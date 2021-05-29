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    Оуэн: «Челси» будет играть от обороны и пытаться поймать «Сити» на контратаках

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    Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн дал прогноз на исход финала Лиги чемпионов.

    Майкл Оуэн
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    Майкл Оуэн

    В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

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    • «Чемпионат закончился несколько недель назад, так что у "Сити" было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому финалу.

    Это может сыграть только на руку Пепу Гвардиоле, и с учетом последних результатов "Челси", у которого наблюдается спад, трудно поставить на то, что "Манчестер Сити" не возьмет свой первый Кубок чемпионов.

    Думаю, что "Челси" будет играть от обороны и пытаться поймать "Сити" на контратаках, но у "Ман Сити" настолько мощное нападение, что сдерживать их наступления будет очень непростой задачей.

    Учитывая это, предположу, что "Сити" победит 2:0 и возьмет свой первый Кубок чемпионов», — приводит слова Оуэна пресс-служба УЕФА.

    Наш прогноз на исход финального матча Лиги чемпионов можно найти по ссылке.

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