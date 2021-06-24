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    Герои дня: Карим Бензема и Криштиану Роналду

    Забили по два гола и освежили рекорды

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    Карим Бензема и Криштиану Роналду
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    Карим Бензема и Криштиану Роналду
    Голы Карима Бензема и Криштиану Роналду позволили Франции и Португалии заработать по 1 баллу и спокойно выйти в плей-офф.

    Старые приятели на одном поле

    Карим Бензема и Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    С момента ухода Криштиану из «Реала» команда Роналду ни разу не пересекалась с мадридским клубом в еврокубках, а в матчах сборных лично Карим участвует лишь пару месяцев. Очевидно, что встречи двух хороших приятелей в одной игре до вчерашнего дня не было.

    В поединке Франции и Португалии каждой из команд для полного спокойствия хватило бы одного балла. Казалось, при таком раскладе в Будапеште начнется сушняк, но на «Пушкаш-Арене» было месиво, подарившее четыре гола. Да, три мяча влетели с точки, но сам матч скучнее от этого не стал.

    Регулярно камеры на «Пушкаш-Арене» выхватывали эмоции Криша и Карима, а нарезки видео и куча фоточек, где эти двое вместе, наверняка заставили пустить скупую слезу многих поклонников «Реала».

    Бензема оправдал доверие

    Карим Бензема
    globallookpress.com

    В матче с Португалией французы вынуждены были отыгрываться. Восстановить равенство в счете они пытались до перерыва, а уже в компенсированное к первому тайму время они заработали пенальти.

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    Пробить с 11 метров доверили Кариму Бензема. Игрок, которому порой доставалось после голевой засухи в предыдущих встречах, зарешал с пенальти без каких-либо трудностей, хотя все мы знаем, что на текущем Евро у многих беда с голами с точки.

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    • Первый гол после возвращения в сборную придал Кариму больше мотивации, а во второй половине встречи Бензема понадобилось пару минут, чтобы стрельнуть вторым мячом. На этот раз форвард отличился с игры.

    Забитый мяч в футболке Франции Карим отпраздновал спустя 5 лет и 258 дней с момента его последней банки за сборную. Со времен Дидье Дешама это был самый длинный перерыв между первым и вторым голами.

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    • В свои 33 года Бензема стал самым возрастным представителем Франции, который вколотил два мяча в одном матче на крупном турнире. По этому показателю он обошел одного из своих главных наставников в карьере — Зинедина Зидана.

    Карим заслуженно стал игроком встречи, а после финального свистка звезда матча не могла не сказать несколько слов по поводу поединка:

  • Никогда в себе не сомневался, но знал, чего от меня ждет страна. Удалось забить, и теперь этот успех можно посмаковать вместе со всеми.
  • Карим Бензема

    • Роналду — машина по установлению рекордов

    Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    Казалось бы, в 36 лет на все достижения можно было забить, но Криштиану продолжает сохранять мотивацию и превосходить былые рекорды.

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    Во встрече с Францией Роналду реализовал два пенальти. С точки капитан Португалии зарешал на 31-й и 60-й минутах. В ворота «трехцветных» Криш за свою продолжительную карьеру забил впервые.

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    • Дубль на «Пушкаш Арене» позволил нападающему подкорректировать цифры в футбольной статистике. Роналду с отрывом выбился в лидеры по голам на финальных стадиях Евро — 14, а также стал первым португальцем, который забивал в каждой игре группового этапа чемпионата.

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    • В последних 45 поединках за национальную команду Криштиану настрелял 48 мячей, а 109 голов за Португалию суммарно позволили Роналду сравняться с рекордсменом по голам за сборную Али Даеи, который забил столько же в составе Ирана.

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