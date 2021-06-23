Португалия — Франция: счет матча 2:2, обзор голов

сыграла вничью с(2:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

На 27-й минуте матча Льорис выбежал на подачу со штрафного и кулаком ударил по голове выпрыгнувшего Данилу. Матеу Лаос сразу показал пенальти.

Криштиану Роналду легко переиграл Льориса ударом в левый нижний угол и вывел Португалию вперёд.

На 45-й минуте был назначен пенальти в ворота Португалии. Погба сделал резкий пас на Мбаппе, которого в штрафной завалил Семеду.

Карим Бензема сравнял счёт, расстреляв ворота Патрисиу точным ударом в левую девятку.

На 47-й минуте Бензема выскочил на проникающую передачу Погба и пробил в дальний угол, а мяч оказался в воротах после рикошета от штанги.

А на 58-й минуте португальцы заработали второй пенальти. Роналду слева вошёл в штрафную и прострелил в ногу Кунде, а затем сделал подачу верхом и попал в руку молодого защитника.

Никаких шансов у Льориса не было отразить идеальный удар Роналду в левый нижний угол.

Футбол. Евро-2020. Группа F Португалия — Франция 2:2 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (пенальти) (31'), 1:1 Карим Бензема (пенальти) (45'), 1:2 Карим Бензема (47'), 2:2 Криштиану Роналду (пенальти) (60') Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду (Диогу Далот, 79'), Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 72'), Перейра Данилу (Жоау Палинья, 46'), Ренату Саншеш (Сержиу Оливейра, 88'), Криштиану Роналду, Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72'), Диогу Жота Франция: Уго Льорис, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес (Лука Динь, 46'), Жюль Кунде, Поль Погба, Антуан Гризманн (Мусса Сиссоко, 87'), Килиан Мбаппе, Корентин Толиссо (Кингсли Коман, 66'), Н’Голо Канте, Карим Бензема Предупреждения: Уго Льорис (27'), Лукас Эрнандес (36'), Антуан Гризманн (40'), Преснел Кимпембе (83')

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.