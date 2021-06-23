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    Венгрия не дотерпела в игре с Германией и покинула турнир. Что еще произошло в группе F?

    Расклады Евро-2020: группа F

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    Германия — Венгрия
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    Германия — Венгрия
    Лидирующая Франция, камбэк Германии, рейтинг третьих для Португалии и Венгрия без Евро. Финальные позиции сборных в квартете F.
    Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь.

    1. Франция

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    Несмотря на досрочный выход в плей-офф, команда Франции устроила зарубу с Португалией, в ходе которой приплюсовала себе еще один балл. С пятью очками в копилке она единолично возглавила группу.

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    В трех встречах на чемпионате подопечные Дидье Дешама забили 4 мяча, а пропустили треху. В плей-офф они встретятся со сборной Швейцарии.

    2. Германия

    Серж Гнабри
    globallookpress.com

    В поединке, который изначально казался проходным, Германия чуть не слилась Венгрии, что стало бы причиной вылета команды Йоахима Лева из турнира. К счастью для «Бундестим», Горецка вырвал ничью и позволил сборной закончить данный этап второй.

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    • В ходе групповой стадии немцы отличились шесть раз, но пропустили при этом пять мячей. В следующем раунде Германия зарубится с Англией.

    3. Португалия

    Сборная Португалии
    globallookpress.com

    Португалия провела неплохую встречу с Францией, в ходе которой заработала четвертое очко на турнире и оказалась на третьей строчке в таблице F.

    Таблица группы F
    LiveSport.Ru

    В квартете F команда Фернанду Сантуша забила больше конкурентов — семь голов, в то время как пропустить успела шесть мячей. В рейтинге третьих португальцы оказались лучшими, поэтому в плей-офф они попали на Бельгию.

    4. Венгрия

    Сборная Венгрии
    globallookpress.com

    В «группе смерти» Венгрия оказалась не таким уж простым соперником. Команда Марко России заставила помучиться действующих чемпионов Европы, отобрала очки у чемпионов мира, а также чуть не вышвырнула Германию из турнира. Однако в итоге венгры остались с двумя баллами в копилке и финишировали четвертыми.

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