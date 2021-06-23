Польша проиграла Швеции и покинула Евро-2020

В матче третьего тура группового этапа Евро-2020одержала победу надсо счетом 3:2.

Счет открыл Эмиль Форсберг на 2 минуте матча. Следующий мяч зрители увидели на 59 минуте — Форсберг оформил дубль.

На 61-й и 84 минутах поединка дубль оформил Роберт Левандовский. Причем между этими событиями Якуб Шверчок, но его мяч отменили из-за офсайда.

Победный мяч в игре был забит в добавленное время. Виктор Клаэссон ворвался в штрафную слева и пробил в ближний угол.

Футбол. Евро-2020. Группа E Швеция — Польша 3:2 Голы: 1:0 Эмиль Форсберг (2'), 2:0 Эмиль Форсберг (59'), 2:1 Роберт Левандовски (61'), 2:2 Роберт Левандовски (84'), 3:2 Виктор Классон (90') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг (Эмиль Крафт, 68'), Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Marcus Danielson, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг (Виктор Классон, 78'), Кристофер Ольссон, Александер Исак (Маркус Берг, 68'), Робин Куайсон (Деян Кулушевски, 55') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Гжегож Крыховяк (Пшемыслав Плахета, 78'), Кароль Свидерский, Матеуш Клих (Kacper Kozlowski, 73'), Пётр Зелиньски, Камиль Юзвяк (Якуб Шверчок, 61'), Тымотеуш Пухач (Пшемыслав Франковский, 46'), Роберт Левандовски Предупреждения: Marcus Danielson (10'), Гжегож Крыховяк (74'), Камил Глик (83')

Команда Янне Андерссона набрала 7 очков и вышла из группы E с первой позиции. Польша имеет лишь один пункт и вылетает из турнира.