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    Источник: Главный тренер сборной Швейцарии возглавит «Зенит» после Евро

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Швейцарии Футбол России РПЛ Зенит Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович может возглавить «Зенит» после окончания чемпионата Европы.

    Владимир Петкович
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    Владимир Петкович

    Об этом в своем Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    Как передает источник, представители петербургского клуба уже ведут переговоры с 57-летним специалистом.

    Боснийский тренер возглавляет сборную Швейцарии с 2014 года. Он также известен по работе с «Лацио», вместе с которым выиграл Кубок Италии.

    В настоящий момент главным тренером «Зенита» является Сергей Семак. Под его руководством «сине-бело-голубые» трижды стали чемпионами России, а также по одному разу взяли Кубок и Суперкубок страны.

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