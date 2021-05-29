Оуэн: «Челси» будет играть от обороны и пытаться поймать «Сити» на контратаках

Бывший нападающий сборной Англиидал прогноз на исход финала Лиги чемпионов.

В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

«Чемпионат закончился несколько недель назад, так что у "Сити" было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому финалу.

Это может сыграть только на руку Пепу Гвардиоле, и с учетом последних результатов "Челси", у которого наблюдается спад, трудно поставить на то, что "Манчестер Сити" не возьмет свой первый Кубок чемпионов.

Думаю, что "Челси" будет играть от обороны и пытаться поймать "Сити" на контратаках, но у "Ман Сити" настолько мощное нападение, что сдерживать их наступления будет очень непростой задачей.

Учитывая это, предположу, что "Сити" победит 2:0 и возьмет свой первый Кубок чемпионов», — приводит слова Оуэна пресс-служба УЕФА.

Наш прогноз на исход финального матча Лиги чемпионов можно найти по ссылке.