Зарема Салихова назвала идеального тренера для «Спартака»

, жена владельца «Спартака», рассказала, почему хотела, чтобы команду возглавил

«Много-много лет назад на матче "Спартака" в "Лужниках" я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером "Крыльев". Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК "Москва" и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: "Почему команда так жестко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и 'Крылья'? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то еще?"

Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку я задала еще 1000 вопросов уже об игре "Спартака". Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав свое недовольство. Я оценила, как же повезло его футболистам!

Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: "А Вы еще придете на игры Спартака"?».

Сразу после этого матча я сказала Леониду Арнольдовичу: Кажется, я знаю, кто бы идеально подошел «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях.

Но кто же будет слушать девчонку...«, — написала Салихова в своем телеграм-канале.