Венгрия не дотерпела в игре с Германией и покинула турнир. Что еще произошло в группе F?

Лидирующая Франция, камбэк Германии, рейтинг третьих для Португалии и Венгрия без Евро. Финальные позиции сборных в квартете F.

Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь

1. Франция

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Несмотря на досрочный выход в плей-офф, команда Франции устроила зарубу с Португалией, в ходе которой приплюсовала себе еще один балл. С пятью очками в копилке она единолично возглавила группу.

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В трех встречах на чемпионате подопечные Дидье Дешама забили 4 мяча, а пропустили треху. В плей-офф они встретятся со сборной Швейцарии.

2. Германия

Серж Гнабри globallookpress.com

В поединке, который изначально казался проходным, Германия чуть не слилась Венгрии, что стало бы причиной вылета команды Йоахима Лева из турнира. К счастью для «Бундестим», Горецка вырвал ничью и позволил сборной закончить данный этап второй.

В ходе групповой стадии немцы отличились шесть раз, но пропустили при этом пять мячей. В следующем раунде Германия зарубится с Англией.

3. Португалия

Сборная Португалии globallookpress.com

Португалия провела неплохую встречу с Францией, в ходе которой заработала четвертое очко на турнире и оказалась на третьей строчке в таблице F.

Таблица группы F LiveSport.Ru

В квартете F команда Фернанду Сантуша забила больше конкурентов — семь голов, в то время как пропустить успела шесть мячей. В рейтинге третьих португальцы оказались лучшими, поэтому в плей-офф они попали на Бельгию.

4. Венгрия

Сборная Венгрии globallookpress.com

В «группе смерти» Венгрия оказалась не таким уж простым соперником. Команда Марко России заставила помучиться действующих чемпионов Европы, отобрала очки у чемпионов мира, а также чуть не вышвырнула Германию из турнира. Однако в итоге венгры остались с двумя баллами в копилке и финишировали четвертыми.