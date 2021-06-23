Канчельскис рассказал, кто мог бы заменить Черчесова в сборной России

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтодолжен покинуть пост главного тренера национальной команды после провала на Евро-2020.

Сборная России заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

«Если в спортивной федерации нефутбольные люди, какой может быть результат? Я говорил, что у нас будут большие проблемы. На ЧМ-2018 просто тащили нас за уши. Хотели вытащить до полуфинала, но не получилось.

Черчесов должен уйти в отставку после этого провала? Это не ко мне вопрос.

Да раз так, он должен был уйти после Кубка Конфедераций, перед чемпионатом мира, вместе с проходимцами, которые там работают. Поверьте мне, что на нашем чемпионате мира было то же самое, что в Японии и Корее, когда корейцев тащили за уши. И вот когда мы столкнулись с реальными вещами, — проблемы. Сейчас ситуация непростая, и чемпионат Европы показал наше истинное лицо.

Думаю, что сборную могли бы возглавить Газзаев, Бердыев, Семин — вот три тренера, которые могли бы. Газзаев, конечно, сейчас в Госдуме — наверное, не дадут. Но ради сборной, думаю, мог бы поработать с командой», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

Ранее сообщалось, что Черчесов не собирается подавать в отставку.