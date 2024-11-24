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    «Рома» не проиграет «Наполи» в первом матче Раньери?

    «Наполи» — «Рома». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Рома»
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    Клаудио Раньери (главный тренер «Ромы»)
    24 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Рома». Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Наполи»

    Турнирное положение: неаполитанский коллектив здорово стартовал в новом сезоне итальянского чемпионата.

    В настоящий момент неаполитанцы смогли набрать 26 очков и лидируют в турнирной таблице.

    Команда из Неаполя смогла 19 раз поразить ворота соперника и 9 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «голубые» сыграли вничью с «Интером» (1:1) и уступили «Аталанте» (0:3).

    До этого же «партенопейцы» победили «Милан» (2:0), «Лечче» (1:0, «Эмполи» (1:0), «Комо» (3:1) и «Монцу» (2:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Также «маленькие ослы» разбили «Палермо» (5:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Мариу Руй и Майкл Фолоруншо.

    Состояние команды: в этом сезоне «Наполи» играет окрыленно и показывает классный футбол. Под руководством Антонио Конте вновь расцвел грузин Хвича Кварацхелия, который является лидером коллектива.

    Думается, что с таким футболом «Наполи» может побороться даже за чемпионство, но для этого необходимо продолжать в том же духе, ведь плотность очень большая.

    «Рома»

    Турнирное положение: римский коллектив является главным неудачником старта сезона Серии А.

    Сейчас римляне идут только 12-ми в турнирной таблице с 13 очками в активе.

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    • Команда из Рима смогла забить всего 14 мячей, а в свои ворота пропустила 17.

    Последние матчи: в прошлых турах «желто-красные» проиграли «Болонье» (2:3) и «Вероне» (2:3).

    До этого же «волчица» смогла победить «Торино» (1:0), но уступила «Фиорентине» (1:5).

    Также «волшебная» сыграла вничью с «Юнион Сент-Жиллуа» (1:1) и победила киевское «Динамо» (1:0) в Лиге Европы.

    Не сыграют: в составе команды из столицы Италии травмирован только Марио Эрмосо.

    Состояние команды: столичная команда откровенно провалила старт сезона, что и вылилось в смену тренеров. Сначала «Ромой» руководил Даниэле Де Росси, потом Иван Юрич, а на этот матч команду выведет уже Клаудио Раньери.

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    Первоочередной задачей «Ромы» является стабилизировать игру и постараться подняться повыше в турнирной таблице.

    Статистика для ставок

    • «Рома» выиграла только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • «Наполи» проиграл только 1 из последних 12 матчей

    • В последнем очном матче 28 апреля «Наполи» и «Рома» сыграли вничью 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.72. Ничья — в 3.60, победа «Ромы» — в 5.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: команды в этом сезоне прилично забивают, поэтому логично предположить, что они пробьют тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.05.

    Прогноз: если говорить об исходе встречи, то «Наполи» точно не будет легко и предположим, что «Рома» не проиграет в дебютном матче Раньери.

    Ставка: победа «Ромы» или ничья за 2.12.

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