Дружеская перестрелка. Обмен дублями Роналду и Бензема вывел Португалию в плей-офф

6’ Диогу Жота выполнил передачу с левого фланга в центр на Саншеша, Ренату исполнил подачу, после чего головой несильно пробил Криштиану Роналду — Льорис на месте.

9’ Антуан Гризманн вернулся к своей штрафной и в идеальном подкате выбил мяч у Диогу Жоты.

17’ Погба сделал передачу почти через всю оборону Португалии, и она прошла — Мбаппе неожиданно для всех выскочил один на один и пробил в дальний угол, но Патрисиу выручил.

27’ Штрафной удар в исполнении Португалии завершился назначением пенальти в ворота Франции — голкипер Уго Льорис, играя кулаками, попал по лицу Данилу, да так, что португальцу потребовалась помощь медиков.

30’ 1:0 Криштиану Роналду (П). Роналду легко переиграл Льориса ударом в левый нижний угол и вывел Португалию вперёд.

41’ Ошиблись французы, подарив мяч Бернарду Силве, который находился на дуге штрафной площади. Но он бить не стал, а покатил пяткой на Жоау Моутинью, который пробил мимо ворот.

45’ Погба сделал резкий пас на Мбаппе, которого в штрафной завалил Семеду. Арбитр Матео Лаос назначил пенальти, а видеоассистент подтвердил его правоту.

45+2’ 1:1 Карим Бензема (П). Бензема сравнял счёт, расстреляв ворота Патрисиу точным ударом с «точки» в левую девятку.

47’ 1:2 Карим Бензема. Получил Бензема передачу из глубины поля на правом крае штрафной площадки, сблизился с Патрисиу и пробил мимо него — мяч оказался в воротах после рикошета от штанги. После проверки VAR гол был засчитан.

50’ Тут же возник опасный момент у Роналду. Пробил головой Криштиану с линии вратарской после кросса с левого фланга, но в створ не попал.

59’ Криштиану Роналду подал с левого края штрафной площадки сборной Франции и попадал в руку Кунде, заработав ещё один пенальти.

60’ 2:2 Криштиану Роналду (П). Никаких шансов у Льориса не было отразить идеальный удар Роналду в левый нижний угол.

67’ Вратарь сборной Португалии чудом спас после дальнего удара Погба, отразив мяч в крестовину своих ворот, а затем среагировал на добивание Гризманна.

84’ Франция снова зажала португальцев на чужой половине, но не смогла обострить. Концовку встречи команды откровенно доиграли, согласившись на ничью.

Нападающий сборной Франции Карим Бензема был признан лучшим игроком матча за два своих первых гола на турнире.

