Источник: Главный тренер сборной Швейцарии возглавит «Зенит» после Евро

Главный тренер сборной Швейцарииможет возглавитьпосле окончания чемпионата Европы.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Как передает источник, представители петербургского клуба уже ведут переговоры с 57-летним специалистом.

Боснийский тренер возглавляет сборную Швейцарии с 2014 года. Он также известен по работе с «Лацио», вместе с которым выиграл Кубок Италии.

В настоящий момент главным тренером «Зенита» является Сергей Семак. Под его руководством «сине-бело-голубые» трижды стали чемпионами России, а также по одному разу взяли Кубок и Суперкубок страны.