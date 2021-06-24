Герои группового этапа. От Градецки до Роналду

Групповой этап чемпионата Европы по футболу остался позади, и мы уже знаем всех участников 1/8 финала. У национальных команд было всего три игры, чтобы проявить себя. Многие футболисты не выдержали давления и потерпели неудачу, но и были и те, кто справился с вызовом.

Так кто же уже успел блеснуть на Евро-2020? Предлагаем список из 11 футболистов, которых можно объединить в символическую команду.

Лукас Градецки (Финляндия)

Лукас Градецки globallookpress.com

Да, сборная Финляндии осталась за бортом плей-офф, но разве один лишь этот факт может затмить игру отдельно взятых игроков, которые всеми силами пытались протащить команду в 1/8 финала.

У финнов таким героем был вратарь Лукас Градецки, который временами напоминал непробиваемую стену. Уже в дебютном матче на столь крупном турнире страж ворот «Байера» отразил пенальти и помог своей сборной обыграть Данию.

Следующие встречи с Россией и Бельгией финны проиграли, но Градецки играл исключительно. Пропустить всего три гола, выступая в составе одной из самых слабых сборных турнира, — настоящий подвиг.

Всего на турнире Градецки сделал 14 сейвов и уступил по этому показателю только Угурджану Чакыру из сборной Турции (18).

Симон Кьер (Дания)

Симон Кьер globallookpress.com

Симон Кьер стал истинным героем уже в первом матче на Евро-2020 против Финляндии, когда быстро отреагировал на падение Кристиана Эриксена и оказал психологическую поддержку его жене.

Но защитник «Милана» также был силен и в футбольном плане, ведь старался максимально обезопасить своего голкипера Каспера Шмейхеля от опасных моментов.

Трудно сказать, вышла бы сборная Дании в 1/8 финала, если бы не 25 перехватов Кьера — один из лучших показателей на чемпионате Европы.

Джон Стоунз (Англия)

Джон Стоунз globallookpress.com

Несмотря на то, что многие эксперты и фанаты критикуют сборную Англии, дела у нее идут не так уж плохо: она заняла первое место в группе и не пропустила ни одного гола, чем тоже может похвастаться только Италия.

Ключевым лицом в обороне «трех львов» стал Джон Стоунз, который отыграл во всех трех матчах группового этапа, тогда как его партнеры по обороне сменяли друг друга.

Стоунз не только подстраховал команду в отсутствие Гарри Магуайра, но также регулярно угрожал воротам соперника при стандартных положениях в чужой штрафной.

Дензел Дюмфрис (Нидерланды)

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

Дензел Дюмфрис — одно из главных открытий турнира. Мало кто ожидал, что правый защитник ПСВ своей игрой окажет такое влияние на результаты сборной Нидерландов.

Этот парень не только отдает все силы в обороне, но и успевает подключаться к большинству атак, и это принесло свои плоды.

Так, в матче против Украины Дюмфрис забил победный гол на 85-й минуте, а затем еще и успел расписаться в воротах команды Австрии.

Если у нападающих «оранжевых» вдруг не пойдет игра, их правый защитник может прийти на помощь.

Йоаким Мехле (Дания)

Йоаким Мехле globallookpress.com

Если ты играешь на позиции крайнего защитника в «Аталанте» Джан Пьеро Гасперини, то обязан обладать такими важными качествами, как выносливость, скорость, умение выполнить навес и грамотно пробить на завершающей стадии.

Через эту школу прошли Робин Госенс, Ханс Хатебур и Тимоти Кастань, а последним прорывом стал Йоаким Мехле.

Датчанин забил четвертый гол в ворота сборной России в третьем туре, когда его сборная оформила выход в 1/8 финала, несмотря на два поражения на старте.

Однако Мехле играл хорошо не только против россиян. Будет интересно посмотреть на его противостояние с Гаретом Бейлом, которое может стать украшением матча Дания — Уэльс.

Эмиль Форсберг (Швеция)

Эмиль Форсберг globallookpress.com

Эмиль Форсберг — едва ли не главный герой сборной Швеции на групповом этапе. Полузащитник «РБ Лейпциг» забил три гола и помог своей команде с первого места в группе выйти в плей-офф.

Для скандинавской сборной этот выход из группы стал первым на чемпионатах Европы с 2004 года.

К слову, в воротах сборной Польши Форсберг расписался уже через 81 секунду после стартового свистка. Это самый быстрый гол Евро-2020 и второй за всю историю турнира. Быстрее забивал только россиянин Дмитрий Кириченко на Евро-2004.

Лука Модрич (Хорватия)

Лука Модрич globallookpress.com

В сборной Хорватии Лука Модрич играет не так высоко, как в мадридском «Реале», но за счет своей техники и мастерства он все равно находит возможность быть полезным на футбольном поле.

Феноменальный гол Модрича внешней стороной стопы в ворота Шотландии стал украшением группового этапа и вывел «шашечных» в плей-офф.

Кроме того, этот точный выстрел позволил Модричу стать самым молодым и самым возрастным бомбардиром сборной Хорватии на чемпионатах Европы.

Мануэль Локателли (Италия)

Мануэль Локателли globallookpress.com

Мануэль Локателли приехал на чемпионат Европы в статусе игрока «Сассуоло», а вот сразу после Евро он, вероятно, уедет прямо в расположение «Ювентуса», подготовившего ему долгосрочный контракт на выгодных условиях.

Уже в первой игре против Турции Локателли впечатлил своей динамичной игрой и изящным дриблингом. Хотя у него были моменты, отличиться он не сумел.

Зато во втором матче со Швейцарией он отметился дублем и был признан первой звездой.

В матче с Уэльсом Локателли отдыхал, что, возможно, говорит о том, что Роберто Манчини дал время на отдых одному из лучших исполнителей перед самым важным отрезком турнира.

Поль Погба (Франция)

Поль Погба globallookpress.com

Поскольку Килиан Мбаппе провел групповой эта на среднем для себя уровне, в составе сборной Франции выделим Поля Погба.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» провел неплохой сезон в клубе, а теперь в составе «ле блё» выступает главным дирижером всех атак.

В матче против Португалии Погба был особенно прекрасен, и он был очень близок к голу, когда с его ударом с тридцати метров с трудом справился Руй Патрисиу.

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Последние полтора года Ромелу Лукаку блещет на футбольном поле, и этот блеск не затмить даже на чемпионате Европы.

Форвард сборной Бельгии забил три гола в трех матчах группового этапа и был лидером «красных дьяволов» в отсутствие Эдена Азара, Кевина Де Брейне и Акселя Витселя.

Своей разносторонней игрой Лукаку растерзал оборону сборной России, но впереди его ждет куда более серьезное испытание — действующий чемпион Европы в лице Португалии.

Криштиану Роналду (Португалия)

Криштиану Роналду globallookpress.com

Этот турнир проходит под заголовком разнообразных рекордов Криштиану Роналду. В первой игре он опередил Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории Евро.

В матче с Францией он сравнялся с показателем Али Даеи по голам за национальную команду (109).

Он также возглавляет бомбардирскую гонку Евро-2020 с пятью голами, опережая ближайших преследователей на два точных удара. И все это в 36 лет. Браво!