Точность Форсберга и диспетчерские качества Кулусевски. Сборная Швеции прошла в плей-офф Евро-2020, обыграв Польшу

Матч был богатым на голы и голевые моменты. Польша была близка даже к победе, но пропустила решающий мяч, который лишил ее всяких шансов на продолжение борьбы в турнире.

Ход матча

2' Швеция ввела мяч в игру и довольно быстро забил гол. Атака пошла правым флангом, откуда Лустиг подал на линию штрафной. Оттуда Исак передал мяч левее на Форсберга, который прорвался в зону и нанес точный удар в дальний угол.

10' Команды не показали ничего опасного, а на 10 минуте арбитр сделал первое предупреждение желтой карточкой. Ее получил Маркус Даниэльсон.

Форсберг euro2020

15' Команды обменялись серией угловых. После этого Шведы вышли в контратаку два в два, но прострел Исака прервал защитник. После подачи с углового Линделеф не смог попасть в створ ворот.

17' Первый реальный шанс у поляков. Мяч ушел на угловой после заблокированного удара Левандовского. Стандарт выполнил Зелиньски. Левандовский сумел выиграть верховую борьбу и пробить в перекладину. Мяч отскочил и форвард снова нанес удар в каркас. Шведы с трудом отбились.

25' Матч немного успокоился. Командам пришлось делать паузы из-за жары. Также нередко игру останавливал арбитр, который фиксировал мелкие фолы.

35' Очередная серия мелких нарушений правил и безрезультатных угловых.

40' Поляки прижали шведов в концовке тайма. Команда Пауло Соузы сделала много подач со штрафных и угловых, но все безрезультатно.

43' Петр Зелиньски решил нанести удар из-за пределов штрафной площади. Он подобрал отскок и нанес удар низом, но защита его отбила.

45' Снова Зелиньски пробивает по ворота Ульсена. Полузащитник обыгрался с Левандовским и пробил под перекладину. Вратарь шведов мяч потащил.

47' Тайм начался с замены, но после этого поляки снова привели Робина Ульсена в чувство. Зелиньски в очередной раз нанес хороший дальний удар. Вратарю пришлось отбивать.

49' Напряжение у ворот Швеции нарастало. Зелиньски получил мяч перед штрафной и пробил в сторону ворот, но мяч срикошетил за лицевую линию. После подачи с углового Свидерски нанес удар головой, но не попал в створ.

50' Швеция начала отвечать. Квайсон продемонстрировал скоростные качества, ворвался в штрафную и с левой ноги пробил в угол, но Щенсны спас. Однако вторым темпом пробивал и Форсберг, но его удар попал в защитника.

52' Момент у Гжегожа Крыховяка. Игрок «Локомотива» приложился из-за пределов штрафной, но Ульсен в очередной раз сумел сгруппироваться и отбить мяч, идущий в угол.

58' Команды снова обмениваются стандартными положениями. Их уже было очень много. В одном из моментов Форсберг попытался пробить с дальней дистанции, но мяч ушел от цели.

59' Спустя минуту шведы ушли в контратаку. Клусевски с правого фланга сместился ближе к штрафной и отдал поперек зоны прямо на ее радиус, откуда Форсберг в касание поцелил в нижний правый от себя угол. 2:0.

Левандовский euro2020

61' Левандовский сотворил красоту. Форвард получил передачу слева, вошел в штрафную и обыграв Линделефа, нанес обводящий удар в верхний дальний угол. Поляки сокращают разрыв.

65' Очень скоро появляется еще один момент Якуб Шверчок получил передачу слева от Франковски и в районе вратарской зоны нанес удар в правый угол. Судьи гол отменили из-за оффсайда.

76' К этому моменту ничего интересного не было. Были стандарты, были фолы. Ульсену пришлось предоставлять медицинскую помощь. Шведы сделали пару замен. С поля ушли ключевые игроки.

84' Поляки сравнивают счет из-за грубейшей ошибки защиты сборной Швеции. Роберт Левандовский получил передачу прямо на линии вратарской, оставшись один на один с вратарем. Приняв мяч одним касанием, он пробил Ульсену под руку и сравнял счет.

Дубль Левандовского euro2020

86' Берешиньски нанес сделал подбор в радиусе штрафной площади, пробив в касание по воротам. Ульсен забрал мя в руки.

90+3' Кулусевски сместился слева к центру и сделал поперечную передачу на Ларссона. Тот с угла штрафной нанес удар — мяч прошел нд перекладиной.

90+4' Кулусевски вывел на ударную позицию Виктора Клаэссона. Форвард «Краснодара» вышел на встречу с вратарем, а затем развел его и мяч по разным углам.

Футбол. Евро-2020. Группа E Швеция — Польша 3:2 Голы: 1:0 Эмиль Форсберг (2'), 2:0 Эмиль Форсберг (59'), 2:1 Роберт Левандовски (61'), 2:2 Роберт Левандовски (84'), 3:2 Виктор Классон (90') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг (Эмиль Крафт, 68'), Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Marcus Danielson, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг (Виктор Классон, 78'), Кристофер Ольссон, Александер Исак (Маркус Берг, 68'), Робин Куайсон (Деян Кулушевски, 55') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Гжегож Крыховяк (Пшемыслав Плахета, 78'), Кароль Свидерский, Матеуш Клих (Kacper Kozlowski, 73'), Пётр Зелиньски, Камиль Юзвяк (Якуб Шверчок, 61'), Тымотеуш Пухач (Пшемыслав Франковский, 46'), Роберт Левандовски Предупреждения: Marcus Danielson (10'), Гжегож Крыховяк (74'), Камил Глик (83')

Победа Сборной Швеции со счетом 3:2. Лучшим игроком поединка был признан Эмиль Форсберг, который сделал дубль в матче.

🇸🇪 Two-goal Sweden hero Emil Forsberg = Star of the match 🥇

🤔 Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/WhW1Wa2TUI — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Он также забивал и во втором туре. Полузащитник реализовал пенальти.

Турнирная таблица

По итогам трех туров группового этапа Швеция заняла первое место с 7 набранными очками.

Таблица E LiveSport.Ru

Сборная Польши не смогла победить и осталась на дне таблицы E с одним баллом в активе.

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Следующие матчи

Следующий матч на Евро Швеция проведет 29 июня. Она встретится с одной из команд, занявших третье место в группах A,B,C и D.

Календарь и таблица Евро-2020

На прошлом Евро шведская команда не смогла выиграть ни одного матча в группе и по итогу осталась последней. Так что прогресс очень заметен.

Прямая речь

Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции

— Форсберг стал спокойнее. Он посчитал, что это сделает ее более полезной фигурой на поле. Эмиль всегда здорово играл за сборную. Очень здорово, что он может приносить нам победы. В целом мы неплохо оборонялись, хотя во втором тайме уж слишком прижались к своим воротам. Нам предстоит тщательно проанализировать этот матч и подумать, что мы можем делать лучше.

Роберт Левандовски, форвард сборной Польши

— Все мы очень разочарованы. Отдали борьбе все силы, но, наверное, нам не хватает мастерства. На этом турнире нам отчаянно не везло. Создавали много моментов, но подводила реализация. Нашим соперникам же часто хватало даже полумоментов. Считаю, что мы заслуживали большего. За все свои усилия мы не получили ничего.

Виктор Клаэссон, форвард сборной Швеции

— Это были американские горки. Здорово и очень важно, что мы забили победный мяч в конце. Это было сильно.

Эмиль Форсберг, полузащитник сборной Швеции

— Начало было безумным. Они создавали моменты, могли забить, нам немного везло. При счете 2:0 все должно было завершиться, но они сравняли счет, они слишком легко получили свои шансы. Но потом нам представилась третья возможность, и теперь мы просто счастливы. Мы хотели пройти дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы это сделали. Пока неизвестно, с кем мы будем играть теперь, но хотим пройти еще дальше. Хотим побеждать в каждом матче.