А, может, лучше в отпуск? Чего ждать от Украины в плей-офф Евро

В отличие от сборной России, Украина сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко кое-как попала в 1/8 финала с третьего места. И это историческое событие — украинцы впервые вышли из группы на Евро. Прямо сейчас попробуем разобраться, что ждет Украину дальше.

Как сыграли на групповом этапе

Футбол сборной Украины оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, можно вспомнить почти камбэк в игре с Нидерландами, когда украинцы отыгрались с 0:2, но незадолго до финального свистка пропустили еще один мяч и уступили. Несмотря на результат, осталось ощущение, что дальше у команды не будет проблем — все-таки Северная Македония и Австрия далеко не такие сложные, как голландцы.

По всей видимости, этот момент и стал ключевым. Все футболисты активно читают комментарии (хоть и говорят, что не делают этого), и они прекрасно видели реакцию СМИ и болельщиков после матча с Нидерландами — Украину только хвалили. Опять-таки, несмотря на отрицательный результат.

Дальше была игра против Северной Македонии. Бодрейший первый тайм, два забитых мяча и в целом полное превосходство над соперником. Но следующие 45 минут показали, почему сборную Украины переоценили. Пропустив один мяч, команда Шевченко поплыла и с трудом удержала минимальное преимущество, хотя все шло к тому, что македонцы счет сравняют. Как ни странно, но после этого матча позитивных эмоций было уже куда меньше, чем после поражения от Нидерландов.

А потом случилась почти капитуляция. В третьем туре Украина уступила Австрии. Ничего страшного по счету — всего лишь 0:1, но при этом по игре настоящая катастрофа. Еще по ходу матча было полное ощущение, что у команды банально не осталось на встречу с австрийцами. Именно физическое состояние Шевченко позже назвал главной причиной провала.

В общей сложности Украина на этом Евро играла в более-менее приличный футбол чуть больше часа — 20-30 минут с Нидерландами и один тайм против Северной Македонии. Все остальное надо поскорее забыть.

Выход в плей-офф — везение?

Двух мнений тут не может быть. Украине повезло. Все, что было после первого тайма в игре с македонцами, — это настоящий футбольный кошмар, в который уместились как явные тренерские просчеты Шевченко и его помощников, так и катастрофические ошибки многих футболистов.

Выход Украины из группы это всего лишь стечение обстоятельств. Украинцы попали в плей-офф с третьего места благодаря победам Испании над Словакией (5:0) и Швеции над Польшей (3:2). Минут за 10 до завершения встречи шведов и поляков, когда Роберт Левандовски сравнял счет, судьба Украины оставалась в подвешенном состоянии, но, к счастью, Швеция решила, что ей лучше выиграть и оставить Испанию позади себя. Также Украине помогли победы Дании над Россией (4:1) и поражение Финляндии от Бельгии (0:2)

Сборная Украины вряд ли заслуживала такого подарка, в отличие, например, от Венгрии, которая не проиграла Франции и Германии, но все равно вылетела. Ни чуть не хуже были и финны. Но нынешний формат Евро как раз и отличается тем, что в плей-офф обязательно будет хотя бы одна слабая сборная. Сейчас эта роль досталась Украине.

Невнятная игра лидеров

Больше всех разочаровали те, с кем были связаны главные надежды украинских болельщиков. Александр Зинченко и Руслан Малиновский провели три очень слабых матча. И, пожалуй, в первую очередь, это касается Зинченко, который каждый раз был слабым звеном в украинской полузащите. Игрок «Манчестер Сити» допускал просто катастрофическое количество ошибок. Матч против Австрии, возможно, вообще худший в карьере Зинченко.

Да, у меня был длинный сезон, очень много матчей. Можно говорить о какой-то усталости, но не люблю искать отмазок, потому что это удел слабых. Люблю всегда начинать с себя и искать причины только в себе. Александр Зинченко, полузащитник сборной Украины

Между тем, у Малиновского есть небольшое оправдание. Из-за травмы Александра Зубкова ему пришлось играть на позиции левого вингера. В итоге Руслан вообще ничего не показал, а в матче с македонцами еще и пенальти не реализовал. Очевидно, что эксперимент не удался. Но это вряд ли главная причина неудачной игры Малиновского.

Руслан Малиновский globallookpress.com

Парней перехвалили, это факт. Ожидания оказались чересчур завышенными, на крупных турнирах от Зинченко и Малиновского пока рано ждать подвигов.

Оборона — самое слабое звено Украины

Еще одна проблема — защита. Все сейчас смеются над обороной сборной России, но украинская действовала ненамного лучше. Украина могла пропустить больше трех мячей от тех же голландцев и чудом избежала крупного поражения от Австрии. Очень слабо проводит турнир Виталий Миколенко, за которым уже несколько лет следят ведущие клубы итальянской Серии А. По всей видимости, после Евро спрос на динамовца будет не таким ажиотажным.

Но проблемы в защите, безусловно, связаны и с очень неуверенной игрой в средней линии. У Шевченко большие проблемы в опорной зоне, Сергей Сидорчук явно не справляется с ролью главного разрушителя, а Тарас Степаненко, похоже, не готов играть в каждом матче.

Лучшие игроки Украины

Тут можно выделить сразу три человека. Во-первых, это вратарь Георгий Бущан, который уже насобирал целую коллекцию эффектных сэйвов. Желающие приобрести вратаря киевского «Динамо» точно найдутся.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук globallookpress.com

Первые матчи очень сильно провел Андрей Ярмоленко, забивший сумасшедший мяч в ворота Нидерландов, а также отличившийся в игре с македонцами. Но каждый раз даже по трансляции можно было заметить, что после 60-й минуты у Ярмоленко практически не оставалось сил. Играть на максимуме своих возможностей все 90 минут он не готов.

И, конечно же, нельзя не вспомнить о Романе Яремчуке, украинской версии Карима Бензема. Украинский форвард отлично цепляется за мяч, выигрывает много борьбы, хорош в подыгрыше, но самое главное — он забивает. Яремчук, как и Ярмоленко, отличился в матчах с Нидерландами и Северной Македонией.

Что дальше?

А дальше Украина будет играть против своих спасителей. В 1/18 финала ее ждет встреча с командой Швеции. Это удивительный чемпионат Европы: со второго места украинцы вышли бы на Италию, а с третьего попали на шведов. Что тут скрывать, снова повезло.

Календарь и таблица Евро-2020

Хотя с таким футболом, как в игре с Австрией или во втором тайме с македонцами, Украине точно не на что рассчитывать. Однако против шведов команда вряд ли будет такой же невнятной и вымотанной: для подготовки к предстоящей игре у нее есть целая неделя! Матч против Швеции состоится 29 июня в Глазго.

Все прогнозы на Евро-2020

Безусловно, у сборной Украины есть небольшой повод для радости, ей не придется играть против французов или итальянцев. Но точно так же, а, может, даже больше, рады и шведы, которые, если что, выиграли группу, где были испанцы.

В общем, Украина получила классный шанс оказаться в числе восьми лучших сборных Европы. Но после этого уже точно в отпуск.