Короче, Евро. 23-26 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

23 июня

Прошедший игровой день выдался весьма результативным. А как вы хотели: заключительный тур группового этапа! В группе Е под вопросом стояли сами испанцы, но свои проблемы решили эффективно и эффективно. Словакия была разбита вдребезги — 0:5. Причем Испания могла открыть счет еще раньше, но Альваро Мората не реализовал пенальти. Быть может. Это и подстегнуло команду Луиса Энрике включить максимальные обороты.

А вот перестрелка Швеции с Польшей завершилась в пользу скандинавов (3:2). Дублями обменялись Эмиль Форсберг и Роберт Левандовски. Интересно, что викторию, а вместе с ней и первое место в группе, «тре крунур» принес краснодарец Виктор Клаэссон. Эти два результата подарили путевку в плей-офф украинцам, несколько дней ожидавшим завершения группового турнира.

Календарь и таблица Евро-2020

А вот завершали групповой турнир баталии в квартете F. И там тоже с результативностью был полный ажур. Причем сенсация была очень близко, ведь Венгрия до 84-й минуты переигрывала немцев, но Леон Горетцка не допустил позора «бундестима» (2:2).

А вот действующие чемпионы Европы португальцы, скорее разочаровали. Итоговое третье место — этот тот самый нырок в плей-офф с черного входа. Вот и в матче с Францией Португалия не проявила себя, как претендент на титул. Более того, Криштиану Роналду с пенальти принес своей команде лишь ничью (2:2). Французы же, благодаря дублю Карима Бензема, выиграли группу.

26 июня

Заглянем немножечко вперед. Точнее, к первым матчам плей-офф. Главным событием 26 июня станет поединок между сборными Италии и Австрии. Впрочем, обо всем по порядку.

19:00. Уэльс — Дания

Валлийцы в своей группе уступили только итальянцам, хотя, по мнению многих экспертов, им очень повезло в поединке со Швейцарией. Впрочем, в плей-офф будет совсем иная картина, и Гарет Бэйл с партнерами будут стремиться пройти скандинавский барьер.

Датчане, в свою очередь, вышли из группы со второго места, набрав при этом лишь 3 очка. Вроде бы нонсенс, но не стоит забывать о психологическом ударе в виде сердечного приступа у Кристиана Эриксена, после которого матч с финнами был сенсационно проигран.

22:00. Италия — Австрия

Италия многими видится в качестве фаворита Евро. Да, команда Роберто Манчини в своем квартете была неудержимой, но ведь не стоит забывать, что в плей-офф зачастую на первый план выходит не класс команд, а морально-волевые качества. С ними как раз все в порядке у австрийцев, обыгравших в решающем матче сборную Украины.

Что еще?

Героем этого игрового дня стал Карим Бензема. Форвард сборной Франции своими двумя голами принес «трехцветным» первое место в самой сложной группе. Причем забивал Карим в концовке первого тайма и самом начале второго.

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