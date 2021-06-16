Жена Федуна рассказала, сколько хотел получать в «Спартаке» Фонсека

, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала некоторые подробности переговоров с португальским тренером

«О том, что Фонсека осбодится летом, Франко (Камоцци, экс-консультант красно-белых) сказал еще в декабре... К сожалению, Дмитрий Попов сделал один фиктивный звонок агенту Фонсеки Марко, при этом не ответил на вопрос о клубе, о проекте.

Вопрос цены контракта также не поднимался вовсе! А нам было озвучено 4,5-5 миллионов. Цифры были взяты с потолка.

Фонсека пошел на понижение з/п, уходя из "Шахтера" в "Рому" с 3 миллионов на 2,2 миллиона чистыми. При этом Фонсека и его тренерский штаб отказались от зарплаты за четыре месяца в пандемийный год.

К нам Фонсека был готов перейти на 3 миллиона чистыми», — написала Салихова в своем телеграм-канале.

Фонсека прошлый сезон провел в «Роме», но по завершении контракта португальца стороны решили не продолжать сотрудничество. Интересно, что «волков» возглавил Жозе Моуринью, которого в середине апреля уволили именно из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что Фонсека в ближайшее время возглавит лондонский «Тоттенхэм».