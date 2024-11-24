«Наполи»
Турнирное положение: неаполитанский коллектив здорово стартовал в новом сезоне итальянского чемпионата.
В настоящий момент неаполитанцы смогли набрать 26 очков и лидируют в турнирной таблице.
Команда из Неаполя смогла 19 раз поразить ворота соперника и 9 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «голубые» сыграли вничью с «Интером» (1:1) и уступили «Аталанте» (0:3).
До этого же «партенопейцы» победили «Милан» (2:0), «Лечче» (1:0, «Эмполи» (1:0), «Комо» (3:1) и «Монцу» (2:0).
Также «маленькие ослы» разбили «Палермо» (5:0) в Кубке страны.
Не сыграют: в лазарете команды находятся Мариу Руй и Майкл Фолоруншо.
Состояние команды: в этом сезоне «Наполи» играет окрыленно и показывает классный футбол. Под руководством Антонио Конте вновь расцвел грузин Хвича Кварацхелия, который является лидером коллектива.
Думается, что с таким футболом «Наполи» может побороться даже за чемпионство, но для этого необходимо продолжать в том же духе, ведь плотность очень большая.
«Рома»
Турнирное положение: римский коллектив является главным неудачником старта сезона Серии А.
Сейчас римляне идут только 12-ми в турнирной таблице с 13 очками в активе.
Команда из Рима смогла забить всего 14 мячей, а в свои ворота пропустила 17.
Последние матчи: в прошлых турах «желто-красные» проиграли «Болонье» (2:3) и «Вероне» (2:3).
До этого же «волчица» смогла победить «Торино» (1:0), но уступила «Фиорентине» (1:5).
Также «волшебная» сыграла вничью с «Юнион Сент-Жиллуа» (1:1) и победила киевское «Динамо» (1:0) в Лиге Европы.
Не сыграют: в составе команды из столицы Италии травмирован только Марио Эрмосо.
Состояние команды: столичная команда откровенно провалила старт сезона, что и вылилось в смену тренеров. Сначала «Ромой» руководил Даниэле Де Росси, потом Иван Юрич, а на этот матч команду выведет уже Клаудио Раньери.
Первоочередной задачей «Ромы» является стабилизировать игру и постараться подняться повыше в турнирной таблице.
Статистика для ставок
- «Рома» выиграла только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах
- «Наполи» проиграл только 1 из последних 12 матчей
- В последнем очном матче 28 апреля «Наполи» и «Рома» сыграли вничью 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.72. Ничья — в 3.60, победа «Ромы» — в 5.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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- 1.82Бавария — Аугсбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: команды в этом сезоне прилично забивают, поэтому логично предположить, что они пробьют тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.05.
Прогноз: если говорить об исходе встречи, то «Наполи» точно не будет легко и предположим, что «Рома» не проиграет в дебютном матче Раньери.
Ставка: победа «Ромы» или ничья за 2.12.