Топ-3 команд группового этапа Евро-2020

На Евро-2020 завершился групповой раунд. Представляем лучшие сборные турнира по итогам минувшей стадии.

3. Нидерланды

Нет более интересной или захватывающей команды, за которой можно было бы наблюдать на этом чемпионате Европы, чем Нидерланды, но как долго будет длиться их веселье в плей-офф, еще неизвестно. Они представляют собой постоянную угрозу, поэтому после трех игр забили больше голов, чем кто-либо, но при этом уязвимы. Все это часть их очарования, и их дуэль в плей-офф с крепкой Чехией стоит посмотреть.

Нидерланды также являются единственной командой с тремя разными игроками с двумя или более голами — Мемфис Депай (два), Жоржиньо Вейналдум (три) и Дензел Думфрис (два). И это не без причины.

Они демонстрируют столь ​​открытую, атакующую игру, что наверняка забьют ещё много мячей, хотя и пропустили два против Украины, а также были очень удачливы в поединке против Северной Македонии, чьи сразу оба гола были отменены из-за тонких офсайдов, а ещё один удар попал в каркас ворот, тогда как балканцы отличились лишь один раз.

Подопечные Франка де Бура играют в прекрасный футбол в одно касание, пасуют и двигаются в плавном построении, которым были отмечены все лучшие голландские команды со времен легендарного «Тотального футбола» Йохана Кройфа, и при этом набрали максимум очков.

2. Бельгия

Ни разу бельгийцы, у которых было пять игроков со 100 матчами за сборную и более, не теряли контроль в групповом раунде, и команда, которая когда-то была темной лошадкой на турнирах, давая более сильным соперникам возможность победить и в конечном итоге не сумев выиграть титул, теперь прочно утвердилась в качестве претендента на выигрыш Евро-2020.

Календарь и таблица Евро-2020

Сейчас Бельгия находится в эпоху в расцвета своего золотого поколения и, возможно, имеет самый сбалансированный состав среди сборных. Практически на каждой позиции в команде есть как минимум два первоклассных игроков, зарекомендовавших себя на высшем уровне, и так было последние шесть лет.

Такие игроки, как Эден Азар, Ромелу Лукаку и Кевин де Брейне, остается мало времени, чтобы реализовать свой потенциал на международной арене, и Евро-2020, возможно, является их последним шансом на победу.

Сборная Бельгии не только сохранила и приумножила свой класс, но и обрела нужный опыт и уверенность для итогового успеха — лучшего шанса, чем в 2020 году у этой команды уже не будет. Впервые выиграв все матчи своей группы на турнире, она разослала другим соперникам за титул заявление о своих намерениях.

1. Италия

У людей, должно быть, заканчиваются оправдания, чтобы сомневаться в этой сборной Италии. Рекордная беспроигрышная серия из 30 матчей, 11 побед кряду «сухих» игр и 32 забитых мяча. Нет качества в глубине состава? Попробуйте сменить восьмерку из старта, а затем поставьте второго вратаря Сальваторе Сиригу — все они в порядке.

Играют скучно и в оборонительный футбол, забивая один гол, а затем бездельничают, чтобы защитить свое преимущество? Только «Скуадра Адзурра». Даже в матче, где для выхода в группу А было достаточно одного очка, они продолжали идти вперед, пытаясь забить больше голов.

Не случайно, что Маттео Пессина, Доменико Берарди и Мануэль Локателли оставляют свой след в игре сборной Италии на этом турнире, потому что «Аталанта» и «Сассуоло» оказали огромное влияние на сборную. Пессина был прав, когда сказал, что высокий прессинг и рывки из полузащиты являются отличительными чертами футбола Джан Пьеро Гасперини, и они даже позаимствовали технику приманки у стенки в поединке против Уэльса.

Схема 4–3–3, принятая Манчини, во многом обязана «Сассуоло» Роберто де Дзерби, с его насыщением зон на краях, где каждый вносит свой вклад в атакующие действия, поскольку защита противника рассредоточена. Возможно, это не самые успешные команды в Серии А, но они определенно влиятельны и показывают, чего можно достичь с помощью столь энергичного подхода.

Самое многообещающее в этой сборной — это ощущение, что впереди еще много всего. Италия традиционно плохо стартует на крупных турнирах и со временем разогревается, и, похоже, она действительно набирает обороты. Если это только начало, представьте, что будет, когда у команды заработает двигатель полузащиты на полную мощь.