Герои группового этапа. От Градецки до Роналду

Лукас Градецки (Финляндия)
Да, сборная Финляндии осталась за бортом плей-офф, но разве один лишь этот факт может затмить игру отдельно взятых игроков, которые всеми силами пытались протащить команду в 1/8 финала.
У финнов таким героем был вратарь Лукас Градецки, который временами напоминал непробиваемую стену. Уже в дебютном матче на столь крупном турнире страж ворот «Байера» отразил пенальти и помог своей сборной обыграть Данию.
Следующие встречи с Россией и Бельгией финны проиграли, но Градецки играл исключительно. Пропустить всего три гола, выступая в составе одной из самых слабых сборных турнира, — настоящий подвиг.
Всего на турнире Градецки сделал 14 сейвов и уступил по этому показателю только Угурджану Чакыру из сборной Турции (18).
Симон Кьер (Дания)
Симон Кьер стал истинным героем уже в первом матче на Евро-2020 против Финляндии, когда быстро отреагировал на падение Кристиана Эриксена и оказал психологическую поддержку его жене.
Но защитник «Милана» также был силен и в футбольном плане, ведь старался максимально обезопасить своего голкипера Каспера Шмейхеля от опасных моментов.
Трудно сказать, вышла бы сборная Дании в 1/8 финала, если бы не 25 перехватов Кьера — один из лучших показателей на чемпионате Европы.
Джон Стоунз (Англия)
Несмотря на то, что многие эксперты и фанаты критикуют сборную Англии, дела у нее идут не так уж плохо: она заняла первое место в группе и не пропустила ни одного гола, чем тоже может похвастаться только Италия.
Ключевым лицом в обороне «трех львов» стал Джон Стоунз, который отыграл во всех трех матчах группового этапа, тогда как его партнеры по обороне сменяли друг друга.
Стоунз не только подстраховал команду в отсутствие Гарри Магуайра, но также регулярно угрожал воротам соперника при стандартных положениях в чужой штрафной.
Дензел Дюмфрис (Нидерланды)
Дензел Дюмфрис — одно из главных открытий турнира. Мало кто ожидал, что правый защитник ПСВ своей игрой окажет такое влияние на результаты сборной Нидерландов.
Этот парень не только отдает все силы в обороне, но и успевает подключаться к большинству атак, и это принесло свои плоды.
Так, в матче против Украины Дюмфрис забил победный гол на 85-й минуте, а затем еще и успел расписаться в воротах команды Австрии.
Если у нападающих «оранжевых» вдруг не пойдет игра, их правый защитник может прийти на помощь.
Йоаким Мехле (Дания)
Если ты играешь на позиции крайнего защитника в «Аталанте» Джан Пьеро Гасперини, то обязан обладать такими важными качествами, как выносливость, скорость, умение выполнить навес и грамотно пробить на завершающей стадии.
Через эту школу прошли Робин Госенс, Ханс Хатебур и Тимоти Кастань, а последним прорывом стал Йоаким Мехле.
Датчанин забил четвертый гол в ворота сборной России в третьем туре, когда его сборная оформила выход в 1/8 финала, несмотря на два поражения на старте.
Однако Мехле играл хорошо не только против россиян. Будет интересно посмотреть на его противостояние с Гаретом Бейлом, которое может стать украшением матча Дания — Уэльс.
Эмиль Форсберг (Швеция)
Эмиль Форсберг — едва ли не главный герой сборной Швеции на групповом этапе. Полузащитник «РБ Лейпциг» забил три гола и помог своей команде с первого места в группе выйти в плей-офф.
Для скандинавской сборной этот выход из группы стал первым на чемпионатах Европы с 2004 года.
К слову, в воротах сборной Польши Форсберг расписался уже через 81 секунду после стартового свистка. Это самый быстрый гол Евро-2020 и второй за всю историю турнира. Быстрее забивал только россиянин Дмитрий Кириченко на Евро-2004.
Лука Модрич (Хорватия)
В сборной Хорватии Лука Модрич играет не так высоко, как в мадридском «Реале», но за счет своей техники и мастерства он все равно находит возможность быть полезным на футбольном поле.
Феноменальный гол Модрича внешней стороной стопы в ворота Шотландии стал украшением группового этапа и вывел «шашечных» в плей-офф.
Кроме того, этот точный выстрел позволил Модричу стать самым молодым и самым возрастным бомбардиром сборной Хорватии на чемпионатах Европы.
Мануэль Локателли (Италия)
Мануэль Локателли приехал на чемпионат Европы в статусе игрока «Сассуоло», а вот сразу после Евро он, вероятно, уедет прямо в расположение «Ювентуса», подготовившего ему долгосрочный контракт на выгодных условиях.
Уже в первой игре против Турции Локателли впечатлил своей динамичной игрой и изящным дриблингом. Хотя у него были моменты, отличиться он не сумел.
Зато во втором матче со Швейцарией он отметился дублем и был признан первой звездой.
В матче с Уэльсом Локателли отдыхал, что, возможно, говорит о том, что Роберто Манчини дал время на отдых одному из лучших исполнителей перед самым важным отрезком турнира.
Поль Погба (Франция)
Поскольку Килиан Мбаппе провел групповой эта на среднем для себя уровне, в составе сборной Франции выделим Поля Погба.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» провел неплохой сезон в клубе, а теперь в составе «ле блё» выступает главным дирижером всех атак.
В матче против Португалии Погба был особенно прекрасен, и он был очень близок к голу, когда с его ударом с тридцати метров с трудом справился Руй Патрисиу.
Ромелу Лукаку (Бельгия)
Последние полтора года Ромелу Лукаку блещет на футбольном поле, и этот блеск не затмить даже на чемпионате Европы.
Форвард сборной Бельгии забил три гола в трех матчах группового этапа и был лидером «красных дьяволов» в отсутствие Эдена Азара, Кевина Де Брейне и Акселя Витселя.
Своей разносторонней игрой Лукаку растерзал оборону сборной России, но впереди его ждет куда более серьезное испытание — действующий чемпион Европы в лице Португалии.
Криштиану Роналду (Португалия)
Этот турнир проходит под заголовком разнообразных рекордов Криштиану Роналду. В первой игре он опередил Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории Евро.
В матче с Францией он сравнялся с показателем Али Даеи по голам за национальную команду (109).
Он также возглавляет бомбардирскую гонку Евро-2020 с пятью голами, опережая ближайших преследователей на два точных удара. И все это в 36 лет. Браво!