом
  • 14:08
    • 17-летняя Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 13:39
    • Фетисов: Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся
  • 13:21
    • Крейчикова разгромила Стивенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Зарема Салихова назвала идеального тренера для «Спартака»

    Футбол Спартак Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему хотела, чтобы команду возглавил Леонид Слуцкий.

    Зарема Салихова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зарема Салихова

    «Много-много лет назад на матче "Спартака" в "Лужниках" я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером "Крыльев". Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК "Москва" и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: "Почему команда так жестко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и 'Крылья'? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то еще?"

    Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку я задала еще 1000 вопросов уже об игре "Спартака". Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав свое недовольство. Я оценила, как же повезло его футболистам!

  • Салихова раскритиковала селекцию «Спартака»
  • Читайте по теме

    • Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: "А Вы еще придете на игры Спартака"?».

    Сразу после этого матча я сказала Леониду Арнольдовичу: Кажется, я знаю, кто бы идеально подошел «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях.

    Но кто же будет слушать девчонку...«, — написала Салихова в своем телеграм-канале.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли Латвия разгрома в матче с Германией?
  • Германия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Избавится ли Украина от проблем с реализацией?
  • Украина — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Франция снова выиграет с крупным счетом?
  • Франция — Болгария. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Германия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Украина — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Франция — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 22:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Чили — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венесуэла — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  3.88
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры