Точность Форсберга и диспетчерские качества Кулусевски. Сборная Швеции прошла в плей-офф Евро-2020, обыграв Польшу

2' Швеция ввела мяч в игру и довольно быстро забил гол. Атака пошла правым флангом, откуда Лустиг подал на линию штрафной. Оттуда Исак передал мяч левее на Форсберга, который прорвался в зону и нанес точный удар в дальний угол.

10' Команды не показали ничего опасного, а на 10 минуте арбитр сделал первое предупреждение желтой карточкой. Ее получил Маркус Даниэльсон.

15' Команды обменялись серией угловых. После этого Шведы вышли в контратаку два в два, но прострел Исака прервал защитник. После подачи с углового Линделеф не смог попасть в створ ворот.

17' Первый реальный шанс у поляков. Мяч ушел на угловой после заблокированного удара Левандовского. Стандарт выполнил Зелиньски. Левандовский сумел выиграть верховую борьбу и пробить в перекладину. Мяч отскочил и форвард снова нанес удар в каркас. Шведы с трудом отбились.

25' Матч немного успокоился. Командам пришлось делать паузы из-за жары. Также нередко игру останавливал арбитр, который фиксировал мелкие фолы.

35' Очередная серия мелких нарушений правил и безрезультатных угловых.

40' Поляки прижали шведов в концовке тайма. Команда Пауло Соузы сделала много подач со штрафных и угловых, но все безрезультатно.

43' Петр Зелиньски решил нанести удар из-за пределов штрафной площади. Он подобрал отскок и нанес удар низом, но защита его отбила.

45' Снова Зелиньски пробивает по ворота Ульсена. Полузащитник обыгрался с Левандовским и пробил под перекладину. Вратарь шведов мяч потащил.

47' Тайм начался с замены, но после этого поляки снова привели Робина Ульсена в чувство. Зелиньски в очередной раз нанес хороший дальний удар. Вратарю пришлось отбивать.

49' Напряжение у ворот Швеции нарастало. Зелиньски получил мяч перед штрафной и пробил в сторону ворот, но мяч срикошетил за лицевую линию. После подачи с углового Свидерски нанес удар головой, но не попал в створ.

50' Швеция начала отвечать. Квайсон продемонстрировал скоростные качества, ворвался в штрафную и с левой ноги пробил в угол, но Щенсны спас. Однако вторым темпом пробивал и Форсберг, но его удар попал в защитника.

52' Момент у Гжегожа Крыховяка. Игрок «Локомотива» приложился из-за пределов штрафной, но Ульсен в очередной раз сумел сгруппироваться и отбить мяч, идущий в угол.

58' Команды снова обмениваются стандартными положениями. Их уже было очень много. В одном из моментов Форсберг попытался пробить с дальней дистанции, но мяч ушел от цели.

59' Спустя минуту шведы ушли в контратаку. Клусевски с правого фланга сместился ближе к штрафной и отдал поперек зоны прямо на ее радиус, откуда Форсберг в касание поцелил в нижний правый от себя угол. 2:0.

61' Левандовский сотворил красоту. Форвард получил передачу слева, вошел в штрафную и обыграв Линделефа, нанес обводящий удар в верхний дальний угол. Поляки сокращают разрыв.

65' Очень скоро появляется еще один момент Якуб Шверчок получил передачу слева от Франковски и в районе вратарской зоны нанес удар в правый угол. Судьи гол отменили из-за оффсайда.

76' К этому моменту ничего интересного не было. Были стандарты, были фолы. Ульсену пришлось предоставлять медицинскую помощь. Шведы сделали пару замен. С поля ушли ключевые игроки.

84' Поляки сравнивают счет из-за грубейшей ошибки защиты сборной Швеции. Роберт Левандовский получил передачу прямо на линии вратарской, оставшись один на один с вратарем. Приняв мяч одним касанием, он пробил Ульсену под руку и сравнял счет.

86' Берешиньски нанес сделал подбор в радиусе штрафной площади, пробив в касание по воротам. Ульсен забрал мя в руки.

90+3' Кулусевски сместился слева к центру и сделал поперечную передачу на Ларссона. Тот с угла штрафной нанес удар — мяч прошел нд перекладиной.

90+4' Кулусевски вывел на ударную позицию Виктора Клаэссона. Форвард «Краснодара» вышел на встречу с вратарем, а затем развел его и мяч по разным углам.

Победа Сборной Швеции со счетом 3:2. Лучшим игроком поединка был признан Эмиль Форсберг, который сделал дубль в матче.

🇸🇪 Two-goal Sweden hero Emil Forsberg = Star of the match 🥇

🤔 Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/WhW1Wa2TUI