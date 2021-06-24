Дружеская перестрелка. Обмен дублями Роналду и Бензема вывел Португалию в плей-офф

В матче Португалии и Франции дублями обменялись бывшие партнеры по «Реалу» Криштиану Роналу и Карим Бензема. Португалец повторил мировой рекорд по голам за сборную, а француз отличился после долгого отсутствия в национальной команде. Концовку матча обе команды, оформившие выход в плей-офф, откровенно доигрывали, согласившись на ничью.

Ход матча

6’ Диогу Жота выполнил передачу с левого фланга в центр на Саншеша, Ренату исполнил подачу, после чего головой несильно пробил Криштиану Роналду — Льорис на месте.

9’ Антуан Гризманн вернулся к своей штрафной и в идеальном подкате выбил мяч у Диогу Жоты.

17’ Погба сделал передачу почти через всю оборону Португалии, и она прошла — Мбаппе неожиданно для всех выскочил один на один и пробил в дальний угол, но Патрисиу выручил.

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27’ Штрафной удар в исполнении Португалии завершился назначением пенальти в ворота Франции — голкипер Уго Льорис, играя кулаками, попал по лицу Данилу, да так, что португальцу потребовалась помощь медиков.

30’ 1:0 Криштиану Роналду (П). Роналду легко переиграл Льориса ударом в левый нижний угол и вывел Португалию вперёд.

Португалия — Франция globallookpress.com

41’ Ошиблись французы, подарив мяч Бернарду Силве, который находился на дуге штрафной площади. Но он бить не стал, а покатил пяткой на Жоау Моутинью, который пробил мимо ворот.

45’ Погба сделал резкий пас на Мбаппе, которого в штрафной завалил Семеду. Арбитр Матео Лаос назначил пенальти, а видеоассистент подтвердил его правоту.

45+2’ 1:1 Карим Бензема (П). Бензема сравнял счёт, расстреляв ворота Патрисиу точным ударом с «точки» в левую девятку.

47’ 1:2 Карим Бензема. Получил Бензема передачу из глубины поля на правом крае штрафной площадки, сблизился с Патрисиу и пробил мимо него — мяч оказался в воротах после рикошета от штанги. После проверки VAR гол был засчитан.

Португалия — Франция globallookpress.com

50’ Тут же возник опасный момент у Роналду. Пробил головой Криштиану с линии вратарской после кросса с левого фланга, но в створ не попал.

59’ Криштиану Роналду подал с левого края штрафной площадки сборной Франции и попадал в руку Кунде, заработав ещё один пенальти.

60’ 2:2 Криштиану Роналду (П). Никаких шансов у Льориса не было отразить идеальный удар Роналду в левый нижний угол.

Португалия — Франция globallookpress.com

67’ Вратарь сборной Португалии чудом спас после дальнего удара Погба, отразив мяч в крестовину своих ворот, а затем среагировал на добивание Гризманна.

84’ Франция снова зажала португальцев на чужой половине, но не смогла обострить. Концовку встречи команды откровенно доиграли, согласившись на ничью.

Футбол. Евро-2020. Группа F Португалия — Франция 2:2 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (пенальти) (31'), 1:1 Карим Бензема (пенальти) (45'), 1:2 Карим Бензема (47'), 2:2 Криштиану Роналду (пенальти) (60') Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду (Диогу Далот, 79'), Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 72'), Перейра Данилу (Жоау Палинья, 46'), Ренату Саншеш (Сержиу Оливейра, 88'), Криштиану Роналду, Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72'), Диогу Жота Франция: Уго Льорис, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес (Лука Динь, 46'), Жюль Кунде, Поль Погба, Антуан Гризманн (Мусса Сиссоко, 87'), Килиан Мбаппе, Корентин Толиссо (Кингсли Коман, 66'), Н’Голо Канте, Карим Бензема Предупреждения: Уго Льорис (27'), Лукас Эрнандес (36'), Антуан Гризманн (40'), Преснел Кимпембе (83')

Нападающий сборной Франции Карим Бензема был признан лучшим игроком матча за два своих первых гола на турнире.

Турнирная таблица

С пятью очками сборная Франции единолично возглавила группу F.

Сборная Португалии с 4 очками финишировала третьей, уступив вторую строчку Германии по дополнительным показателям, но все равно выйдя в плей-офф.

Таблица группы F LiveSport.Ru

Следующие матчи

В первом раунде плей-офф сборная Франции сыграет с командой Швейцарии. Встреча пройдет 28 июня на арене «Националэ» в Бухаресте и начнется в 22:00 мск.

Сборная Португалии 27 июня сыграет с командой Бельгии в Севилье, на арене «Ла Картуха». Начало матча также в 22:00 мск.

Прямая речь

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции

— Эта была схватка, и пришлось нелегко. Мы подарили два гола своими ошибками. Пытались победить. В итоге мы на первом месте, и эта позиция — наилучшая. Теперь мы будем восстанавливаться к началу следующего раунда.

Португалия — Франция globallookpress.com

Карим Бензема, нападающий сборной Франции

— Никогда в себе не сомневался, но знал, чего от меня ждет страна. Удалось забить, и теперь этот успех можно посмаковать вместе со всеми.

Поль Погба, полузащитник сборной Франции

— Мы довольны: самое важное — первое место в группе. Нам удалось его занять, и это было непросто. Знаем, что нужно совершенствовать свою игру.

Жоау Пальинья, полузащитник сборной Португалии

— Игра со сборной Германии стала для нас уроком. Команда их извлекла, компактнее оборонялась, лучше контролировала мяч, и все это нашло свое отражение в итоговом результате. Тренер попросил меня действовать строго по позиции, надежнее в центре поля и не давать свободного пространства хавбекам и Гризманну.

Рубен Невеш, полузащитник сборной Португалии

— Мы — чемпионы Европы. Мы знали, что способны сыграть лучше. Еще раз выражаю благодарность болельщикам: здесь, в Венгрии, была потрясающая атмосфера. Важнее всего то, что мы вышли в следующий этап. Мы пережили сложный период и правильно восприняли эту ситуацию. Сборной Франции не удавалось прижать нас к воротам — мы контролировали ход игры. Серьезных угроз не было.