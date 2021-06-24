Топ-3 команд группового этапа Евро-2020

3. Нидерланды
Нет более интересной или захватывающей команды, за которой можно было бы наблюдать на этом чемпионате Европы, чем Нидерланды, но как долго будет длиться их веселье в плей-офф, еще неизвестно. Они представляют собой постоянную угрозу, поэтому после трех игр забили больше голов, чем кто-либо, но при этом уязвимы. Все это часть их очарования, и их дуэль в плей-офф с крепкой Чехией стоит посмотреть.
Нидерланды также являются единственной командой с тремя разными игроками с двумя или более голами — Мемфис Депай (два), Жоржиньо Вейналдум (три) и Дензел Думфрис (два). И это не без причины.
Они демонстрируют столь открытую, атакующую игру, что наверняка забьют ещё много мячей, хотя и пропустили два против Украины, а также были очень удачливы в поединке против Северной Македонии, чьи сразу оба гола были отменены из-за тонких офсайдов, а ещё один удар попал в каркас ворот, тогда как балканцы отличились лишь один раз.
Подопечные Франка де Бура играют в прекрасный футбол в одно касание, пасуют и двигаются в плавном построении, которым были отмечены все лучшие голландские команды со времен легендарного «Тотального футбола» Йохана Кройфа, и при этом набрали максимум очков.
2. Бельгия
Ни разу бельгийцы, у которых было пять игроков со 100 матчами за сборную и более, не теряли контроль в групповом раунде, и команда, которая когда-то была темной лошадкой на турнирах, давая более сильным соперникам возможность победить и в конечном итоге не сумев выиграть титул, теперь прочно утвердилась в качестве претендента на выигрыш Евро-2020.
Сейчас Бельгия находится в эпоху в расцвета своего золотого поколения и, возможно, имеет самый сбалансированный состав среди сборных. Практически на каждой позиции в команде есть как минимум два первоклассных игроков, зарекомендовавших себя на высшем уровне, и так было последние шесть лет.
Такие игроки, как Эден Азар, Ромелу Лукаку и Кевин де Брейне, остается мало времени, чтобы реализовать свой потенциал на международной арене, и Евро-2020, возможно, является их последним шансом на победу.
Сборная Бельгии не только сохранила и приумножила свой класс, но и обрела нужный опыт и уверенность для итогового успеха — лучшего шанса, чем в 2020 году у этой команды уже не будет. Впервые выиграв все матчи своей группы на турнире, она разослала другим соперникам за титул заявление о своих намерениях.
1. Италия
У людей, должно быть, заканчиваются оправдания, чтобы сомневаться в этой сборной Италии. Рекордная беспроигрышная серия из 30 матчей, 11 побед кряду «сухих» игр и 32 забитых мяча. Нет качества в глубине состава? Попробуйте сменить восьмерку из старта, а затем поставьте второго вратаря Сальваторе Сиригу — все они в порядке.
Играют скучно и в оборонительный футбол, забивая один гол, а затем бездельничают, чтобы защитить свое преимущество? Только «Скуадра Адзурра». Даже в матче, где для выхода в группу А было достаточно одного очка, они продолжали идти вперед, пытаясь забить больше голов.
Не случайно, что Маттео Пессина, Доменико Берарди и Мануэль Локателли оставляют свой след в игре сборной Италии на этом турнире, потому что «Аталанта» и «Сассуоло» оказали огромное влияние на сборную. Пессина был прав, когда сказал, что высокий прессинг и рывки из полузащиты являются отличительными чертами футбола Джан Пьеро Гасперини, и они даже позаимствовали технику приманки у стенки в поединке против Уэльса.
Схема 4–3–3, принятая Манчини, во многом обязана «Сассуоло» Роберто де Дзерби, с его насыщением зон на краях, где каждый вносит свой вклад в атакующие действия, поскольку защита противника рассредоточена. Возможно, это не самые успешные команды в Серии А, но они определенно влиятельны и показывают, чего можно достичь с помощью столь энергичного подхода.
Самое многообещающее в этой сборной — это ощущение, что впереди еще много всего. Италия традиционно плохо стартует на крупных турнирах и со временем разогревается, и, похоже, она действительно набирает обороты. Если это только начало, представьте, что будет, когда у команды заработает двигатель полузащиты на полную мощь.