Португалия — Франция: счет матча 2:2, обзор голов

На 27-й минуте матча Льорис выбежал на подачу со штрафного и кулаком ударил по голове выпрыгнувшего Данилу. Матеу Лаос сразу показал пенальти.
Криштиану Роналду легко переиграл Льориса ударом в левый нижний угол и вывел Португалию вперёд.
На 45-й минуте был назначен пенальти в ворота Португалии. Погба сделал резкий пас на Мбаппе, которого в штрафной завалил Семеду.
Карим Бензема сравнял счёт, расстреляв ворота Патрисиу точным ударом в левую девятку.
На 47-й минуте Бензема выскочил на проникающую передачу Погба и пробил в дальний угол, а мяч оказался в воротах после рикошета от штанги.
А на 58-й минуте португальцы заработали второй пенальти. Роналду слева вошёл в штрафную и прострелил в ногу Кунде, а затем сделал подачу верхом и попал в руку молодого защитника.
Никаких шансов у Льориса не было отразить идеальный удар Роналду в левый нижний угол.
Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.