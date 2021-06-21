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    Зарема Салихова об Аленичеве: Говорила: «Ленечка, пожалуйста, не бери его. Посмотри, у него голова грязная»

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    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, каким должен быть тренер красно-белых и почему ей не нравился Дмитрий Аленичев.

    Зарема Салихова и Леонид Федун
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    Зарема Салихова и Леонид Федун

    «Когда стала глубже в это вникать? Когда начали брать не тех тренеров, которые мне нравятся (смеется).

    Вот, допустим, тренер — это харизма, да? Это внешность, это голос, это лицо клуба.

    Например, когда они взяли Аленичева и все ветераны: "Должен быть, свой, свой"... Я смотрю и говорю: "Ленечка, пожалуйста, не бери его. Посмотри, у него глаза... ой, господи, голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его! У него не получится!" Здесь все равно должна быть харизма.

    Карпин был до. Ну Карпин, он, понимаете, яркий, из того поколения это единственный тренер, который остался на плаву. То есть он ушел из "Спартака", он не завязал с футболом, не исчез с футбольных радаров. Он брался за любой клуб, там, "Армавир"...

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    • Федун его назвал сбитым летчиком, но я с этим не согласна. Он брался за любой клуб, и как тренер он вырос. И сейчас в "Ростове" у него 8 футболистов плюс-минус вот так вот ходит. "Ростов" живет тем, что они зарабатывают на футболистах.

    То есть он должен их развить, довести их до уровня, чтобы их там купил "Зенит" или вот куда у них Норманн [ушел] — у них, кстати, скаутинг неплохой в "Ростове", — продать. У них нет задачи титулы брать. Здесь нужно на клуб зарабатывать.

    Я не согласна, что он сбитый летчик. У него яркие пресс-конференции, он критикует судей. Он делает все, что нравится болельщикам», — сказала Салихова в интервью Ксении Собчак.

    Интервью Заремы Салиховой
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